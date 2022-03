¿Y si 'Sálvame' no fuera a ser eterno?

El miércoles era el Día de la Tortilla de Patata y en 'Sálvame' pusieron a María Patiño a cocinar una. Pese a su ascendencia gallega, su impericia despertó murmullos desaprobatorios entre el público. La famosa vena de la colaboradora se hinchó y soltó: "¿Ustedes saben hacer de todo, no?". En un programa en el que los comportamientos extemporáneos están a la orden del día, el de Patiño fue, sin embargo, afeado por el presentador, Jorge Javier Vázquez. Eso sí, con ironía. "No seas insolente con el público. En otra época podríamos ser incluso impertinentes con el público, pero con el que nos queda... Vamos a resguardarlo. No vamos a ser pocos y encima los vamos a echar". No se puede decir que el que es uno de los presentadores más famosos e influyentes de España no aplique parecido grado de acidez a sus propias miserias que a las de los demás.

Lo impensable está sucediendo. Muchos han sido los que han preconizado el fin de 'Sálvame' y de, en general, las maneras de hacer televisión de Mediaset, hasta ahora exitosísimas. Pero solo ahora parece que pudiera hacerse realidad. Los datos así lo atestiguan y la cadena amiga no lo es de la paciencia. Por primera vez, Atresmedia (Antena 3 y La Sexta), le ha comido la tostada a 'viceversos' y colaboradores de Telecinco y Cuatro.

Las cifras de la empresa especializada en medir audiencias, Kantar, cantan: el pasado 8 de marzo 'Sálvame Naranja' cayó a un 11,7% de cuota de pantalla repitiendo la del viernes anterior. La segunda parte del programa firmaba así su peor semana histórica con un 12,2% de cuota, 1,8 puntos menos que Antena 3 en esa franja (14%).

La telenovela turca 'Tierra Amarga' es el principal rival de 'Sálvame'. El 2 de marzo alcanzó la mayor distancia histórica con el programa de Jorge Javier Vázquez: 5,4 puntos.

Ante la cornada, Telecinco ha sacado también la carta del culebrón, en concreto con la secuela de 'Pasión de Gavilanes', pero algunos errores de cálculo, como emitir capítulos repetidos de la serie colombiana, han aguado el efecto.

No solo los culebrones están minando el suelo por el que pisa Mediaset. Antena 3, la que en el universo 'Sálvame' era conocida irónicamente como 'la cadena triste', tiene más arietes, como los 'talents' familiares y, sobre todo, los concursos. Particularmente doloroso debe de ser para Paolo Vasile el éxito de 'Pasapalabra' en la cadena 'enemiga'. Pero no solo Roberto Leal lidera su correspondiente franja horaria. Jorge Fernández reina al mediodía con su 'Ruleta de la Fortuna', y no le va nada mal a Juanra Bonet en 'Boom' al que ahora se une el clasicazo 'Quiere ser millonario'.

Como las desgracias nunca vienen solas, a Telecinco tampoco le están funcionando sus 'realities', otro de los hasta hora graneros de audiencia de la casa. 'Secret story' -un remedo de 'Gran Hermano', herido de muerte por su sórdido caso de violación- registra audiencias pésimas y busca ya la manera de dar salida a sus concursantes lo antes posible.

Mientras, en 'Sálvame' se las ingenian para dar la enésima vuelta a un formato que, a lo largo de sus casi 13 años de emisión ha creado su propio ecosistema y, guste o no, es historia viva de la televisión española.

El último invento es 'La cápsula'. En realidad un 'remake' de formatos anteriores, basados en el despelleje de sus personajes. El primero de ellos ha sido la ubicua Anabel Pantoja, que tampoco ha logrado levantar los números. Se añade a otros intentos, como el de coquetear con la crónica de sucesos. Y a los cambalaches en la parrilla, que han afectado a hijuelos de 'Sálvame' como su versión sabatina, el 'Deluxe', o a 'Idols Kids', otro pinchazo.

El 'infoshow', el nuevo granero de la audiencia

Así las cosas, el terreno de competencia habitual entre cadenas que es el entretenimiento se une ahora una creciente apuesta por la actualidad, eso sí, con formatos que en ocasiones lindan peligrosamente con el espectáculo. Los 'infoshows', esa especie de 'carruseles deportivos' de la información que inauguró La Sexta, empiezan a proliferar alimentados por un momento histórico convulso. Mediaset, que se había hecho el remolón, explora ahora este terreno cada vez más abiertamente.

Risto Mejide presenta en Cuatro a primera hora de la tarde un programa sobre la actualidad con un pie en el humor y otro en la polémica. En la misma línea, aunque con otro tono llega después 'Cuatro al día', con Joaquín Prat. E incluso espacios dedicados al universo 'telecinqueño', como el 'Viva la vida' de Emma García los fines de semana, hace guiños desde hace unos días a temas de sucesos e, incluso, a la guerra en Ucrania.

En una decisión de última hora, Telecinco ha decidido ocupar el goloso 'acces prime time' con una serie de especiales informativos sobre la invasión rusa presentados con Ana Terradillos, la periodista que sustituye a Ana Rosa Quintana y que es de las pocas que ha dado alegrías a Mediaset resistiendo como líder de las mañanas.

Este giro hacia lo noticioso se certifica con el fichaje del hasta ahora conductor de los Telediarios de fin de semana de TVE Diego Losada, anunciado a bombo y platillo este jueves. Losada será el presentador de ‘En boca de todos’, "un nuevo programa diario de actualidad para Cuatro, aún en desarrollo", según la nota del grupo mediático.

El tiempo dirá si 2022 es el año del fin de 'Sálvame', un programa que parecía eterno y del que, no obstante, conviene no subestimar su capacidad de reinvención.