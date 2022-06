Ignacio Estaregui rodará ‘Rider’, la historia de una repartidora venezolana por horas

ZARAGOZA. Para hacer una película es necesario ponerse en marcha, trabajar el guión, consultar, mostrar, exponer, aclararse bien (que incluye renunciar al divismo y a la egolatría), no tener miedo al error y luego, «ante todo, preproducción, preproducción, preproducción y preproducción», decía ayer el realizador, guionista y productor Ignacio Estaregui, que reveló su absoluta pasión por el cine, por las historias, por el trabajo en equipo y por Zaragoza, como escenario, en una de las sesiones del campus La Inmortal, que se organizó en la Filmoteca de Zaragoza.

«Me gusta mi ciudad, me reconozco en sus calles, y me encanta pasear por ella», dijo el director ‘Justi&Cia’, ‘Miau’ y ‘En racha’, que tuvo emotivas palabras para sus colaboradores –que empiezan en Gloria Sendino, productora y guionista, y en Jaime García Marchín, actor y productor– y hermosos recuerdos para sus actores: Álex Angulo, Luisa Gavasa, Álvaro de Luna, José Luis Gil y Manuel Manquiña, entre otros.

«La experiencia con Álex Angulo me pone la piel de gallina. Estabas un poco asustado, cómo iba a mandar un director inexperto, primerizo como yo, en alguien como él con 80 películas a sus espaldas. Hubo un momento que me dio su confianza. Me aconsejaba, y había veces que aceptaba lo que me decía y otras no, y no pasaba nada. Cuando mis padres vieron que trabajaba con Álvaro de Luna, qué alegría, ya me miraron de otra forma, ja ja».

Ignacio Estaregui presentaba su nueva película: ‘Rider’, la historia de estos migrantes (mayoritariamente lo son) que reparten comida y otros objetos a domicilio. «Empecé a ver a estos jóvenes esperando o desplazándose en bicicleta o en moto». A Estaregui le interesa mucho contar relatos de su tiempo y de su sociedad –dijo que no se sentía autor, que no tenía un estilo concreto, que no necesitaba montar sus películas, aunque sí montaba con gusto las de otros si se lo pedían– y pensó que ahí había una película. La productora, en este momento, barajaba otra, ambiciosa, ‘Hormigas’, con guión de Gloria Sendino, y un ‘thriller’; la primera exigía entre 6 y 8 millones de euros; la segunda, de 2 a 4.

«Se me cruzó esta, vimos que era posible producirla nosotros con un poco de ayuda, hablé con el guionista S. Sureño y se sumaron Centuria Films y Begin Again Films. Avanzo que pensaba que con 500.000 euros y 15 días de rodaje podría salir adelante», dijo.

Una joven venezolana

Estaregui relató que se trata de la historia de una joven venezolana que se rodará de noche y en tiempo real: 90 minutos. No como un plano secuencia pero con esa idea. La joven, entre reparto y reparto, deberá resolver algunos problemas con el móvil sin traicionarse a sí misma y a sus amigos. «Convocamos un castin. No hubo suerte, pero un día la actriz Cristina Magaña nos dijo que tenía la mujer que andábamos buscando. Era ella, sí, la joven actriz venezolana Mariela Martínez. Que apareciese ha sido un milagro del cine», dijo Estaregui, que también respondió a los alumnos del campus que seguían la charla por videoconferencia.

Anunció que el rodaje se iniciaría en Zaragoza el 5 de septiembre, el mes en el que le gustaba rodar. «Tengo muchas pesadillas. Muchas. Menos que en otras ocasiones. La clave de la producción es ajustarlo a tus posibilidades. Medirlo bien, y luego poner sinceridad, trabajo, profesionalidad. Compromiso e implicación», dijo.

LO QUE VIENE: DE ELENA CIDA A 'LABORDETA, UN HOMBRE SIN MÁS'

Entre los participantes en el diálogo con Ignacio Estaregui estaba la realizadora Elena Cid, autora de ‘Bécquer y las brujas’, que recibió cuatro premios Simón. Prepara un documental sobre el bailarín y director de ballet Víctor Ullate, con el que ha conversado ya dos veces. En la pieza, «que tendrá buenos materiales de su trabajo en España y en el extranjero», participan Nacho Duato, Lucía Lacarra, Joaquín de Luz o Carmen Roche, entre otros. Aunque está todo muy avanzado, se estrenará en 2024.

El campus La Inmortal no para de hacer cosas: hoy, a las 10.00 se ha organizado una mesa redonda donde se mostrarán producciones que vienen: Pablo Aragüés con el largo de ficción ‘Para entrar a vivir’; Gaizka Urresti estrenará dos documentales, ‘Labordeta, un hombre sin más’ y ‘Terapia de parejas’, y el corto ‘Solo un ensayo’; Mirella Abrisqueta abordará el documental ‘El olvido del mar’; Laura Calavia avanzará su videoclip ‘Bicivoladores’ y Álvaro de Paz hablará como uno de los creadores del proyecto documental ‘Real Madrid, la leyenda blanca’ y protagonista del largometraje ‘Menina Casilda’.