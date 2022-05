El dúo zaragozano de rock Lady Banana ficha por el sello madrileño Subterfuge

Esta semana, el dúo zaragozano de rock Lady Banana ha hecho pública una noticia que llevaban guardándose para sí unos meses: su fichaje por el sello Subterfuge, un clásico de la escena independiente nacional desde hace algo más de tres décadas, que cobró notoriedad a mitad de los noventa con la edición de aquel ‘Devil Come To Me’ de Dover. Carlos Galán y Gema del Valle fueron y son los artífices de esta aventura empresarial que ahora suma a la dupla formada por Nerea Bueno (voz, guitarra) y Alba Villarig (batería, voces) a su escuadra de talento.

Lady Banana tiene dos discos en el mercado, ambos epés, editados a principios y finales de 2017 en Clifford Records: ‘Busking Problems’ y ‘Balance’. Residen habitualmente en Madrid desde hace años, y conocen al fondo el circuito local de salas, además de haber pasado dos años viviendo en Londres y tocando en la calle: ‘busking’, literalmente. Su directo es una explosión sonora sostenida, tan salvaje como nutritiva, que hace aflorar la emoción genuina del rock gracias a un dominio instrumental apabullante y la garra de sus composiciones. Y sí, han ganado multitud de galardones y concursos, incluyendo el Ambar Z o varios Premios de la Música Aragonesa. Ahora, la recompensa es el espaldarazo de un sello con calado en la industria local, que ha visto en ellas una excelente inversión.

“Estamos muy ilusionadas -explica Alba- porque al fin verá la luz este disco que iba a salir en 2020; es nuestro primero en formato elepé. Llevamos más de dos años locas por sacarlo, pero las opciones que fueron apareciendo se difuminaron por la pandemia”. Cuando fueron abriéndose un poco las posibilidades de los directos, el grupo regresó a los escenarios; Alba participó además en una promoción de talento joven de Red Bull Europa. Antes, en 2018, apareció en el emotivo cortometraje ‘La chica de la orquesta’, sobre la vida de la primera batería de España, Carmen López Rodríguez, de Sestrica (Zaragoza).

Nerea y Alba ya habían avanzado tres ‘singles’ con sus videoclips, con el trabajo audiovisual de Ana Escario y Adela Moreno como apoyo y estandarte. “Íbamos a sacar el disco en septiembre de 2021 por nuestra cuenta, pero en agosto nos llamó Carlos de Subterfuge; paramos todo y hemos ido hablando, negociando contratos… al final todo ha salido bien, llegamos a un acuerdo y aquí estamos”. El contacto con el sello fue por vía de Radio 3 y el programa ‘Turbo 3’, concretamente. “Carlos escuchó canciones nuestras en el programa de Julio Ródenas, llamó a Julio y preguntó si Lady Banana estaba con alguien. Julio dijo que no, le pasó nuestros contactos y así comenzó todo”.

Alba recuerda que trabajar dentro de un sello es una novedad en muchos sentidos para el grupo. “Estos años hemos asumido trabajos dentro de la música que no dominábamos, y que han salido adelante a fuerza de ir aprendiendo sobre la marcha. Tener a profesionales que te apoyan es un lujo; nos quita mucha faena y contamos con un punto de vista externo que enriquece a la hora de planificar los estrenos de los singles, la estrategia del lanzamiento, la promo… además, son muy dialogantes. Carlos pide opinión, sugiere… y cuando nos comentan algún cambio, siempre aciertan con lo que nos apetecía, hay mucha sintonía. Han relanzado ‘Domino’, luego sacarán de nuevo ‘El síndrome’ y a finales de mayo, una canción nueva. El 23 de septiembre saldrá el disco, que se va a llamar ‘Bipolar’ y tendrá en la carátula una fotografía de Jorge Fuembuena, otro aragonés”.

Perfiles profesionales ajenos a la música

Aunque en el contexto de su desempeño musical no suelen abundar en sus respectivos perfiles profesionales, Nerea y Alba tienen sus carreras al margen de los escenarios y los estudios de grabación. Nerea Bueno es abogada colegiada; estudió derecho en la Universidad de Zaragoza y cuenta con el máster de acceso a la profesión de abogado, cursado en la Complutense de Madrid: se ha especializado en derecho de empresa y derecho de propiedad intelectual, con un máster en cada materia.

Alba Villarig, por su parte, es psicóloga de profesión y tras licenciarse se especializó en terapias de tercera generación y psicología general sanitaria. Actualmente trabaja en la Fundación Aspacia, contra la violencia de género. Contratada por el Alexandra Palace de Londres para actuar como batería en eventos y fiestas organizadas, acude mensualmente a la capital británica, donde ha hecho ‘pre-shows’ a las baquetas en conciertos de artistas tan relevantes como Bring Me to the Horizon, Good Charlotte o Robyn.