Zahara: "Cuando estamos bien no nos cuestionamos nada, queremos que dure"

El cuerpo le pedía una revisión en sana compañía de su álbum ‘Puta’. ¿Qué criterio ha primado para elegir a las parejas de baile: musical, afinidad espiritual o mera química?

No sabía que necesitaba tanto este álbum, siquiera que fuese posible; ‘Puta’ es un disco tan autobiográfico y personal, con vivencias tan concretas, que cuando lo compuse no veía a nadie cantándolo conmigo. Todo surge con Alizzz y su remix de ‘Berlín U5’, me llevó a ofrecerle una revisión; es la canción más amable del disco, la que menos ahonda en los traumas de mi vida. Recibo su versión y ahí vi que era posible incluir la voz de otras personas en mi propia historia.

Las elecciones fueron, por tanto, muy orgánicas.

Iba un poco por la canción; con ‘Joker’ vi claramente a Carolina Durante y les pedí que hicieran lo que quisieran con el original; La Oreja de Van Gogh me parecieron perfectos para ‘Médula’, la canción más pop del disco; a María José Llergo la vi en ‘Sansa’, un tema con muchas florituras en su melodía, y como ella canta con esa voz tan preciosa y mágica… así fue saliendo.

¿Cómo se las arregla para mantener la ilusión del primer concierto? Al menos, es la impresión que da.

¡Porque es verdad! Estar en el escenario es lo que más me gusta del mundo, incomparable con cualquier otra cosa, me apasiona. Cuando era niña y adolescente me costaba ser yo misma en una coyuntura normal, pero en el escenario nada me daba vergüenza. Eso me sigue pasando.

Usted ha sido valiente donde otros y otras se inhiben. ¿Siente ahora la obligación de la reivindicación al crear?

Es lo que me nace, no lo veo tanto como una obligación. Solamente ahondando en la verdad se llega a sitios interesantes y diferentes. Ha sido pura necesidad en mi caso, tenía que liberarme de la opresión con la que vivía. Hacer este disco, ‘Puta’, era una búsqueda personal; creo que estamos desaprovechando el pop, una herramienta maravillosa para hacer canciones y colarnos en los hogares de la gente a transmitirles algo más que una melodía bonita o un ritmo bailable. Para mí no hay vuelta atrás, es lo que buscaba, se acabó el poco pudor que me quedaba para mostrarme tal y como soy, incluyendo las cosas que puedan resultar incómodas.

¿Le siguen preguntando si es seguidora de Sabina por ser de Úbeda? Si sí, ¿cuál es su canción favorita de él?

Cada vez menos; quizá al principio, era una pregunta sencilla, ¿no? Pues para mí fue una gran influencia, se labró su carrera siendo él mismo, investigando… me gustó que se juntara con Leiva en su último disco para seguir buscando desde ahí; es audaz. Cuando era pequeña canté ‘Calle Melancolía’ con él, y esa canción siempre tendrá un hueco en mi corazón. Me sabía todas las de sus primeros discos, lo he visto mil veces en concierto. Es un genio.

¿Resulta más fácil componer desde el dolor? ¿Es el hedonismo una cura aceptable?

El dolor es más contemplativo, siempre surgen más preguntas que en el gozo. Cuando estamos bien no nos cuestionamos nada, solamente queremos que dure. Cuando estamos mal, añoramos los ratos buenos y nos preguntamos qué hemos hecho mal. Desde ese cuestionamiento es más sencillo componer, y abrir caminos en general; para hacer canciones, eso sí, lo importante es vivir más allá de experiencias malas o buenas. Con los años, sin embargo, he aprendido que no necesariamente debo vivir lo negativo para hablar de ello. ‘Puta’ habla de experiencias de hace veinte años, por ejemplo.

¿Recuerda su primer concierto maravilloso como espectadora adulta? ¿Y el bolo propio que le dejó más satisfecha?

No, no lo recuerdo. Voy desde muy niña a conciertos, mi abuela tocaba el piano y mi padre también es músico. Vi a Mike Oldfield en la feria, por ejemplo, o a Mecano cuando era muy peque. De adulta, uno de los que más me conmovió fue el de Low en la sala Galileo; tocaron muchas canciones de mi disco favorito, ‘The Great Destroyer’, y cuando llegó ‘Silver Rider’ empecé a llorar compulsivamente, me tuve que ir. Sobre el bolo propio, quizá el inicio de la gira de ‘Astronauta’ en Madrid, y cualquiera de la ‘Puta gira’, el de Sevilla fue tremendo; en ‘La noche de las astronautas’ en el Botánico, hace tres años, invité a varias mujeres a cantar: Eva Amaral, Rozalén, Ximena Sariñana… fue muy emocionante, pero soy afortunada porque me cuesta elegir.

¿Con qué se ríe más veces y con más ganas?

Ahora me viene una imagen del momento posterior a acabar los conciertos, cuando Martí (Perarnau) y Manuel (Cabezalí) salen de sus posiciones y Olga y Paulina, que son las bailarinas, se acercan a mí; nos abrazamos los cinco, gritamos y reímos de euforia, sobre todo si no ha habido fallos catastróficos. Es felicidad extrema.

Estuvo en los Premios de la Música Aragonesa en Alcañiz en 2021. Creo que la quieren fichar con periodicidad anual…

Por nosotros, encantados. Nos tratamos muy bien, en el Parador vimos un atardecer increíble. Fue el primer reconocimiento que tuvo ‘Puta’ y pudimos actuar en un formato nuevo, con Martí en el suelo, tocando las máquinas. Tenemos un dúo, de hecho: le hemos bautizado Juno.

¿Le seduce perderse en un Bosque Sonoro con la luna menguante?

Muchísimo, pero sobre todo espero que el público se pierda con nuestra ‘Puta rave’ en la hora larga que pasaremos con ellos dándolo todo, dejándonos llevar por el bombo a negras que será un compañero más durante el show completo.

