Diego Peña se enfrenta a la crisis de los 40 en el Teatro de las Esquinas

Diego Peña cumplirá 40 en 2022, y poco tiempo después ya empezará a llevar más años sobre el escenario que fuera de él. Así que para el humorista aragonés los 40 van a ser 'los nuevos 20'. "No sé si me volverá a crecer el pelo, espero que sí -bromea-. Aunque, en realidad, creo que ahora ya es tarde para eso. Yo me miro, lo pienso, y creo que estoy mejor que nunca. A los 20 era una piltrafa, ahora ya he aprendido a tapar un poquito mis carencias".

El caso es que Diego Peña aprovechó el confinamiento para poner los cimientos (y las paredes) de su sexto espectáculo unipersonal, '¿Qué narices pinto yo aquí'?, que se estrenó el pasado mes de febrero en el Teatro Principal de Zaragoza, se ha representado este verano una quincena de veces en distintas localidades de Aragón, y que llega ahora ya completamente rodado al Teatro de las Esquinas (sábado, 30, domingo 31 y lunes 1, a las 20.00, entradas entre 12 y 18 euros).

Cuando me puse a escribir el texto de '¿Qué narices pinto yo aquí?' quise desvincularlo de la pandemia porque pensaba que el público podía estar saturado, así que intenté hacer chistes que no tuvieran nada que ver con todo lo que hemos vivido por el coronavirus. El monólogo habla de la crisis generacional de los 40, ese momento de la vida en el que ya no te sientes ni adulto ni niño, pero habla también de muchas otras cosas. Es hora y media, un tiempo en el que se tocan muchos temas que conectan con todo tipo de público. He visto reírse con él a familias con miembros de tres generaciones distintas".

Hora y media sobre el escenario es un pequeño 'tour de force' en el que Diego Peña cuenta con ayudas y complicidades. La principal es la música. En la obra han colaborado Artistas del Gremio, Juako Malavirgen y se proyectan también obras de Bernal, dibujante de 'El jueves'. Pero todo el espectáculo pivota sobre el humor de Peña. "Creo que es mi 'show' más completo y en el que meto más chistes por minuto. El último espectáculo consistía en cinco 'sketches' distintos; éste, por le contrario, es un monólogo puro y duro. Pero creo que es mi mejor guión, el más redondo". Está lleno de su humor, que define como una mezcla "de somardeo, surrealismo y ganas de meter el dedo en la llaga".

Se presentó en el Principal en los tiempos duros de la pandemia y más restrictivos en cuanto a los aforos y ahora confía en seducir a públicos más amplios. "Creo que la pandemia nos ha hecho tener más ganas de reir. Dicen que la risa es terapéutica y ahora se nota mucho más que es así. La gente está volviendo a los espectáculos, tiene muchas ganas de reír y aplaude más que antes".