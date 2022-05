Cómo hacerle la maleta al perro y otros trucos y planes para viajar con mascota

Pipper fue el primer perro que llegó a la vida de Pablo Muñoz, pero le cambió la vida. Fue en 2016 y desde entonces este periodista lleva dando vueltas por España en un intento de derribar las barreras y prejuicios que muchas veces dejan a las mascotas atadas a las puertas de los sitios. En este tiempo, las cosas han cambiado y para mejor. Aunque queda camino por recorrer, literalmente.

Por eso, este periodista acaba de publicar una guía con 200 planes posibles para los que viajan con perro con la idea de "inspirar a la gente y transmitirle que, más allá de la creencia de que no se puede entrar a ningún lado, sí se puede". Además, el libro, editado por Geoplaneta, contiene una prolija lista de consejos -desde cómo hacer una maleta a cómo elegir hotel- para que el desplazamiento se haga en las mejores condiciones para el perro, sus dueños y, por ende, el entorno en general.

Cada capítulo, dedicado a las distintas provincias, incluye un QR con el listado de bares y restaurantes donde el perro puede ser comensal, que se irá actualizando.

En España empieza a haber muchos destinos, museos, salas de exposiciones, barcos turísticos o bares donde las familias con perro son bienvenidas. "Hemos tratado de recopilar muchos de ellos para que le gente diga 'quién me iba a decir a mí que hay tantos sitios que admiten perros'", explica Pablo. Ha querido hacer "una radiografía de la España 'petfriendly', de manera que se visualice que "hay destinos que están apostando fuerte por ello".

En este empeño, algúnos van ya muy avanzados y otros más rezagados... como Aragón. "Siento decir que es increíble que sea la única comunidad de España junto a la ciudad autónoma de Melilla con una normativa que prohíbe la entrada de perros en establecimientos hosteleros. Pero es algo que justamente se debate este jueves en las Cortes. A ver qué pasa. Sobre todo porque apostar por el turismo con perros es ya una realidad en España".

A juicio de Muñoz, "todavía hay bastante prejuicios hacia lo que es un perro de compañía, clichés de que ha de estar en el parque, que es sucio, que molesta. Todo eso actúa de freno para el desarrollo del turismo 'petfriendly' y la integración de las mascotas en el espacio público".

Por ello, si en algo se insiste en el libro una y otra vez es en la necesidad de perros educados. "Cuando tienes un perro por primera vez nadie te da una instrucciones de exactamente qué hay que hacer. Por eso siempre pido que se contacte con un adiestrador para aprender a estar lugares públicos".

Es importante asimismo atender las necesidades del perro, porque va a estar mucho más cómodo. Así, 'España con perro', además de destinos, ofrece trucos y consejos prácticos para que el viaje con animales sea un éxito. "Por ejemplo ya hay muchos hoteles que te ofrecen cama para perros pero yo prefiero llevarle la suya para que se sienta como en casa, así evito que ladre, está más tranquilo. Es crucial añadir en su maleta su juguetito preferido, para que esté entretenido". Pablo también detalla cómo hacer un botiquín para perros: "¡Viajando con Pipper me ha pasado de todo! Desde romperse una uña a picotazos". O señala cuestiones que son fundamentales pero en las que no siempre se cae, como llevar la cartilla sanitaria del animal. "Al final es un ser vivo más de la familia con sus necesidades, que van de la logística al tipo de planes, que han de incluir actividades al aire libre, no puedes ir solo de museos". Pero, insiste, todo desde el respeto a las normas: "Que no nos pase, por favor, que el Parque Nacional de Ordesa se plantee tener que vetar a los perros, porque eso es responsabilidad de los dueños, que tienen que respetar el entorno".

Amén de la tendencia general, hay otro elemento que ha actuado como inesperado acicate para ampliar el turismo 'dogfriendly' en España: la pandemia.

"Los datos así lo atestiguan", constata Muñoz. La Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía estima en su último estudio bianual que ya hay más de 9 millones de perros en los hogares españoles y el aumento continúa de manera exponencial. "En las familias cada vez hay más perros y son uno más de la familia, familias educadas con perros educados. Eso va abriendo puertas". El dueño de Pipper cita un ejemplo del mes pasado: "Ikea, que se resistía a dejar entrar perros, acaba de anunciar que a partir de ahora ya no será así. No estoy diciendo que el mejor plan sea irte de compras con tu perro, pero sí que hay veces que necesitas entrar en una tienda estando con tu perro. De lo que aquí se habla es de facilitar la vida de la gente que los tiene, que el perro esté integrado en la vida de las personas y de la sociedad. Que se puedan hacer, por ejemplo, recados. Hay que normalizar la presencia de los perros en los espacios públicos". La pandemia lo que ha hecho es acelerar este proceso.

Y, aun así, si nos comparamos con países como Italia seguimos por detrás. Dice Pablo: "Por ejemplo ahí tienen carritos adaptados para perros para hacer la compra en supermercados. Además, España es el único país de la Unión Europea que no permite viajar en trenes de larga distancia a perros de más de diez kilos, lo que supone un escollo muy importante en el desarrollo de este tipo de turismo. Es urgente que esto cambie. Es verdad que España es un destino de los más demandados del mundo, pero no hay que dormirse porque la competencia es grande y viajar con perro está en auge. Aún así hay muchos pasos adelante. Cáceres acaba de abrir sus monumentos a los perros. Y Palma de Mallorca los deja entrar ya en los autobuses urbanos. Hay que ponerse las pilas, porque ya hay más perros en las familias españolas que niños por debajo de 15 años. Nos podrá gustar más o menos, pero es así".

Añade: "Los perros son uno más y hay que integrarlos de manera ordenada".