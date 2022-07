La parada de Bunbury y Kase.O

Inimaginable. Ese sería el calificativo que primero vendría a la memoria si a comienzos de este 2022 los seguidores del cantante y compositor aragonés Enrique Bunbury o los del rapero y ‘MC’ del barrio de la Jota, Kase.O, hubieran sabido que los dos artistas zaragozanos iban a tomar la misma decisión: parar, bajarse de los escenarios y dejar de hacer conciertos. Ambos han determinado lo mismo en poco más de un mes, aunque los motivos de uno y de otro son diferentes.

A mediados de mayo, Enrique Bunbury comunicó la noticia que ninguno de sus fans quería leer: la suspensión de su gira de conciertos por los problemas vocales que arrastra desde hace varios años. Previamente, había anunciado para este año una serie de actuaciones que iban a marcar su despedida, culminando con el espectáculo que había programado para Zaragoza el 3 de septiembre, en el festival Vive Latino, así como las otras 19 citas que tenía previstas tanto en Estados Unidos como en España.

«Cuando hace dos meses anunciamos los conciertos de ‘El último tour’ quisimos cumplir con los compromisos adquiridos previamente, tanto en Estados Unidos como en España» señalaba el exvocalista de Héroes del Silencio en la nota que hizo pública en mayo. El artista explicó que trataron de «reducir tanto el tour por USA como el de España, dejando a su vez el mayor tiempo posible entre conciertos para asegurar, en lo posible, que la voz pudiera responder».

Sin embargo, se vio forzado a cambiar sus planes tras el concierto que ofreció en Atlanta el 10 de mayo: «Tenemos que anunciar que no vamos a poder continuar con la gira. Mis problemas con la garganta y la respiración se acrecentaron y volvieron anoche con agudeza y lo que pensaba que iba a estar controlado, estaba totalmente fuera de mis manos y deseos», declaró.

Bunbury concluyó su comunicado argumentando que «a estas alturas, no consideramos más cancelaciones , ni posponer más conciertos. Con todo el dolor de mi corazón me toca adelantar lo que ya veía inminente. Me es imposible hacer más conciertos».

«Un tiempo indefinido»

A comienzos de esta semana, el rapero zaragozano Kase.O, anunció que en 2023 se tomará un descanso «por un tiempo indefinido» en los conciertos en directo. «Lo necesito. Aunque es súper bonita la energía que me dais, acuso un gran agotamiento físico, mental y espiritual», confesó.

Kase.O es uno de los grandes artistas que participará en septiembre en el festival Vive Latino y tiene un buen número de actuaciones previstas en escenarios nacionales e internacionales a lo largo de 2022. El pasado año, cuando publicó los dos primeros temas de ‘Divertimentos Vol. 1’ contó a HERALDO que nunca se imaginó que llegaría tan lejos. «Era impensable que un día todo el mundo escuchara mi rap, una música minoritaria. No podía imaginar que iba a crecer tanto, pero para eso está la vida, para darte sorpresas», respondió.

Su próxima despedida es un jarro de agua fría, pero su inquietud seguro que le hará regresar, volver a componer, a colaborar y cantar con artistas y amigos. Y, del mismo modo, Bunbury no dejará de grabar y escribir canciones. Su condición de creadores y la perseverancia aragonesa se encargarán de ello.