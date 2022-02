¿Por qué Rusia ha invadido Ucrania? Las claves y el origen del conflicto

La guerra ya ha estallado en el este de Europa. Vladimir Putin, presidente de Rusia, ha puesto en marcha su "operación militar especial" en Ucrania con bombardeos que comenzaron este jueves de madrugada en las ciudades de Kyiv, Járkiv, Mariúpol, Kramatorsk y Odesa. El alcance del conflicto todavía es incierto, pero la invasión ya es un hecho.

¿Cuál es la causa del conflicto? ¿Por qué ha estallado una guerra? "Tendríamos que remontarnos muy atrás, pero esencialmente se basa en los problemas de seguridad que a Rusia le supondría una expansión de la La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de forma que llegara a rodear sus fronteras. Esa perspectiva de tener a Ucrania dentro de la OTAN suponía una amenaza a la seguridad territorial de Rusia", explica Natividad Fernández Sola, catedrática de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad de Zaragoza.

"Se abrió entonces un periodo de negociaciones diplomáticas en las que tanto la OTAN, Europa y Estados Unidos consideraron las peticiones de Putin más como un órdago que como algo real", comenta la catedrática. Algo a lo que también alude Francisco José Gan Pampols, teniente general con residencia en Zaragoza, que acaba de pasar a la reserva tras dirigir el cuartel de Alta Disponibilidad de la OTAN.

"Esto no es una subida de tensión de Putin. Es algo que estaba previsto, estudiado, muy preparado y logísticamente atendido. Jamás se habían movido tantos efectivos por tierra, mar y aire desde el fin de la Guerra Fría", apunta Gan Pampols.

"Lo que no sabemos es hasta dónde quiere llegar. Lo menos malo sería que Putin se conformara con las regiones de Donetsk y Lugansk, pero en su mente es probable que esté conseguir algo más allá y luego retroceder como señal de buena voluntad, pero no quedarse en algo que parezca que es un triunfo de Occidente, porque ahora mismo la iniciativa, la audacia y el poder lo está ejerciendo Vladimir Putin", asegura Gan Pampols.

Sanciones a Rusia

Tras el ataque de Rusia a Ucrania los países occidentales han anunciado nuevas sanciones a Moscú. Las medidas ya anunciada a principios de esta semana afectan a varios bancos y empresarios rusos y apuntan a la capacidad de Moscú para recaudar dinero en los mercados internacionales de deuda, pero los efectos son limitados. Estados Unidos, la Unión Europea, Gran Bretaña y sus aliados aumentarán ahora esas sanciones. Pero, ¿qué suponen realmente para Rusia?

"Las sanciones económicas van a afectar muchísimo a la Federación rusa, pero Putin ya lo tenía claro al comenzar con el conflicto. La población rusa es muchísimo más sufrida que la occidental. Son capaces de vivir en unas condiciones más duras que nosotros por un sentimiento de orgullo patrio que supera cualquier embargo económico del país por muy potente que sea", asegura Gan Pampols.

Violación del derecho internacional "flagrante"

La profesora de la Universidad de Zaragoza Carmen Tirado denomina la invasión de Rusia a Ucrania como una "violación del derecho internacional flagrante". "La Unión Europea no puede hacer mucho en esta situación porque no tiene brazo militar, pero sí puede presionar económica y políticamente", expone Tirado. "El papel de la OTAN pasa ahora por reforzar las fronteras para evitar que las acciones de Rusia lleguen más lejos". "Para que todo esto concluya debería haber voluntad por parte de todos los estados implicados de llegar a acuerdos, si no va a ser muy complicado", comenta la profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales.

Consecuencias a corto plazo

A este respecto, el doctor en Ciencias Políticas José Miguel Palacios tiene claro que "una guerra es como un análisis clínico. Es la prueba de la verdad, la que nos dirá si el ejército ruso es tan potente como creíamos o, si por el contrario, sigue teniendo importantes deficiencias".

"Las consecuencias, ahora, dependerán de si el conflicto se prolonga en el tiempo y en su expansión territorial o si por el contrario se reacciona y se intenta pararlo", opina la catedrática Natividad Fernández, quien asegura que "no interesa a nadie continuar con esta situación por las consecuencias que puede traer".

"En el caso de España esas consecuencias serán sobre todo económicas y pueden suponer un alza de los precios y de la inflación". "Viendo que la amenaza se materializa debemos plantearnos un acuerdo con Rusia", apunta Fernández Sola.

Es precisamente ese área económica a la que también cree Francisco José Gan Pampols, a la que "deberíamos estar atentos", en cuanto a posibles consecuencias directas del conflicto.

"Cuando queramos imponer sanciones habrá que ver el cauce sustitutivo de todo aquello que no vamos a comprar con ese país pero que para nosotros es vital porque son recursos esenciales como el gas, el petróleo o algunos minerales como por ejemplo el oro. Es algo muy delicado. Hay que medirlo muy bien porque Putin está aplicando en este conflicto la estrategia de un ganador que decide, ni más ni menos, hasta dónde quiere llegar", concluye Gan Pampols.