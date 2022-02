Rapsusklei saca 'Cordura transitoria', su primer disco desde 2018

‘El niño de la selva’ tiene disco nuevo. Diego, el MC de la Magdalena, Rapsusklei para el mundo del rap desde hace 23 años, ha sacado esta semana ‘Cordura transitoria’, el álbum que destinado a ser el reverso oscuro (y a dar paradójica continuidad) al calambur que supuso hace cuatro años ‘Insano juicio’, su anterior producción para el sello que fundara hace una década, Eterno Miusik. Ya está presente en todas las plataformas digitales, saldrá en físico en una edición limitada y las presentaciones en vivo comenzarán el 4 de marzo en la sala Wolf (metro Marina, muy cerca de la célebre Razzmatazz).

Desde Barcelona, donde ha vivido muchos años y a donde piensa regresar, el zaragozano exuda energía. “Me ha salido un disco luminoso, contra todo pronóstico; pensé que al ser una continuación de ‘Insano juicio’ y seguir con el asunto de los contrasentidos sería un disco oscuro, la portada lo es en contraposición a la de ‘Insano’, pero no; hay cosas, como el ‘Drama’ o el ‘Llora’ que salió antes, ‘Diluvio’… pero en general es un disco con poso feliz. En las propias ‘colabos’, que estoy muy contento con ellas, se nota esa alegría. Creo que en líneas generales mi rap tiene un punto esperanzado y esperanzador, aunque siempre esté bordeando el drama; miro adelante, y las metáforas son útiles para manejarse en este sentido”.

Diego es un viajero impenitente; las restricciones en los desplazamientos afectan más a gente acostumbrada a moverse por el planeta con la libertad de un pájaro. “Ha sido duro, como para todo el mundo, a veces los viajes resultaban odiseas, pero tengo la suerte en este caso de ser un tipo solitario, que lo mismo pasa tres meses seguidos fuera de casa visitando amigos y cambiando de sitio sin parar que se tira tres meses en la cueva sin salir. Ya he hecho anteriormente mis confinamientos por razones musicales, ya fuese haciendo cosas o disfrutando de mi colección de vinilos. Pero no me engaño ni quiero engañar, a ver: llevamos dos años en esto, y cansa. Que pase, y podamos volver a las cosas buenas que se echan en falta”.

Hablando de cosas buenas, y de personas, Rapsus utiliza ese adjetivo para hablar de un grupo amplio e indefinido sus compañeros artistas. “Es que cada vez hay más gente buena en este gremio, es una bendición, la nueva escuela del rap viene muy preparada. En mis discos siempre he tratado de rodearme de gente que es familia, como Sharif, Green Valley, Hazhe... desde ‘Insano juicio’ ya cambié un poco eso, para salir con gente nueva, colaboradores con los que me juntaba por primera vez, y ahora ha sido nuevamente así, sobre todo con los llegados de América Latina como Astrid, Yoss Bones, Charles Ans y BCN desde México, Horus de Venezuela… también hay varios poetas en los interludios; por parte nacional está Blake entre los nuevos y SFDK de los de siempre, con ellos sí había trabajado. Tengo gente que me gusta de antes y ahora, cada cual representando su era”.

Acción Sánchez, por su parte, también dice ‘presente’. “Está ahí, ha estado en todos mis discos desde que fundé Eterno en 2012. y Hazhe iba a estar, pero la canción con él no la he acabado. La retomaremos. Con Eterno Miusik trabajo ahora mismo exclusivamente mis cosas, con la excepción de lo que va sacando mi hermano El Leo”.

Tras el bolo barcelonés de la semana próxima, Rapsus se va a enfocar en los festivales de primavera y verano. “Ya tenemos 12 confirmados, aunque aún no me dejan anunciar todos; sí es público ya lo de Viñarrock y el Rocknrolla. También quiero volver a México lo antes posible”.