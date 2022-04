Carles Sans: "Estar solo sobre el escenario da un poquito de susto"

Zaragoza es una ciudad vinculada a los inicios de Tricicle...

La vinculación de Zaragoza con Tricicle siempre ha sido muy buena. Si no recuerdo mal, nuestra primera actuación profesional fuera de Cataluña fue en Zaragoza. Piru Ariza nos contrató para actuar en una carpa durante las fiestas. Recuerdo que a una hora de comenzar nos dimos cuenta de que nos habíamos dejado la mitad del vestuario en el almacén de Barcelona y tuvimos que improvisar.

¿Usted siempre quiso ser actor?

Iba para periodista y hoy todavía colaboro con artículos en prensa. Me ha gustado siempre. Quería ser periodista, pero al final no pude entrar en la facultad porque no era muy buen estudiante, sinceramente. Luego mi padre me dijo que estudiara Derecho. Me matriculé, estuve dos años, pero al poco tiempo ya vi que realmente lo mío era el mundo del teatro.

¿Cómo conoció a Joan Gràcia y Paco Mir, sus compañeros deTricicle?

Fue en el Instituto del Teatro, en Barcelona, y a partir de ahí iniciamos toda esta aventura que ha durado 40 años de éxito continuado.

Ahora vuelve a los escenarios en solitario y con un nuevo espectáculo...

Cuando Tricicle empezó a decidir seriamente que era el momento de pensar en una retirada después de 40 años de profesión, me planteé la posibilidad de trabajar en solitario y además con un género completamente distinto. Tricicle es inimitable e insustituible, así que no hubo más remedio que explotar a hablar y de ahí ha surgido este ‘¡Por fin solo!’.

Es una obra en la que revela muchas curiosidades sobre la compañía que formó hace más de 40 años.

De hecho, fue una sugerencia de mi mujer. Cuando yo empecé a preguntarme sobre qué podía trabajar para este espectáculo, fue cuando ella me hizo recapacitar y me dijo: «¿Pero tú te das cuenta de cómo se ríe la gente cuando empiezas a contar anécdotas que has vivido a lo largo de todos estos años?». Y la verdad es que ha sido un acierto porque además todas son reales.

¿Puede dar alguna pincelada de una de esas anécdotas?

Prefiero no tener que contar ninguna porque fuera de contexto no es lo mismo. Pero sí me gustaría hacer hincapié en que no se entienda ‘¡Por fin solo!’ como un monólogo al uso. Es un espectáculo teatral en el que hay una escenografía, una apuesta de luz... y la propia interpretación es más teatral que un monólogo.

¿Le resulta extraño estar solo sobre el escenario?

Al principio da un poquito de susto, la verdad, después de tantos años trabajando en compañía en el escenario, y sobre todo tener que defender un texto de hora y media cuando lo mío ha sido el gesto y no la palabra. Pero una vez que ves que el espectáculo funciona tan bien y el público se ríe tanto, he empezado a pasármelo bien y estoy disfrutando mucho.

¿Cómo recuerda una de las actuaciones de Tricicle más vistas en el mundo, la clausura de los JJ. OO. de Barcelona 92?

Fueron cinco minutos de una vuelta al estadio que sentí como un chute de adrenalina brutal porque nos veían 60.000 personas directamente en el estadio, pero sabíamos que por televisión eran muchos millones más. Era la primera vez que el Comité Olímpico apostaba por hacer humor en una clausura de las olimpiadas. En el COE estaban un poco preocupados por ver cómo funcionaría, pero la verdad es que fue una experiencia maravillosa.

¿Volverá a reunirse Tricicle?

Ahora mismo acabamos de producir y dirigir un musical, Forever young’, que ya habíamos montado hace 11 años, y que espero pueda verse en Zaragoza. Como productores vamos a seguir haciendo cosas juntos. Luego no descartamos que, como de manera tan abrupta tuvimos que interrumpir el adiós de Tricicle en el teatro en el que estábamos en Barcelona por culpa de la pandemia, a lo mejor, quién sabe si por tres, cuatro o cinco funciones más, hacemos una despedida real. Todo está por ver.