José Manuel Herraiz: "Tengo recuerdos de amores infantiles de verano, intensos y muy platónicos"

1. ¿Cómo será su verano en mitad aún de la pandemia? ¿Tiene muchos viajes aplazados?

Para bien o para mal, mi vida gira en gran medida en torno a mi profesión de productor audiovisual. Al trabajar para mi propia empresa y en un sector tan incierto, no tengo un calendario de vacaciones demasiado establecido y a menudo obligo a la familia a emprender los viajes de forma impulsiva, a última hora y sin demasiada preparación. Esto tiene un componente de aventura que nos gusta, sobre todo cuando todo sale bien. La pandemia ha agudizado aún más esta tendencia a no planificar casi nada.

2. ¿Qué significa el verano para un cineasta o documentalista?

Aunque uno no deje de trabajar, el verano es una época de menos velocidad, ideal para que surjan ideas creativas y nuevos proyectos. Se lee todo lo que uno tenía atrasado durante los meses teóricamente más productivos; lecturas casi siempre relacionadas con proyectos de guiones que, con la llegada del otoño y la vuelta a las prisas, sufrirán una severísima criba y un baño de realidad. Alguno quizá prospere; la mayoría acabarán en el cajón de los proyectos para no salir nunca más.

3. ¿Dónde veranea? ¿Es de playa, de montaña, de ciudad o de pueblo?

Por tradición familiar, he sido de montaña y de pueblo. Los campamentos de verano con los scouts me enseñaron a amar y respetar el monte. Además, me inculcaron un sentido de la austeridad que hacía posible estar a gusto con poco. Esto es utilísimo para moverse por el mundo y me he beneficiado de ello a todos los niveles, también en el profesional, cuando me ha tocado rodar documentales en lugares difíciles.

El cineasta en el Auditorio. Archivo Herraiz.

4. ¿Son, también, los documentales para el verano?

¡Sin duda! Diría que es la estación ideal para disfrutarlos. Como las series de éxito y las películas aplazan sus estrenos al otoño, es el momento para ver documentales. Y el personal lo hace: acaban de emitir en la 2 de TVE nuestro documental ‘Los cielos españoles’, que dirigí junto a Isabel Soria, y recibimos muchas llamadas de amigos que lo estaban viendo. Y me dije: “¡Aún hay gente que ve documentales culturales en la 2 un domingo por la noche! ¡Todavía hay esperanza para el mundo!”.

5. ¿Cuál ha sido el viaje de verano de su vida?

Probablemente, los de la infancia. Veranear en Sangüesa y recorrer Sos del Rey Católico, el Monasterio de Leyre, el castillo de Javier, Pamplona y llegar hasta San Sebastián acompañado de mis padres y hermanos puede no parecer demasiado emocionante pero lo recuerdo como una gran aventura. Hasta los más pequeños detalles tenían encanto y estarán en mi memoria para siempre.

6. El verano está asociado a la infancia y a la adolescencia, a los ritos de paso, a los primeros amores. ¿Hay algo especial para recordar?

Tengo recuerdos de amores infantiles de verano, intensos y muy platónicos, porque apenas iban más allá de las miradas. Ay, las miradas. Las de algunas niñas, las que te gustaban, te atravesaban como una aguja. Era una mezcla irrepetible de emoción, temor y alegría. ¡Ojala pudiera llegar a sentir algo así otra vez!

6. ¿Tiene algo de especial el verano para el cine? ¿Se ve mejor, invita a vivir más? ¿Qué le debe Zaragoza al cine?

El verano invita a salir, a trasnochar y, por supuesto, a ir al cine para huir de ese calor zaragozano al que la noche le cuesta tanto vencer. Siempre me ha encantado salir de la última sesión y sentir ese golpe de verano cuando llegas a la calle. Y volver a casa sin prisa, por los porches de Independencia, discutiendo la película. En Zaragoza hay una cultura de afición al cine como algo más que puro entretenimiento que yo he sentido desde niño. El intelectual zaragozano casi siempre es cinéfilo y presume de ello.

8. ¿Qué tipo de lecturas realiza estos días? ¿Hay un libro o libros que están ligados a esta estación?

Mis lecturas veraniegas están relacionadas con la prospección de temas para nuevos documentales. Suelen ser ensayos o libros de historia y arte. De temas tan dispares como la Conferencia de Teherán de 1943 o la historia de la ciudad de Potosí, que son dos libros que estoy leyendo actualmente. Pero quizá haya también hueco para alguna novela que espera pacientemente su turno como las dos últimas de Javier Cercas, escritor a quien admiro muy especialmente.

9. ¿Qué películas están asociadas a un verano inolvidable?

