Niños del Brasil sacan remezcla de ‘Recuérdame’ y vídeo de Javier Pérez, con Kraftwerk en la retina

Nacho Serrano, teclista y productor de Niños del Brasil, anunciaba esta semana la unión de dos creaciones singulares en un solo formato. La banda ha sacado a Youtube la remezcla de ‘Recuérdame’, el segundo single de su álbum ‘Mensajes al viento’, editado por Sony en 1991; una iniciativa que no salió a la venta (solamente figura en un recopilatorio de La Estación del Silencio) y que celebra el trigésimo cumpleaños del álbum. Se combina con el trabajo creativo en las visuales de Javier Pérez Salinas, colaborador habitual del grupo en los últimos años. Tanto el sonido como las imágenes recuerdan poderosamente (de hecho, el remix se llama ‘Dusseldorf’ como indisimulado homenaje) a los pioneros alemanes del tecno, Kraftwerk, banda surgida en la mentada ciudad teutona, que supera ya el medio siglo de trayectoria artística y en la que continúa activo a los 75 años de edad uno de sus fundadores, Ralf Hütter.

Kraftwerk ha actuado dos veces en Zaragoza; la primera fue en el teatro Fleta, precisamente en 1991, y la segunda en 2006, dentro del desaparecido festival M2 celebrado en la Feria de Muestras. Los tres Niños del Brasil originales (Serrano, el letrista y vocalista Santi Rex y el bajista Antonio Estación) siempre han sido seguidores devotos de los teutones; de hecho, Nacho y Santi fueron a verlos al BIME bilbaíno a finales de 2019, en la última actuación hasta el momento de la banda en territorio español. En ese viaje también estaba Javi Pérez. “Siempre me ha gustado Kraftwerk, siempre me gustó Niños y este trabajo sale de ese sentimiento -explica Pérez- así que acabó formando parte del ingente material audiovisual que figura en la antología de Niños, que salió en 2018 y ahora se recupera en redes”.

Javier Pérez Salinas, creador de las CGI en 'Recuérdame' HA

En la antología había horas y horas de material, desde videoclips a actuaciones en televisión, entrevistas, conciertos antiguos… de todo. “Con tanto trabajo de por medio, acabamos haciéndonos amigos. Son grandes personas. Con Santi hemos echado mucho tiempo en los montajes y la documentación; es un personaje increíble, un ser de luz y cultísimo musicalmente, no tiene nada que envidiar a los gurús de los grandes medios”, recuerda Pérez.

En el clip de ‘Recuérdame’ destaca la animación CGI (Computer Generated Imagery) de los tres miembros del grupo, muy similar a la idea del ‘Electric Café’ de Kraftwerk. “Pensé en generar a los tres miembros originales con su muñequito giratorio; ahora se les ha sumado Nacho Saldaña en la guitarra, que ya formó parte del mundo Niños en su día”.

Cine de terror

Pérez (que también es teclista) empezó a hacer sus pinitos en la animación en 2009. “Soy funcionario, no tengo formación profesional en este sector, pero por necesidades de mi trabajo quería hacer un corto para mostrar la naturaleza de lo que hacemos. Comencé a investigar fui aprendiendo y formándome y en 2011, una productora zaragozana, Inmortal Films, me llamó para trabajar en los efectos especiales un largometraje de terror, ‘Nasciturus’, que estuvo armándose durante cuatro años hasta que se liberó en redes a principios de 2016. Es un éxito en cuanto a visionados, sobre todo procedentes de América Latina; anda por un millón 600 mil. Concretamente, a día de hoy son 1.626.343 visualizaciones”.

La banda zaragozana Las Novias cedió tres temas para la película, por cierto: ‘La bóveda hundida de las retinas’, ‘Hiatus’ y ‘Postales envenenadas’. El presupuesto fue un poco a lo Ed Wood: 4.000 euros. “Ninguno cobramos, íbamos apañándonos en los ratos libres para hacerlo todo lo mejor posible -explica Javier Pérez- y me sirvió para conocer a Niños del Brasil personalmente, porque Nacho Serrano sabía de la película y me contactó a través de la productora. Desde entonces he ido haciendo videoproducciones para los conciertos, también en tiempo real, además de los deuvedés, el montaje del concierto ‘Lágrimas en la lluvia’… un poco de todo”.