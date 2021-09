Fabiolo se va de 'vacas' a Tardienta y monta la fiesta de la vacuna

Mientras buena parte de los trabajadores se han incorporado esta semana a sus puestos después de disfrutar del periodo vacacional, Fabiolo sigue de 'vacas', según ha dejado claro en un nuevo vídeo el personaje al que da vida el humorista oscense Rafa Maza.

"Septiembre, ¿ya de vuelta? Yo sigo de vacas...", es el título de la nueva entrega que el actor ha publicado en sus redes sociales y que está grabada en una explotación ganadera de Tardienta. Ahí puede verse a Fabiolo entre vacas, saludando a su amiga Piluca, brindando con una copa de... leche y llamando a C. Tangana.

La parodia de Maza sobre la vuelta de vacaciones ya ha sido reproducida en 25.000 ocasiones y no para de cosechar "me gusta". En su inicio, Fabiolo baila de forma animada en medio de las reses. "Septiembre, yo sigo de "vacas", ¡qué pavo! Me lo he ganao", dice mientras brinda con leche en la que denomina como "fiesta de la vacuna" y pide a los animales que se pasean entre sus piernas que "no le pongan los cuernos". También hace un guiño al controvertido episodio que protagonizó C. Tangana en el yate este verano.

Nacido en Huesca en 1978, es licenciado en Historia por la Universidad de Zaragoza y en Interpretación por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, y ha protagonizado varios vídeos somardas de importante repercusión, sobre todo a raíz de la tormenta Filomena, donde salió a la terraza con una tabla de planchar cual 'skateboard' y con una copa de lo que cree que es Möet en la mano, aunque finalmente resulta ser "una ordinaria cerveza". Recientemente confesaba en una entrevista a Heraldo que es lo que siempre había soñado hacer.

Rafa Maza colabora estrechamente con el humorista José Mota, con quien participó en el especial de Nochevieja de Televisión Española y ahora participa en su programa '¿Y si sí? en La 1.