Nunca olvidaré la serie 'Juncal', de Jaime de Armiñán, que devoré durante dos noches de verano de hace muchísimos años, y que me dejó un recuerdo imborrable. Paco Rabal, Rafael Alvarez 'El Brujo' y muchos otros gloriosos actores y actrices españoles. Qué emoción más grande.

10. ¿Por qué debemos oír la música de Nebra, qué nos ayuda a descubrir con su película?

Descubrí la música de José de Nebra casi por casualidad y me impactó desde el primer momento. No me considero un gran melómano y estoy muy lejos de pensar que toda la música clásica tenga que ser necesariamente buena. La hay muy aburrida y rutinaria, en mi opinión. Pero estoy convencido de que Nebra es especial y Luis Antonio González, coprotagonista del documental, musicólogo y que ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar al músico bilbilitano, así me lo asegura también. A lo que aspiro es que mi documental 'Nebra, el triunfo de la música' ayude al espectador no iniciado a comprender por qué.

11. ¿Cuál ha sido el gran personaje de esta época del año? ¿A quién o quiénes recuerda de manera especial?

Para mí, el verano ha estado siempre muy vinculado a deportes como el ciclismo o el tenis. A acontecimientos de historia centenaria como Wimbledon y el Tour de Francia, donde la tradición casi cuenta más que lo que pueda pasar en un año concreto. Recuerdo la victoria de Conchita Martínez en Londres cuando veraneábamos con amigos en Villafortuny, o los hachazos de Perico Delgado que nos hacían vibrar. Y por supuesto están Miguel Indurain y Rafael Nadal. Con el paso de los años he ido perdiendo algo de esta pasión, ay. Me temo que me estoy haciendo mayor.

12. ¿Internet y los móviles han hecho mejor mejores las vacaciones? ¿Las han cambiado de alguna manera?

Los móviles han cambiado el mundo de arriba abajo, y todavía pasará tiempo antes de que las mentes más brillantes lleguen a analizar y entender la extraordinaria magnitud de esta revolución. Esencialmente, me agarro al adagio familiar “omnia in bonum”, todo es para bien. Internet y los móviles facilitan la vida –y las vacaciones– en casi todos los sentidos, cuando se saben usar con prudencia y moderación. De lo que no nos van a librar, ni esta tecnología ni ninguna otra, es del desafío de saber vivir cada momento, desde el día de hoy hasta que se acabe el último verano.

13. ¿Cuáles serían los conciertos de su vida? ¿Y esos discos imprescindibles que modulan un carácter?

El concierto de mi vida y el más improbable que uno pudiera imaginar tuvo lugar un 26 de julio de 2006. The Who, con Pete Townshend y Roger Daltrey al frente, vinieron a tocar al pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. Gran parte de mi juventud los tuvo a ellos como banda sonora, cuando éramos unos orgullosos ‘mods’ que recorríamos las calles con nuestras vespas cuajadas de espejos. La vida es tan larga que caben en ella diferentes versiones de nosotros mismos a los que, con el tiempo, casi ni reconocemos. Los discos de los Beatles, que escuché ininterrumpidamente durante mi infancia gracias a mis hermanos mayores, fabricaron mi gusto musical y puede que muchas cosas más. Me considero afortunado por ello.

El realizador acaba de publicar un documental dedicado a José de Nebra. Archivo Herraiz.

14. ¿Cuál es la más extraña o sorprendente anécdota veraniega vinculada a su profesión?

Un día de verano, leyendo la revista 'Fotogramas', descubrí que una productora francesa con un recentísimo éxito mundial de casi 500 millones de dólares de taquilla, me había plagiado un guion de comedia. Casi se me paró el corazón. La película estaba protagonizada por el actor más taquillero de Francia y se titulaba como la mía, copiaba personajes y situaciones, casi literalmente. Quise denunciarlo pero alguien con más experiencia que yo me aconsejó no hacerlo porque consumiría mis energías en una batalla que quizás no ganase. Con el tiempo, he llegado a entender que tenía razón.

15. De este mundo de la farándula y la creación, ¿quién le han deslumbrado por su talento o su profesionalidad? ¿A quién le debe José Manuel Herraiz ser cineasta?

El mundo del audiovisual aragonés tiene hoy muy presente a Jaime Fontán, que nos ha dejado muy recientemente. Es difícil resumir en pocas líneas su trayectoria y la influencia que ha tenido en casi todos nosotros. En mi caso, fue el primer profesional del sector que se tomó en serio mi trabajo. En lo personal, fue una persona absolutamente fuera de lo común a fuerza de ser sencillo y hombre de principios. Y en cuanto a otras influencias que me acercaron a este oficio, debo nombrar a alguien que quizá sorprenda: el periodista Carlos Pumares. Su programa radiofónico ‘Polvo de estrellas’ hizo mucho por descubrirme el cine y sus maestros. Hombre brillante, excesivo en algunos momentos pero, sin lugar a dudas, de los que dejan huella.