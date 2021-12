El actor aragonés Jaime García Machín se incorpora a 'Amar es para siempre'

El actor, y también productor, zaragozano Jaime García Machín (Zaragoza, 1964) se incorporará a la serie ‘Amar es para siempre’, de Antena 3, en la que de, entrada, rodará dos capítulos en las próximas semanas. “Estoy muy ilusionado. He participado en ‘Grupo 2 de Homicidios’, la producción de Aragón TV que dirigió Maxi Campo, pero esta es la primera llamada que tengo de televisión, y me hace mucha ilusión”, explica. En ‘Amar es para siempre’, la actriz aragonesa Itziar Miranda está logrando grandes éxitos. Se emite a diario a partir de las 16.30.

Jaime García Machín no desvela demasiadas cosas del personaje. “Creo que no debo. Lo único que puede decir es que se trata de un personaje capaz de cualquier cosa, un tanto inmoral, creo, de los que me gustan a mí”, añade. Este mismo viernes se desplazará a Madrid para probar vestuario y ensayar, y rodará el día 14.

“Es muy bonito y estimulante que alguien te vea, le guste tu trabajo y llame a tu representante, en este caso Paco San José. A mí me encanta trabajar. Actuar es jugar, hacer de quién no eres. Y voy con mucha ilusión”, indica el actor que ha protagonizado cortos como ‘Reveal’ de Ignacio Estaregui, ‘Existencial’ de David Goñi o ‘De market’ de Ángel Martínez, y ha participado en largometrajes como ‘Hasta el cielo’ de Daniel Calparsoro o ‘Justi&Cia’ y ‘Miau’ de Ignacio Estaregui, películas estas dos últimas de las que, además, fue productor con el director y la guionista Gloria Sendino.

“¿Qué prefiero, la interpretación o la producción? La dos me gustan mucho y me estimulan. Al fin y al cabo en ambas tienes que levantar un proyecto de la nada, ponerlo a andar, crear una historia. Me encanta estar detrás de estos proyectos, y de cortos como ‘En racha’ (la gran ganadora en el Festival de Cine de Fuentes de Ebro) y ‘Astillas’. Y estamos trabajando en nuevos proyectos”, dice. Y asegura que esta es una nueva oportunidad. Un actor siempre anda en busca de el papel en que puede transformarse en otro a la perfección.