'Sálvame', una inesperada víctima de los culebrones turcos vespertinos

Hace 12 años que 'Sálvame' irrumpió en las tardes de Telecinco. Llegó sin hacer mucho ruido, con el propósito de elevar los discretos resultados de audiencias de la cadena tras la cancelación de 'Aquí hay tomate'. Mediaset, entonces, probó varios formatos en la franja vespertina: concursos, series, magacines más blancos. Sin embargo, el revulsivo fue un nuevo espacio de crónica rosa, con tintes ácidos rozando el surrealismo, presentado por Jorge Javier Vázquez y con colaboradores de lo más variopinto.

'Sálvame', que se había cocido previamente como un programa de 'late night' tras la emisión de 'Supervivientes', aterrizó en la sobremesa el 27 de abril de 2009 como un formato de dos horas de duración para comentar los 'realities' de la cadena. Desde entonces, ha ido sumando horas de emisión hasta ocupar la franja entera de la tarde. Un pilar imprescindible de Telecinco para asegurarse el codiciado liderazgo mensual de las audiencias.

Pero a 'Sálvame' le ha salido un duro competidor que le hace peligrar la primera posición. El espacio ya no es imbatible. «Ahora no estamos siendo el número uno. Nos están ganando las teleseries», soltó el bailaor Antonio Canales durante el programa tras su despido. Y los datos no mienten: el pasado jueves 19 de agosto, 'Tierra amarga' anotó su récord de audiencia con un 18,1% de cuota y más de 1,6 millones de espectadores frente al 15,6% de 'share' y los 1,4 millones de seguidores de 'Sálvame naranja'.

En la presente semana, la tendencia se ha ido consolidando a favor de la telenovela turca de Antena 3. Por ejemplo, la serie anotó el lunes un 18% mientras que el espacio de Telecinco se conformó con un 16,4%. El miércoles, en cambio, la distancia entre los dos productos se redujo, pero la primera posición recayó de nuevo en la oferta del canal de Atresmedia (17,2%) frente a la apuesta de Mediaset (17,1%).

«En televisión, como en todas las facetas de la vida, uno de los lemas básicos es el de 'renovarse o morir'. El programa vespertino de Telecinco vive un encasillamiento y un relajamiento entre sus contenidos y el caché de alguno de sus colaboradores que está haciendo mella en parte en sus audiencias», explica el periodista y director del portal especializado 'El Televisero', Víctor Juste.

La pérdida de 'Pasapalabra'

Para el experto, que 'Pasapalabra' se fuera a Antena 3 provocó que 'Sálvame' se convirtiera en una de sus mayores víctimas. «Estiraron sin sentido su emisión durante cinco horas, provocando un evidente hastío de su público y de su propio equipo, incapaz de rellenar tantas horas en directo y ofreciendo un contenido muchas veces vacío», apunta. Sin embargo, Juste avisa de que el programa todavía cuenta «con una importante legión de fans». «Hay 'Sálvame' para rato. El programa mantiene prácticamente la misma media de fieles que en el mes de agosto pasado. Su pérdida de liderazgo se debe más a la imparable fiebre por los culebrones turcos y a una acertada estrategia de Antena 3. Las telenovelas siempre han gustado en esa franja, siendo capaces de atrapar a audiencias millonarias», señala el periodista.

Mientras tanto, el espacio espera con ansia septiembre y el arranque de la nueva temporada, cuando regrese el presentador titular, Jorge Javier Vázquez, y algunos de los colaboradores estrellas. «No sé cuánto tiempo nos queda, pero el que nos quede, vamos a intentar hacer siempre lo mejor posible», dijo Carlota Corredera el pasado jueves.