El secreto para hacer una buena tortilla de patata

Huevos, patatas y el asunto de con o sin cebolla –que ha generado más de una discusión sobre la mesa y entre fogones-. Esos son los principales ingredientes de las tortillas de patata que cada mañana sale a la barra de millones de bares de este país. Es una comida que salva un almuerzo rápido, una cena entre amigos o una comida de domingueros.

Cada 9 de marzo se celebra el Día Mundial de la Tortilla de Patata. Las hay para todos los gustos. Unos comensales la prefieren más cuajada, mientras que otros se decantan por una tortilla suelta. Los hay que no la soportan con cebolla, sin embargo, también hay quien prefiere masticar sus capas.

Más información Una ruta de tortillas de patata rellenas para celebrar su día internacional

Sobre cuál fue la primera tortilla de patatas hay diversidad de opiniones. Unos encuentran el origen en el libro 'Ouverture de Cuisine', publicado en Lieja en 1603 y firmado por Lancelot de Casteau. Sobre esta referencia no hay unanimidad. No obstante, también se apunta a Tomás de Zumalacárregui, quien la probó a su paso por Estella, en Navarra. De hecho, algunas fuentes cuentan que el general carlista pudo crearla para evitar que sus tropas pasaran hambre en el sitio de Bilbao. Esta teoría no se sostiene con el trabajo de Benito Pérez Galdós, quien no lo incluyó en sus 'Episodios Nacionales'.

HERALDO ha visitado el bar La jaula de grillos, en pleno centro de la capital aragonesa, para hacer una tortilla de patata -'thortilla', la llaman-, como las que cada mañana ofrecen en su barra. Alba Tirado, con la mano en el mango de la sartén, revela que es todo un homenaje a Aragón, ya que los huevos proceden de Huesca, el aceite de oliva es de Teruel y los vegetales de la huerta zaragozana.