Javier Hostaled: "Somos intérpretes, no creadores; no cambiamos a los clásicos"

El tenor Javier Hostaled lleva la compañía zaragozana Ars Liricae junto a la soprano Beatriz Cortés. Hace unos días, al hacerse pública la selección de la Red Aragonesa de Espectáculos Escénicos (RAEE), Hostaled expresaba su indignación al constatar que los espectáculos que había propuesto su compañía habían sido rechazados por incumplimiento de las bases, tal y como constató al contactar telefónicamente con las oficinas de la Red. La base de su reclamación es un párrafo de las bases de la convocatoria de este año, que se hicieron públicas en el Boletín Oficial de Aragón el pasado 17 de febrero bajo el señalamiento del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.

En el cuarto punto de este anuncio, donde se especifican los requisitos para la incorporación de espectáculos al catálogo de la RAEE, dice que “solo se podrá presentar un máximo de cuatro propuestas artísticas por intérprete, compañía o grupo de artes escénicas y música. Estas propuestas artísticas deberán haberse estrenado entre el 1 de enero de 2019 y el 11 de marzo de 2022, ambos inclusive. No se admitirán propuestas vinculadas con la animación a la lectura. Tampoco homenajes musicales o tributos a cantantes de trayectoria local, nacional o internacional”.

Hostaled aduce que la necesidad de renovar anualmente el registro, aunque no haya novedades en los espectáculos presentados, es el primer error. “Entiendo que se quiera actualizar el contenido del catálogo, pero el argumento de que se haya estrenado entre el inicio de 2019 y el momento actual es más discutible, teniendo en cuenta que hemos vivido y seguimos viviendo una pandemia. Además, se supone que si tu espectáculo es rechazado, te envían un correo explicándote las razones, y no lo recibí. Me enteré al llamar por teléfono”.

El tenor tampoco entiende la exclusión de los homenajes en un contexto de obra datada hace, como mínimo, un siglo. “ Ahí se está jugando con el pan de nuestra familia. Tenemos un homenaje a Fleta y la persona que atendió la llamada ya me dijo, con tono sarcástico además, que si hubiera leído el anuncio sabría que no se admitían homenajes. A ver, Fleta es un aragonés de fama universal, y somos intérpretes, no creadores. Generamos formatos, pero no cambiamos a los clásicos, se canta en el tono e idioma originales, como debe hacerse en el repertorio lírico, y así le gusta a la gente. Si ‘La Revoltosa’ se estrenó en el XIX, no puedo decir que lo estrenamos en 2019 cambiando el nombre y haciendo adaptaciones que, personalmente, aborrezco”.

Hostaled recuerda que en el transcurso de los últimos años se ha incluido un buen número de los más de 30 espectáculos montados por Ars Liricae en la RAEE. “Tenemos varios espectáculos de concierto: “Canciones de una vida”, “Ópera inmortal”, “Zarzuelópera”, el referido “Homenaje a Miguel Fleta”, “Los últimos románticos” en formato de cámara con lied alemán, melodie française y canción italiana, o “Fleta, la voz de oro”, un formato de conferencia, coloquio y concierto… somos fletistas, porque fue uno de los grandes de la historia. Me preocupa el concierto que ya tenemos cerrado el 9 de abril en La Puebla de Alfindén; si no estamos en la RAEE, el municipio no puede solicitar el 50% de subvención con respecto al montaje”.

Ars Liricae, por cierto, prepara actualmente un programa para Fundación Ibercaja centrado en la obra del zaragozano Fermín María Álvarez, dentro del concepto de ‘Aragoneses olvidados’. “No sé si sabes que Caruso solo grabó tres canciones en castellano, y dos de ellas son de Álvarez, con letra del también zaragozano Eusebio Blasco. Estrenamos el 20 de mayo”.

¿Un problema de entendimiento?

La técnica de cultura de Utebo Pilar Mas, profesional de amplio calado en el sector dentro del entorno aragonés, habló con Hostaled y revela que no es el único caso que le ha llegado. “Las bases de la convocatoria dirigida a compañías y empresas están claras, y por tanto no puede entrar un espectáculo estrenado antes de 2019, pero hay que tener en cuenta que los repertorios de la lírica son de otras épocas, y no es cuestión de resolver ese problema llamando ‘Fleta Mon Amour’ a un homenaje a Fleta. Recibí la llamada de Ars Liricae al respecto, los tuvimos aquí y todo fue muy bien; también me llamó otro grupo de música, de orientación muy distinta y con disco editado en 2020, que sufría el mismo problema. Les dije lo mismo a los dos: el párrafo sobre el estreno es clave. Quizá la pandemia podía haber sido un factor a tener en consideración en la convocatoria de este año; además, algunos espectáculos necesitan de maduración, y siempre ha habido clásica en la RAEE… pero no creo que sea una cuestión de mala fe por parte de nadie, sino más bien un problema de entendimiento”.

Desde el Teatro de la Estación, Cristina Yáñez y Fernando Vallejo matizaban su opinión tras regresar de unos días muy activos en Madrid con Tranvía Teatro, donde han estado presentando ‘Diálogo de sombras’ en el Teatro Lagrada. “Sé -explica Cristina- que algunos de nuestros espectáculos ya no podrían entrar este año, como ‘Reglas, usos y costumbres en la Sociedad Moderna’, que estrenamos en 2018, pero hemos presentado otros. Somos una compañía de repertorio, y aunque vamos renovando también tratamos de mantener muchos años las producciones para llegar a más sitios; no hacemos una obra y la tenemos solamente uno o dos años viva, si la gente sigue interesada, puede durar años”.

Cristina lanza una pregunta al aire. “El dilema, aquí y en el resto de España, sería éste: ¿Producimos sin cesar obras cada año para entrar en los circuitos, cuando muchas veces tener viva la obra un solo año no rinde? También entiendo que los programadores hallan tantísimas propuestas que es muy complicado elegir, y quizá esta limitante temporal es un modo de acotar”. Vallejo matiza. “Otros circuitos autonómicos en España son muy rigurosos con la entrada de compañías de fuera de su Comunidad; es muy complicado entrar en el circuito andaluz, el canario, el vasco, el catalán o el madrileño, porque dan una clara prioridad a las compañías locales, mientras que aquí es una red abierta. Las compañías aragonesas han propuesto cuotas también, pero han recibido una negativa al respecto”.

El gerente del Teatro de la Estación también puntualiza que “probablemente han tomado esta decisión al recibir un aluvión de propuestas tras años sin Comisión por la pandemia, pero aquí se olvida que algunas compañías tienen un régimen de espectáculos muy diferente, de apenas tres o cuatro obras en todas su trayectoria, que van actualizando y perfeccionando a lo largo de los años o incluso las décadas. Entiendo que están intentando mejorar las cosas, y como intento es apreciable, pero quizá el hecho de proteger más a las propuestas aragonesas es más urgente. Me consta que desde la DPZ también insistieron con las cuotas, sin éxito; hay un debate pendiente con este asunto”.

Desde la RAEE

Consultadas al respecto de este hecho, fuentes de la RAEE aseguraban que “las decisiones con respecto a los cambios en la convocatoria de la RAEE y, en este caso, sobre la convocatoria ligada al Catálogo, son colegiadas, es decir, se toman en comisión: Gobierno de Aragón, Diputaciones de Zaragoza, Huesca y Teruel. Se ha establecido que sean esos cuatro años de estreno primando que lleguen espectáculos actuales. Y así se recoge en la convocatoria pública. Por este motivo, asimismo, la Comisión decidió que no entraban los homenajes, ya que se prima la generación de contenido novedoso e innovador”.