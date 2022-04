C. Tangana, en Zaragoza: una historia de éxito sin cantar ni afinar, ni falta que hace 

Desde que apareciese ‘El Madrileño’, el disco que ha encumbrado a C. Tangana hasta la cúspide de la popularidad, la carrera de la persona detrás del personaje, Antón Álvarez, ha adquirido tintes de historia hollywoodiense, digna de una epopeya. No era ningún desconocido, desde luego, y llevaba algo más de un lustro manejando su carrera con personalidad indómita, sin salirse expresamente de los raíles de la industria; no obstante, de ahí en adelante todo es neón y llenazos estratosféricos en templos del ‘show business’ nacional para este madrileño que cumplirá 32 años el próximo 16 de julio. Este viernes 29 de abril llenará el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, como llenó el Wizink Center de Madrid hace unas semanas o el Palau Sant Jordi de Barcelona el pasado día de San Jorge. Se trata de una parada de su gira ‘Sin cantar ni afinar’.

Tangana, que no está concediendo entrevistas en la presente gira y no parece prestar mucha atención en general a lo que se pueda opinar de él (aunque el título de su gira sea un bofetón sin manos a sus críticos), ya era un ídolo de masas cuando actuó en Zaragoza durante las Fiestas del Pilar de 2018, las penúltimas a pleno rendimiento debido a la pandemia. En aquel momento se le reconocía como legítimo dueño del trono nacional en el trap, divisa que sigue ostentando a día de hoy aunque haya entrado en esa compleja y atractiva condición de artista que trasciende los géneros.

La carrera en solitario de C. Tangana empezó a definirse en 2015 y dio un paso adelante en 2016 con ‘Mala mujer’, que ya fue doble disco de platino. Canciones como ‘Llorando en la limo’ o ‘Bien duro’ ya le pusieron en el mapa del gran público, aunque todo despegó un poco más en 2017; ese año, por ejemplo, ya formó parte del grupo de artistas que acudieron al foro neoyorquino del Latin Alternative Music Conference (LAMC), junto a Amaral, Los Nastys, Nora Norman y Nunatak. Además, el hecho de ser coautor de la letra de ‘Malamente’ hizo que su fama creciera a niveles planetarios; su relación con Rosalía no acabó bien, y él no fue precisamente obsequioso con su ex novia después de que terminase la relación, pero esa huella musical conjunta es indeleble.

C.Tangana muestra sus tres gramófonos dorados el pasado mes de noviembre en Las Vegas. EFE

El rap en el retrovisor

Antes de sacar a relucir a su alter ego, el adolescente Antón Álvarez fue Crema (también se le llamaba como su último disco, El Madrileño, o Pucho, compartiendo ahí apodo con el cantante de Vetusta Morla) en el colectivo de rap Agorazein, donde permaneció toda una década. Visitó varias veces escenarios zaragozanos, con mención especial para la participación en el Zaragoza Ciudad de 2013. También actuó en el desaparecido club Muffin, en la López (con Agorazein y antes compartiendo cartel con Skyhook y Pedro LaDrvga), en Las Armas, en una velada rapera de las fiestas pilaristas de 2012 dentro del Espacio Z con Rapsusklei, SFDK y Sharif… con la deriva trap y la construcción de esa suerte de maitre musical que es hoy en día, al frente de un espectáculo sublime aunque no cante ni afine.

C. Tangana ha hecho el ‘crossover’ mercadológico hasta las Américas; el pasado mes de noviembre se llevó tres premios Grammy Latino en Las Vegas por la mejor canción de pop rock (‘Hong Kong’), mejor canción alternativa (‘Nominao’) y mejor ingeniería de grabación de un álbum (‘El Madrileño’) y artistas del prestigio de Enrique Bunbury le felicitaron expresamente. Este año, su gira promete números espectaculares.

En los conciertos de Madrid y Barcelona dentro de la gira ‘Sin cantar ni afinar’, Tangana ha contado con varios de los invitados que participaron en la grabación de ‘El Madrileño’, desde la sensacional Nathy Peluso a Antonio Carmona, Niño de Elche o Jorge Drexler. No ha trascendido cuáles estarán en Zaragoza arropando a Antón Álvarez, aunque sí se sabe del poderío de su banda, la magnífica ambientación del set y la narrativa del espectáculo, que tiene un marcado carácter fílmico; una suerte de ejercicio de cine noir mezclado con la estética apache parisina y la chulería destilada en la parte más cañí de la ciudad del Oso y el Madroño. El show, como en el disco, salta del trap al bolero, la cumbia, el rap, el flamenco o la bachata, siempre con soltura.

Opiniones diversas

En el seno de la música local hay opiniones de todo tipo acerca de C.Tangana. Santi Rex, de Niños del Brasil, suele ser brutalmente sincero dentro del respeto, y aclara que “para opinar a fondo, primero debería escuchar sus discos. Lo que he oído de él no me ha interesado en absoluto. Muy bueno será, pero no me interesa ese tipo de música y lo que menos, el tratamiento de la voz”. El guitarrista Jorge Gascón, habitual músico de Gabriel Sopeña en los directos y miembro de numerosas formaciones locales, compró su disco y cree que en ‘El Madrileño’, al que califica de compendio de canciones arrebatadoras, “destacan los invitados más que el artista. Para eso se requiere talento y generosidad a raudales. Por otra parte, el riff de ‘Tu me dejaste de querer’ es el mejor de la temporada. Y como colofón, hay que ser muy atrevido o muy inconsciente para samplear a Pepe Blanco”.

El programador Tomás Gómez Perry, habitual en la sala López desde hace una década, lo ha tenido un par de veces, en solitario y con Agorazein. “A mí me cayó muy bien, tenía la cabeza muy bien amueblada. Además, sabía lo que quería hacer con su carrera desde el principio”. Por su parte, el joven intérprete de trap Lionware, originario de Alagón y que ha venido creciendo como artista a buen ritmo en los últimos tres años, cree que “C. Tangana es uno de los primeros artistas que trajo al mercado español este cambio; esos pioneros trajeron sonidos de fuera que aquí no se estilaban, y los nutrieron formando una nueva escena que ha saltado al ‘mainstream’. Me alucina su proyecto y viendo la evolución de su trabajo entiendo totalmente que ya no quepan sus conciertos en la López como cuando lo vi en 2015 por primera vez. Lleva mucho tiempo haciéndolo muy bien, reinventándose; seguro que el del Príncipe Felipe será un conciertazo”.

El crítico musical y DJ Sergio Falces se explaya a gusto sobre Tangana. "Un artista lo es. Y subjetivamente cada uno lo notamos. Esto nunca cambiará. C. Tangana no necesita ni cantar ni afinar. Él es rap de la vieja escuela y golpe a golpe, verso a verso, abre caminos de nuevas corrientes urbanas para las que sobran etiquetas. Su espectáculo es muy teatral, muy flamenco, muy latinoamericano, muy de siempre, muy de ahora, muy de aquí, muy de allá, muy de no se sabe dónde, muy ni falta que hace". Ahí queda eso.