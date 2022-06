Se presentan en Zaragoza las memorias de Ildefonso-Manuel Gil, traducidas al francés

El próximo martes, 21 de junio, a las siete de la tarde, la Institución 'Fernando el Católico' acogerá en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Zaragoza la presentación de las memorias de Ildefonso-Manuel Gil traducidas al francés: dos volúmenes titulados, respectivamente, 'Un petit cheval en carton. Mémoires (1915-1925)' y 'Vivants, morts et autres apparitions. Mémoires (1926-2000)' (editadas por las Prensas de la Universidad de Pau et Pays de l’Adour). En versión original las editó Xordica.

La figura de Ildefonso-Manuel Gil, reconocida, nacional e internacionalmente, como poeta de la Generación del 36 –o del 31, según su propia preferencia–, y especialmente querida en Aragón (dirigió la Institución 'Fernando el Católico' tras su jubilación como catedrático de la City University of New York –CUNY– y recibió entonces merecidas distinciones en nuestra tierra), ha conocido un destacado reconocimiento en Francia en estos dos últimos años. Y no solo por la versión de sus dos libros de 'Memorias' al francés, sino por la seducción que dicho texto produjo en los profesores y en los expertos en traducción encargados de aquella.

En efecto. La traducción de las memorias de Gil ha sido el fruto de un Proyecto de Investigación Transfronteriza que ha dirigido (y aún dirige) durante los últimos diez años la Dra. Dolores Thion-Soriano Mollá, catedrática de Lengua y Literatura Españolas en la Universidad de Pau et Pays de l’Adour hasta 2021 (actualmente, aún vinculada por sus investigaciones a esta institución, ocupa la cátedra de similar contenido en la Université de Rennes II). En 2019, como continuación de la colaboración transfronteriza mencionada, la Dra. Thion consiguió el apoyo del Fonds commum Nouvelle Aquitaine / Aragon para un Proyecto en el que se llevaran a cabo, respectivamente, la traducción al español de una obra del escritor bearnés Joseph Peyré ('Une fille de Saragosse') y la versión al francés de una obra del escritor aragonés Ildefonso-Manuel Gil (los textos mencionados).

La culminación de esta segunda parte del proyecto ha constituido un esfuerzo colectivo que ha reunido a una veintena de profesores y expertos en traducción, franceses y españoles, que comenzaron su trabajo en vísperas de la terrible pandemia vivida (en un Seminario celebrado en Pau en la primera semana de marzo de 2020) y la continuaron por vía telemática durante el resto de dicho año y parte del 2021. Traducción compleja, no solo por lo no presencial de la intercomunicación, sino por otros varios motivos: los recuerdos de Gil cubren momentos muy distintos de su vida, y de la vida y de la sociedad españolas del siglo XX. Su infancia en Daroca, como alumno de las Escuelas Pías y chico enamorado del medio rural; los años madrileños, tan ricos en vivencias diversas durante la II República Española: literarias, universitarias, gozosamente juveniles; la tragedia de la guerra civil y la tremenda experiencia de la cárcel en Teruel con la posterior pérdida de su condición de funcionario en 1939; los años del exilio interior hasta su marcha a los Estados Unidos como catedrático de varias universidades norteamericanas (1964-1982) y su regreso definitivo a España, a Zaragoza y Daroca, sobre todo. La inclusión en ambas obras de varios poemas gilianos ha supuesto igualmente un reto importante para los traductores.

Pero ya en el Seminario de marzo de 2020, donde se llegó a revisar todo el conjunto de la obra escogida, fue tal el entusiasmo que despertó la personalidad de Gil entre los profesores y traductores franceses, que todos los presentes acordaron llevar a cabo un libro dedicado a la disciplina de Español / Espagnol (de especialidad) en las clases de Première y de Terminale del Bachillerato francés que tuviera como hilo conductor las Memorias de Gil. Este libro ('L’espagnol de spécialité en Première et Terminale') ha aparecido en 2020 en Orbis Tertius con un atractivo conjunto de apartados en los que se combinan unidades dedicadas a la lengua, la cultura, la sociedad, el arte, etc. (Circulación de los hombres y de las ideas; Diversidad del mundo hispanohablante; Representaciones culturales; Dominaciones e insumisiones; España y América en el mundo: apuestas, perspectivas y creaciones), y donde, en cada una de las unidades implicadas, se hallan textos de Gil, y referencias a su obra.

Para quien escribe estas líneas, que tuvo el privilegio de gozar de la amistad de Ildefonso-Manuel Gil, de su extraordinaria esposa, Pilar Carasol, y de sus hijos, la vivencia de la admiración hacia nuestro escritor ha constituido la satisfactoria confirmación de lo rico de su personalidad y de lo ejemplar de su trayectoria en la historia de España del siglo XX.

*María Antonia Martín Zorraquino

Profesora Emérita de la Universidad de Zaragoza.

Directora de la Cátedra “María Moliner” de la IFC.