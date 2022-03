De Berto a Ángel Martín en Zaragoza Comedy 2022: dónde comprar las entradas y los precios

El festival Zaragoza Comedy 2022 ya ha agotado tres fechas desde su inicio el pasado mes de febrero. Sara Escudero, Agustín Durán y Virginia Riezu eran protagonistas de esas tres primeras jornadas, y los tres siguientes suben el listón de popularidad desde perspectivas muy diferentes. Este miércoles 30 y jueves 31 de marzo, Juan Carlos Ortega trae su cosmología la Teatro Principal; al día siguiente, con continuidad en el fin de semana, Berto Romero mostrará sus dotes escénicas tres noches seguidas al público zaragozano. La semana siguiente le tocará el turno a Ángel Martín, que este año también triunfa como autor literario; el tercer barcelonés de esta tanda, que también es el más joven de los artistas en este intervalo del festival, actuará en la sala Mozart el domingo 10 de abril.

Dónde comprar las entradas para Juan Carlos Ortega y Berto Romero del Festival Zaragoza Comedy

Ortega ha venido con frecuencia en los últimos años a actuar en Zaragoza. Popular por sus ‘Noches de Ortega’ en la radio, su humor no se parece realmente al de nadie; capaz de generar mil voces que interactúan entre ellas a una velocidad increíble, lleva el análisis de lo cotidiano a un lugar prodigioso. El precio para ver su espectáculo ‘Cosmos’ (miércoles 30 y jueves 31 de marzo, 20.00) va de los cinco a los 20 euros en Ibercaja. En cuanto a Romero, su larga trayectoria como alumno aventajado de Buenafuente en televisión, cine y radio va paralela a una brillante carrera en solitario dentro de la ‘stand up comedy’ como monologuista. Su humor sardónico, con mucho de autoparodia y absurdo, engancha directamente con el público desde hace ya dos décadas, y no ha perdido un ápice de vigencia. Las entradas (quedan muy pocas) para ver a Berto Romero valen entre 5 y 30 euros en Ibercaja. Además, va a doblar cada día de su estancia en Zaragoza, con un total de seis espectáculos los días 1, 2 y 3 de abril, a las 18.30 y 21.00.

Ángel Martín y su introspección en Zaragoza

Además de triunfar con su libro ‘Por si las voces vuelven’, en el que narra sin pudor sus episodios de problemas mentales, Martín se ha volcado en el monólogo ‘103 noches’, que son las que pasó confinado y exorcizando sus propios demonios en tono de burla. Nada escapa a esa mirada hacia adentro, conectada además con la actualidad; como tantos otros ciudadanos, Martín probó a hacer pan y yoga en su encierro, además de leer, pintar o incluso hacer zumba. Las entradas para su espectáculo en la Mozart (domingo 10 de abril, 20.00) cuestan 18 euros.

El resto del programa del Festival Zaragoza Comedy 2022: de Estirando el chicle a Diego Peña

El festival todavía guarda otros tres ases en la manga. Para ver a Carolina Iglesias y Victoria Marín en la Mozart bajo el formato Estirando el Chicle ya no quedan entradas (22 de abril) pero aún se pueden adquirir las de Carles Sans en el Teatro Principal (cuatro noches de ‘Al fin solo’ para el antiguo miembro de Tricicle, del 21 al 24 de abril, entre 5 y 25 euros en Ibercaja) y también quedan localidades disponibles para el cierre de 11 noches protagonizado por el zaragozano Diego Peña en el Teatro del Mercado entre el 28 de abril y el 9 de mayo: solo descansa el día 3 de mayo en este intervalo con su show ‘20 años haciendo el loro’. La entrada de su espectáculo cuesta 20 euros en Ibercaja.

