Camilo contagia su felicidad a más de 6.000 zaragozanos en el pabellón Príncipe Felipe

Camilo se ganó al público zaragozano en cuanto pisó el escenario este jueves. "Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería", fueron sus primeras palabras ante un auditorio totalmente entregado. El artista colombiano regresó ayer al Príncipe Felipe solo diez meses después de su última aparición en la capital aragonesa. El cantante ya se ha ganado el cariño del público de la ciudad, tal y como evidenció este jueves tras haber vendido todas las entradas. Más de 6.000 espectadores no se perdieron su espectáculo de la gira ‘De adentro pa fuera tour’.

Era el concierto del verano y los zaragozanos estuvieron a la altura. Las luces se apagaron en el pabellón, y, sobre miles de gritos de euforia apareció el artista, descalzo -como siempre-, y con su característico bigote que ya se ha convertido en su principal sello de identidad. El saludo a su ‘tribu’ llegó después de los dos primeros temas, ‘Kesi’ y ‘Ropa Cara’. "Buenas noches, Zaragoza. Bienvenidos a un lugar donde se celebra el amor", gritó ante sus fans, que sostuvieron carteles con mensajes como "tu concierto Camilo, mi lugar favorito" o "Camilo, Evaluna e Índigo", haciendo referencia a su mujer y su hija recién nacida.

El artista colombiano continuó con ‘Favorito’, uno de sus temas más populares, y con ‘Pesadilla’ y ‘La mitad’. Después volvió a conectar con el público. "Tengo el placer de decir que esta es mi segunda vez en Zaragoza. La primera vez eres un extranjero, pero la segunda ya no, ¿no?", preguntó a los espectadores, que no tardaron ni un solo segundo en decirle que "no". "La tercera vez que venga, me mudo aquí", dijo entre risas.

Un canto al amor continuo. Camilo conquisto el corazón de su ‘tribu’ –nombre que reciben sus seguidores y seguidoras–. Sus fans le regalaron a su ídolo el gesto que los define: levantar las manos con los dedos entrelazados. Un símbolo que se pudo ver durante todo el concierto con las luces situadas encima del escenario.

"Si alguien tiene el corazón roto que levante las linternas. El dolor que están sintiendo es temporal y lo van a superar. Parece que no se va a sanar, pero sí. No están solos", dijo antes de interpretar ‘Manos de Tijera’. Después llegó el momento más especial de la velada. Su mujer, Evaluna, subió al escenario y cantó junto al artista colombiano dos temas, ‘Por primera vez’ y Machupichu’.

El artista trató de dar una lección de vida y transmitir su filosofía tras cantar ‘No te vayas’, ‘Buenos días’, ‘Millones’ y ‘Tattoo’. "Estamos en un mundo donde nos dicen que tenemos que vernos de cierta manera, comprar ciertas cosas y tener cierta cantidad de ‘likes’ y seguidores. Y se nos pasa la vida tratando de ser alguien que no somos", sentenció ante el aplauso y los gritos de todos sus seguidores.

Después llegaron ‘Tutu’, ‘Bebe’, ‘Vida de rico’ –una de las canciones que le ha llevado a la fama– y ‘De adentro pa fuera’, que es el nombre que recibe su gira. No perdió su esencia. El artista sudamericano también se sentó en el piano y cogió la guitarra en varios de sus temas.

El repertorio de 20 canciones finalizó con ‘El mismo aire’, ‘Pegao’ e ‘Índigo’. Este último tema fue uno de los más especiales ya que está dedicado a su hija, que nació hace apenas tres meses. Tal y como esperaba el público, Evaluna volvió a subir al escenario y juntos cantaron el tema a su bebé.

Su gira

El artista, que se ha convertido en una de las mayores estrellas musicales del momento y cuenta con colaboraciones con cantantes de la talla de Shakira, Pablo Alborán, Karol G, Shawn Mendes o Selena Gomez, comenzó la gira el pasado 12 de junio en Pamplona y finalizará el 5 de agosto en Gerona. Recorrerá 17 ciudades del país y prevé vender unas 200.000 entradas.

El Príncipe Felipe no acogerá más espectáculos musicales hasta las Fiestas del Pilar, cuando artistas como Estopa y Dani Martín volverán a hacer vibrar al pabellón.