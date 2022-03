Javier Sebastián, autor de ‘El ciclista de Chernóbil’: "La invasión de Ucrania era algo que esperaban”

El escritor y profesor Javier Sebastián (Zaragoza, 1962) está especialmente sensibilizado por la invasión de Ucrania por Rusia. Él, desde hace algunos años, lleva en el corazón y en su imaginario ese lugar del mundo que le inspiró una de sus novelas más leídas y traducidas: ‘El ciclista de Chernóbil’, cuya última edición en castellano apareció en la Institución ‘Fernando el Católico’ en 2014.

Javier Sebastián dice desde Barcelona: “Liudmila, de quien tomé el nombre para uno de los personajes de ‘El ciclista de Chernóbil’, me cuenta desde Minsk que la situación es horrible. Fue colaboradora del BELRAD, un laboratorio que atendía a niños enfermos por la radiación. Lo fundó el profesor Vasili Nesterenko después del accidente de la central nuclear de Chernóbil en 1986”.

Javier Sebastián recuerda que la central está en Ucrania, “pero la nube radiactiva se dirigió hacia el norte, hacia Bielorrusia. Después dio dos vueltas y media por gran parte del planeta. Liudmila era entonces una niña. Dice que hoy, 36 años después del accidente, tampoco se sienten seguros en Bielorrusia. Tiene un hijo adolescente y una hija de dos años, y está asustada”.

Mientras Liudmila le contaba eso a su amigo, el narrador y creador de ficciones Javier Sebastián, el presidente bielorruso Lukashenko ha dado la orden de lanzar a sus tropas contra Ucrania bajando hacia el sur, probablemente estén pasando muy cerca de Chernóbil, siguiendo el cauce del río Pripyat, que aparece en su novela. “Es una vía de paso natural. Por su parte, Putin anuncia que ha puesto en estado de alerta máxima su arsenal nuclear, lo que significa que, de los más de 5.000 misiles con que cuenta, unos 900 están listos para ser disparados de inmediato”, explica Javier Sebastián.

“Qué hacer (le digo a Liudmila que me diga cómo puedo ayudarla y me devuelve un emoticono con una sonrisa), qué decir (supongo que lo que estoy haciendo ahora, y ponerlo por escrito), qué pensar (leo la prensa digital, toda la que puedo y entiendo)"

Recrea así su diálogo con su amiga: “Qué hacer (le digo a Liudmila que me diga cómo puedo ayudarla y me devuelve un emoticono con una sonrisa), qué decir (supongo que lo que estoy haciendo ahora, y ponerlo por escrito), qué pensar (leo la prensa digital, toda la que puedo y entiendo). Desde que me contó todo lo que sabía de Chernóbil (entre otras cosas, que en el mercado la fruta más cara era la que estaba agusanada, porque eso significaba que no tenía radiactividad), Liudmila y yo hemos intentado mantenernos en contacto. Me envía fotos de sus hijos, me cuenta cosas de su trabajo. ‘Estamos en tensión desde agosto de 2020’, me dice. La invasión de Ucrania era algo que esperaban”. Esta revelación del escritor zaragozano y colaborador de HERALDO habla del dolor, del clima de incertidumbre, de la sinrazón y del fracaso de la diplomacia. La decisión de Putin ha puesto Ucrania patas arriba, pero también a Europa y, por extensión, a otros lugares del mundo, desde Estados Unidos a China.

Explica Javier Sebastián: “Veo en los telediarios que en Chernóbil conviven soldados del ejército de Ucrania y del de Rusia para mantener la seguridad de la central (incluso hay imágenes), pero la noticia es tan extraña que me cuesta creer que no sea una manipulación. ‘La primera víctima de Chernóbil fue la verdad’. Lo mismo puede decirse de una guerra. Y especialmente, de esta. Veo niños arrastrando maletas de Disney (ropa interior, un jersey, un juguete, un libro de cuentos), también mis hijas tuvieron esas maletas, el mismo modelo. Veo a un hombre solo huyendo de Kiev por una carretera. Veo cadáveres por el suelo. Javier Solana, antiguo secretario general de la OTAN, insinúa en una entrevista en televisión que Putin parece algo alterado, como nervioso. Bienvenidos a 2022”.

‘El ciclista de Chernóbil’ se publicó en el sello DVD en 2011. Más tarde, tuvo una edición anotada en la Institución ‘Fernando el Católico’ de Domingo Ródenas de Moya y Elisa Martínez Salazar, y fue traducida a varias lenguas europeas: alemán, italiano, francés y holandés. Se grabó toda la novela en formato de audio, y fue un libro impactante por su contundencia y porque ponía el dedo en la llaga de un inmenso fallo técnico que fue silenciado.

La novela de Javier Sebastián, que mereció el premio Cálamo de 2012 y el Prix de l'Europe, mezcla el documental y la ficción a partir de algunos episodios de la vida del físico nuclear Vasili B. Nesterenko en una narración en la que conviven la desolación, la soledad, el heroísmo anónimo, la solidaridad y el amor.