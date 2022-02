Rafa Maza (y Fabiolo) visitan HERALDO: "¡Qué pava es esta redacción, por favor!"

Rafa Maza es un tipo extraordinario. Sin embargo, su personaje Fabiolo, que triunfó una vez más en el Teatro de las Esquinas este jueves 24 de febrero, lo suele ver todo muy ordinario, muy vintage y muy de 'acción de gracias', porque no se le quita el pavo de la boca. Entre ordinarieces y pavadas anda el juego para este pijo entrañable al que da vida el actor de Tardienta que, tras 20 años en Madrid, se alegra de un hecho muy singular: el éxito arrasador de ‘Fabiolo Connection’ -su tercer espectáculo en solitario- le está permitiendo conocer Aragón más a fondo.

“Estoy encantado con Teruel -afirma el artista oscense- y todos los rincones increíbles que he ido descubierto como Linares de Mora, tan bonito como Albarracín; acabo de hacer un trabajo muy divertido para Aramón en el Pirineo y creo que ya son 15 las veces que he actuado en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza, donde he estrenado mis tres espectáculos. Con Fabiolo hemos comenzado fuerte este año allá, vuelvo el día 2 de marzo y hay previstas otras dos presentaciones en mayo, así que no me puedo quejar”.

La eclosión del personaje llegó con el ya famoso gag en el que Fabiolo confundía el Guadalquivir con el Ebro, precisamente para anunciar un espectáculo en el Teatro de las Esquinas. La borrasca Filomena y sus apariciones como esquiador en el balcón de su casa madrileña, con las botellas de champán y Paloma, su ‘partenaire’ invisible, acabaron de hacerle viral en todo el territorio español; este momentazo de popularidad impulsó un año de actividad escénica incesante, incluida una residencia en el Teatro Alfil de la capital.

El registro cómico de Maza es amplio sobre las tablas, y desde hace tres temporadas forma parte del elenco de Oregón Televisión con su personaje Cayetano; otro pijo, pero rubio y sin gomina, con jersey anudado al cuello. En los últimos tiempos también ha hecho mucha publicidad y un cortometraje que se estrenará pronto. “Además de los espectáculos de humor, estoy muy orgulloso del cortometraje en el que participé el pasado otoño, bajo la dirección de José Manuel Herráiz. Se llama ‘Vuelve con mamá’, y hago de Hitler, un Hitler en patinete. Creo que le cogí el punto de los gestos, incluso de algún sentimiento parecido a algo humano, por muy extraño que suene eso en tal personaje. Una ilusión que tengo es llevar Fabiolo a la gran pantalla, una película del personaje, y creo que podrá ser una realidad, en ello estoy”.

El actor oscense visita la redacción de HERALDO DE ARAGÓN antes de su actuación en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza

Rafa Maza, con apariciones estelares de Fabiolo y Mombasa, visitó este jueves la redacción de HERALDO antes de acercarse a Las Esquinas a ultimar los detalles de su espectáculo; dejó huella en diferentes departamentos, incluyendo la recepción, la sección de fotografía y la de recursos humanos. "¡Qué pava es esta redacción, por favor! Cuánta gente trabajando", dijo sin rubor alguno. Hablaba Fabiolo, claro; Rafa agradeció la atención que suele prestarse a los virales y espectáculos de su 'alter ego'. Tras el paseo, persona y personajes se hicieron fuertes en el plató, y ya no lo pudo parar nadie. Ni falta que hace.