Kiko Veneno: "Siento el respeto de la gente nueva que está en la música"

No parece usted de los que abrazan la reverencia excesiva. ¿Cómo lleva esa adoración de las nuevas generaciones de artistas?

Creo que adoración es una palabra excesiva. Lo que sí siento es el respeto de la gente nueva que está en la música; no sé bien que ven en mí, pero estoy muy orgulloso de ello. He intentado ser sincero, he intentado investigar dentro de mis límites, y he intentado compartir todas mis aventuras.

¿Algún joven talento que le haya entusiasmado últimamente?

Rosalía, C. Tangana, Javi Hartosopas, Víctor Martínez, Vera Fauna... varios.

Sigue usted rizando rizos: ese guiño a Slash en ‘Luna nueva’... ¿de dónde salió?

Voy usando y reutilizando materiales y herramientas, pero el guiño importante en esta canción es para Elvis Presley y el piano de ‘Heartbreak Hotel’.

¿Hay algún tema tabú, por aburrido, que nunca asomaría en una canción suya?

Puede que los haya, no soy consciente de ello. Soy consciente de lo que me interesa reflejar, o de lo que veo que puedo reflejar. Del mismo modo soy consciente de que hay muchas cosas que nunca podré expresar ni atrapar.

¿Del desamor se sale, o al ser inspirador ya ni conviene salir de ahí?

Del desamor hay que intentar salir lo antes posible.

Viene a echarse un cantecito al bosque. ¡Ha preparado alguna historia de miedo para esta noche?

Me encanta lo del cantecito en el bosque. El bosque para mí es un sitio privilegiado para oír la música, pero tengo pocas historias de miedo.

Cuando alguien le cita al Lobo López, ¿qué imagen se le viene primero a la mente? ¿Auserón, quizá?

Se me viene a la mente la imagen de mi vida, de toda mi vida.

¿Ha tenido alguna vez la tentación de comprarse un Mercedes blanco?

Tengo un Mercedes viejo, y lo pinté de blanco. Mejor dicho, me lo pintaron de blanco, porque fue un regalo de la familia y los amigos.

¿Ha lamentado alguna vez no haber elegido otra profesión?

No, cada uno hacemos lo que podemos, y hay que ser fiel a lo que podemos hacer.

El Bosque Sonoro hoy

La actividad empieza al vermú en la plaza de Mozota (13.00) con Neonato, seguidos de Jimena Amarillo (14.30) y Bigott (15.40). El primer concierto en el Bosque es el de Vera Fauna (19.30), grupo que le encanta a Kiko Veneno (a continuación, 20.45) y seguirán Niño de Elche (en la Chopera, 21.45) y Xoel López (22.15). A medianoche, el Bosque Sonoro echa el cierre.