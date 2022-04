Diego Peña: "En este ‘show’ soy capaz de hacer cualquier cosa por sorprender al público"

Veinte años haciendo reír y buscando siempre nuevos retos para sorprender al público. Esa es la constante que ha marcado la carrera sobre los escenarios del cómico zaragozano Diego Peña. Y lo ha conseguido a lo largo de todos estos años a base de tesón y mucho trabajo. Este devenir culmina con ‘20 años haciendo el loro’, un espectáculo que recopila los «Greatest hits» de su trayectoria, y que incluye sketches, música y monólogos actualizados «con un aroma nuevo», alguna que otra novedad y, probablemente, «colaboraciones especiales en algunas de las funciones», avanzó ayer Diego Peña durante la presentación de su ‘show’, que se podrá ver en el Teatro del Mercado de Zaragoza entre el 28 de abril y el 8 de mayo. El humorista ofrecerá nueve sesiones de este montaje, «una antología de frescura, talento y elegancia de uno de los grandes artistas españoles del monólogo», dijo el gerente del Patronato de las Artes y de la Imagen, José María Turmo.

La vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, también ensalzó el talento de Diego Peña y avisó de que, aunque son varias las oportunidades de disfrutar de este espectáculo, las entradas «vuelan».

La senda del humor por la que transita Diego Peña comenzó a trazarse a partir de un hecho clave en su vida: «Si tuviera que definir un momento en el que decidí intentar dedicarme a la comedia y luchar por ser cómico, fue cuando vi al Tricicle en el Teatro Principal, curiosamente cuando celebraron sus 20 años sobre los escenarios –recordó–. El pasado fin de semana pude ver a Carles Sans en el Zaragoza Comedy, que clausuro yo con esta celebración. Se cierra un círculo maravilloso».

Aprendizaje constante

En estos 20 años ha vivido muchas experiencias y también ha cambiado su manera de hacer comedia. «Más que una evolución, he ido aprendiendo. Una de las cosas más importantes que considero es que no hay que dejar de aprender y siempre encuentro retos que me apetece hacer y mostrar en el escenario», explicó.

El cómico zaragozano recuerda perfectamente el día y el lugar donde hizo su primer monólogo, el 16 de marzo de 2002, «en el Big Tavern, un local por la zona de la Universidad que ya está cerrado. Tengo entendido que había sido un garaje, así que empecé como Steve Jobs y Walt Disney. Igual no como ellos, pero por lo menos estoy vivo», bromeó.

Aquellos inicios haciendo monólogos fueron duros «pero chulos» –matizó–. «Actuar en lugares donde tienes que hacerte oír y aprender a hacerte oír son una enseñanza total. Mi universidad fue estar en Monólogos por la Beneficencia y sumar un montón de actuaciones en bares, en salas y en pequeños garitos, que es lo que me curtió de verdad», dijo.

En ‘20 años haciendo el loro’, el humorista señala que, aunque «es difícil sorprender a los espectadores después de las últimos dos años que llevamos de vida social y mundial, lo voy a intentar de diversas maneras. Es lo que me he propuesto en este espectáculo. Soy capaz de hacer cualquier cosa por sorprender al público»