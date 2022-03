Una ruta de tortillas de patata rellenas para celebrar su día internacional

Hay muchos productos y elaboraciones que tienen en el calendario su día internacional. El del 9 de marzo es el de la tortilla de patata, una receta que en una hipotética encuesta popular, a buen seguro que iba a salir bien parada a la hora de valorar la justicia de esta efeméride.

Y todo ello, a pesar de que sobre ella hay unos cuantos debates interesantes: el uso de cebolla o no, el punto de cuajado y, también, la opción de rellenarla. No son muchos los establecimientos que se decantan por esta última alternativa, pero haberlos haylos.

Dentro de esta categoría, sin embargo, no deberían incluirse las tortillas que aparecen en algunas vitrinas cortadas por la mitad y embadurnadas entre capa y capa con todo tipo de ingredientes. Este suele ser un recurso para darle un poco de gracia a tortillas resecas que se acaban convirtiendo en auténticos mazacotes.

En la mayoría de las que se proponen en esta ruta, el relleno va pochado con la patata y el huevo. En cuanto a los ingredientes empleados, hay de todo: desde el calabacín a trufa negra de Aragón, guiso de callos o torreznos. Lo dicho, un amplio abanico.

Más Torres A. T.

1. MAS TORRES

La tortilla de patata de trufa negra del restaurante Mas´ Torres (c/ Francisco de Vitoria, 19) lleva unos cuantos años en la carta. En este establecimiento no hay servicio de barra, así que no está visible en la vitrina y hay que pedirla cuando uno está sentado a la mesa.

La trufa rallada la añaden al huevo y es al mezclarlo con la patata cuando se deja sentir el aroma de este hongo. La preparan para dos o cuatro personas y siempre sale recién hecha. Además del aroma de la trufa, el color de la tortilla no engaña sobre el ingrediente empleado.

Babax A. T.

2. BABAX

Babax (c/ Francisco de Vitoria, 31), inició su andadura como una bocatería con raciones clásicas, pero a raíz de la pandemia se especializó en cachopos y tortillas. Entre estas últimas elaboraciones tiene dos muy curiosas: una de chorizo picante de León, puerro y queso, y otra de callos.

En los dos casos la base es una tortilla de patata clásica. En el primero se mezcla el sofrito con el huevo y a continuación se cuaja con el tubérculo. La de callos, sin embargo, entra dentro de la categoría de tortillas estofadas. Se hace como una normal y antes de que termine de cuajarse del todo se añade la salsa y, a continuación, los callos por encima. Y así se presenta.

Tortilla de gambas y ajos tiernos de La Lonja de Amelie A. T.

3. LA LONJA DE AMELIE

La Lonja de Amelie (c/ Santa Teresa de Jesús, 41) no lleva mucho tiempo abierta en la zona de ambiente de la calle Bruno Solano, pero sus tortillas de patata están dando mucho que hablar. Reciben el nombre de ´amelies` y su punto diferencial es que están rellenas de ingredientes muy variados.

La hay clásicas que se acompañan de chorizo picante, bacalao o trigueros. También se ofrecen con varios ingredientes como morcilla y pimientos del piquillo, o gulas y gambas. Y la más sorprendente de todas, de torreznos.

4. LA JAULA DE GRILLOS

En La Jaula de Grillos (c/ Juan Bruil), su famosa ´thortilla` de patata con cebolla caramelizada y calabacín perfectamente se puede adaptar a esta ruta. Como el resto de la carta, es apta para celiacos y se acompaña con pan sin gluten. Se presenta poco cuajada y siempre recibe muy buenas valoraciones de los miembros del jurado que participan en la Liga de la Tortilla.

5. RIHN

En el bar Rhin de Catalatayud (Pº. Sixto Celorrio, 4) las tortillas de patata rellenas son uno de los principales reclamos de su generosa barra. Las elaboran desde hace muchos años y dos de las que más éxito tienen son la de sobrasada y la de jamón york y queso. También la preparan de morcilla y una de las que lleva más ingredientes es la campesina (pimientos rojo y verde, chorizo y longaniza, además de la patata, por supuesto).

Kaplan A. T.

6. KAPLAN

La tortilla Kaplan del restaurante del mismo nombre (c/ Nª. Sª. Sancho Abarca, 4) no lleva patata, pero está tan rica que merece la pena incluirla en esta ruta. Se rellena con ternera y mousse de foie. El protagonismo de la carne, convenientemente aderezada y picada dos veces para que quede fina, es muy evidente. Se acompaña en el plato con pisto de verduras y patatas fritas hechas al momento. Kaplan va a cumplir 30 años y esta tortilla está en la carta casi desde que abrió sus puertas.