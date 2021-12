Ángel Martín: "Quería que quien leyera el libro viviera el mismo viaje que yo"

Hace unos años, Ángel Martín se rompió por dentro. Tuvieron que atarlo a la cama de un hospital psiquiátrico para evitar que pudiera hacerse daño. En 2017 estuvo ingresado por un brote psicótico y ahora publica ‘Por si las voces vuelven’, un relato que pone de manifiesto la importancia sobre cuidar la salud mental.

Este libro mete al lector dentro de su cabeza en 2017 con unas voces incontrolables y momentos donde uno no sabe si reír o llorar, ¿es normal que el lector tenga un conflicto de sentimientos al leer su historia?

Era imprescindible que la cabeza de quien lo leyera viviera emocionalmente esos momentos conmigo. Que pudiera estar sintiendo lo que sucede en el cerebro de alguien, pero estando fuera al mismo tiempo. Que pueda ser espectador y protagonista.

En el primer capítulo habla de su círculo cercano salvador. Son los que le llevan al hospital en plena locura mientras usted no entiende por qué. ¿Cuál es la importancia de este círculo?

Es toda. Lo importante es que te montes un círculo cercano de gente que está contigo porque te quiere y porque te respeta.

Y una vez recuperado, ¿hay que volverse loco para decidir contarlo todo en un libro tan personal?

Quise escribir el libro que yo necesité y no encontré. Cabe la posibilidad de que esté alguien en la misma situación que yo, buscando el libro que yo buscaba y no existía. Pues yo lo he hecho.

Y se ha publicado justo cuando las palabras ‘salud’ y ‘mental’ están en boca de todos...

Cuando nosotros empezamos a escribir el libro no estaba el tema de la salud mental sobre la mesa. Ha sido casualidad, pero le da más fuerza a la publicación.

¿La locura es un tabú?

Por supuesto. Aunque lo raro es no estar mal. Estoy comprobando que el 99% de los seres humanos saben lo que es estar mal o tienen a alguien cercano que lo está. El problema viene cuando tienes cierto apuro en decir que estás mal porque piensas que eres el único.

¿Y qué se puede hacer?

Cuando alguien te pide ayuda hay que hacerle saber que estás ahí para escucharle y sin juzgar.

Su vivencia en la locura es un hito en su historia profesional también.

Lo que me ha pasado, en una película, sería un gran punto de giro en un personaje principal.

Su carrera profesional también ha girado.

Sí. Ahora hago un informativo para ahorrar tiempo todas las mañanas en redes sociales. Nace de mi búsqueda incansable y eterna de tratar de entender lo que funciona en internet.

Al final parece que lo ha conseguido.

Sí, otros fueron más rápidos. Envidio a Auron, Ibai o elRubius porque ellos entendieron las reglas enseguida.

Siempre termina sus vídeos con un «Os quiero mucho».

La gente no está acostumbrada a que le agradezcan el estar ahí. Cuesta lo mismo un ‘like’ que escribir un gracias.

El informativo de Ángel Martín para Heraldo.es para el día 16/12/2021