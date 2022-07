Rigoberta Bandini confirma que su primer disco llegará en otoño

La compositora e intérprete española Rigoberta Bandini ha confirmado este jueves a través de un mensaje en redes que será en otoño cuando publique su esperado primer disco, que contendrá temas ya conocidos y otros inéditos.

"En otoño voy a sacar una cosa redonda que contendrá cancioncillas antiguas y nuevas", ha dejado escrito la autora de éxitos como 'Ay Mamá' o "Perra', a menos de 24 horas del lanzamiento de una colaboración con Amaia Romero que llevará por título "Así bailaba" y que de momento se desconoce si formará parte del repertorio de su debut discográfico.

El anuncio sirve asimismo para matizar unas recientes declaraciones en el programa 'La resistencia' en el que la artista catalana hablaba de una "retirada" y que en realidad consiste solo en un alejamiento temporal de los escenarios, pero no de la música ni de su proyecto artístico como Rigoberta Bandini.

"La semana que viene anunciaré los últimos conciertos del año, que pondrán fin a una primera etapa. Después me iré a vivir debajo de un cocotero para crear más canciones", ha precisado en la continuación de ese mensaje en Twitter.

La publicación de su primer disco en otoño coincide con lo ya anticipado en noviembre de 2021, antes siquiera de confirmarse su participación en Benidorm Fest 2022 con "Ay Mamá", que disparó aún más su popularidad al concluir en segundo lugar en la carrera hacia Eurovisión.

De nombre real Paula Ribó (Barcelona, 1990), comenzó a despuntar en 2020 con otros sencillos como 'Too Many Drugs' o 'In Spain We Call It Soledad' hasta convertirse en uno de los fenómenos boca-oreja de 2021 y colgar el cartel de "entradas agotadas" en cada uno de sus conciertos.

'Julio Iglesias', 'A ver qué pasa', la versión original de 'Ay Mamá' o la reciente 'A todos mis amantes' son algunos de los sencillos que ha ido publicando de forma periódica pero aislada a lo largo del último año, a la espera de un LP o un EP que finalmente llegará tras este verano en el que ha sido estrella de festivales como Tomavistas en Madrid o Mallorca Live Festival.