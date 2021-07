Santi Rex: "Lo nuestro es un eterno punto y seguido"

Hierba mala nunca muere, valga el tópico. ¿Cómo explican esta pervivencia en un mundillo tan difícil?

Pues principalmente porque tenemos todavía un público fiel que recibe muy bien nuestras convocatorias. En eso sí, somos afortunados. Para nosotros, cada concierto, ahora más que nunca, es una prueba de exigencia: intentamos poner el listón muy alto porque nuestro público, mucho o poco, se lo merece.

O sea, siguen activos...

No, no nos consideramos un grupo en activo. Hace ya doce años de ‘Géminis’, nuestro último disco. Simplemente hacemos lo que vemos coherente con el momento y con nuestra carrera. El que todavía estemos en el candelero puede deberse también a la falta de renovación en la música pop-rock: quitando los diez supervivientes de la era ‘indie’, la nueva música pop en España flota en tierra de nadie y rara vez trasciende.

¿Y cuál ha sido el motor que les ha impulsado a esta actuación en el Jardín de Invierno, en una de esas noches que pueden evocar las inolvidables del anfiteatro del Rincón de Goya, de las que ustedes fueron notables participantes?

Pues han sido varios factores los que nos han animado a decir que sí esta vez. El primero, el lugar. Además de recordarnos al Rincón de Goya, evidentemente, el Jardín de Invierno es donde de pequeño, además de jugar y gamberrear, vi un montón de actos con aquellos cantautores que tanta falta nos hacen ahora mismo. Es un lugar muy especial al que le tengo mucho cariño y un escenario que, personalmente, siempre he querido pisar.

El segundo o esencial, seguro, la aparición de Niños en ‘Las niñas’...

Sí, ese ha sido un factor muy importante. Gracias a que Pilar Palomero contó con nuestras canciones para su película ‘Las niñas’, se ha vuelto a hablar del grupo en muchos medios de comunicación. Incluso nos preguntaban si nos nominarían a los Goya por la banda sonora… La aceptación popular y crítica de la película ha empujado las búsquedas sobre la banda en Google y ha disparado nuestras reproducciones en las plataformas, sobre todo de ‘Viernes’, de la que hicimos un videoclip que se ha incluido en el DVD de la película.

Y eso que Niños nació como una especie de divertimento para cantar a The Cure…

Sí, aquello que nació como un divertido homenaje a The Cure, se ha convertido en una canción ‘de culto’. Es grato comprobar que tus canciones trascienden su generación original e influyen incluso en generaciones posteriores. Es de las escasas satisfacciones que te da la música. No es la primera vez que sonamos en el cine ni será la última.

Actuación, al parecer única, ya que no solo va a estar el trío original sino también Nacho Saldaña, a la guitarra, que les acompañó durante un tiempo en los escenarios y en varios discos. Y un nuevo batería...

Si no única, al menos especial. Contamos también de nuevo con las proyecciones de Francisco Javier Pérez Salinas, que está preparando maravillas. Todo apunta a que va a ser un gran concierto. Celebrar además los 30 años de ‘Mensajes al viento’, que nos rondaba la cabeza a expensas de la evolución de la pandemia, es otro motivo para volver al ruedo.

Una formación en quinteto con instrumentación a lo grupo de rock. Tiramos de nuevo de tópico: los viejos rockeros nunca mueren, jajaja…

Nosotros de rock solo tenemos las pintas, jajaja, pero siempre nos ha gustado su actitud. Nos acercamos más a los clichés del rocanrol que a los del tecno-pop. Somos un grupo tecno porque componemos con ordenadores, pero, pese a llevar programaciones, para Nacho es vital tocar en directo las melodías, las percusiones electrónicas, filtrar los sonidos, hacer ruiditos de esos que solo se dan cuenta cuatro, pero que le dan a nuestro sonido lo que tiene de especial. Es por lo que apostamos desde un principio y lo que nos aleja de los típicos grupos de tecno-pop, que van dos maniquís y un cantante de pega. Nunca hemos podido con ello.

¡Cuántas veces no se habrán lamentado de la mala suerte que tuvieron para no instalarse definitivamente en el Olimpo de la fama, cuando fueron los precursores absolutos del techno oscuro de los 90! Ay, los OBK…

No creo que hayamos tenido nunca mucha suerte. Todo lo que hemos logrado ha sido con un esfuerzo y un trabajo enorme, casi siempre superior al que se merecía cada momento. Y aunque haya mucha gente a la que tenemos que agradecer su ayuda, tampoco son tantos. Esto quizá es lo que nos haya hecho perdurar a los tres tantos años, que muchas veces nos hemos encontrado solos.

De hecho, en el 93, ya declaraban en HERALDO que «hemos sido un grupo desaprovechado totalmente». ¿Eran ya entonces conscientes del intrincado terreno en el que se metían?

Desde el primer día. Nosotros mirábamos a New Order, por ejemplo, que hacían lo que nosotros, pero parece que o no teníamos la suficiente calidad o intentarlo a la española era darse cabezazos contra la pared. Además de las fáciles comparaciones con Héroes del Silencio, que aún me siguen dejando alucinado, porque pese a compartir muchas influencias, dudo que el sonido de unos y otros nunca haya tenido nada en común.

Obviamente, esta noche, no faltarán piezas definitorias de su estilo y de sus discos, caso de ‘Sed de venganza’, ‘Las curvas del placer’, ‘Recuérdame’, ‘Viernes’...

Casi todas esas y muchas más… Desechada la idea de centrarnos en ‘Mensajes al Viento’, repasaremos nuestros cinco discos e incluso ¡alguna cara B!

¿Y saldrá también ‘La modelo’, la versión de Kraftwerk más redonda que se ha hecho en español?

Yo sigo sin estar convencido de mi voz en ‘Mensajes al viento’. Creo que fue un disco de aprendizaje donde todos aprendimos mucho, y yo el primero, pero que no refleja mi evolución. Me gusta mucho más como están cantados los tres siguientes. Por azares de la vida es nuestro disco que más vendió y el que más se recuerda, pero sigo pensando que no es el mejor. Y sí -que me voy por las ramas- haremos ‘La modelo’, que hace mucho que no la tocamos.

¿Esta aparición les va a dar alas para nuevas actuaciones o será un punto y final definitivo?

Lo nuestro es un eterno punto y seguido. Ahora mismo tenemos muchos alicientes a nuestro favor para continuar.