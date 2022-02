Jan: "Valoro más las historias que cuento que a Superlópez en sí mismo"

Entre los iconos mayúsculos de los personajes de cómic figura un tal Superlópez, un tipo narigón con bigote de oficinista incapaz de manejar sus poderes con la lógica de un superhumano. Parodia confesa del Hombre de Acero, hábil muestra de cómo jugar con los códigos de un género para crear una obra personal, su dibujante, el maestro Juan López Fernández (León, 1939), alias Jan, sigue en activo para regocijo de sus fans y acaba de publicar un nuevo álbum del personaje como autor completo.

Casi medio siglo dibujando a Superlópez. El personaje forma parte de la memoria sentimental de varias generaciones.

Me siento orgulloso de lo que he llegado a hacer, Superlópez es parte de ello, no lo único. Que haya influido en generaciones es algo que forma parte y es inevitable. Lo disfruto.

El personaje no cansa.

Está bien construido, creo yo, y da mucho juego, pero es verdad que cuesta el hecho de no poder cambiarlo a medida que pasan los años. Por eso le puse canas y he cambiado a diferentes personajes juveniles a su alrededor según las modas. Pero no basta. Si siguiera, le pondría bastón como al Doctor House.

Se acaba Superlópez, pero usted no va a dejar de dibujar, ¿no? Tiene a sus seguidores desesperados.

Nunca he dicho eso. Haría falta que me pillara la artrosis de manos. De momento, toco madera.

Editoriales independientes como Amaniaco y DQómics están rescatando personajes de su cosecha de antaño, como Cab Halloloco, Súper Rayón y Don Talarico, un lujo para sus fans…

Todo lo que dibuje nuevo irá a aquellas editoriales que me lo acepten sin cambios. Por eso miro más a pequeñas editoriales que me traten de tú a tú, sin intermediarios de por medio. El lujo, realmente, ha sido Superlópez.

En ‘Sueños frikis’ vuelve a tratar temas de actualidad. Por ejemplo, el machismo.

Cada historia se basa en cosas que pasan. El tema de ‘Sueños frikis’ es el ‘mobbing’ en ambientes universitarios e institutos. El machismo no está de más porque, desgraciadamente, una cosa está bastante vinculada a la otra.

¿Cómo aborda una historia?

Tengo que buscar primero el tema y lo saco de los diarios, la televisión o simplemente caminando por la calle, las historias de la gente... Luego he de crear vínculos emocionales relacionados con el tema en los personajes. Superlópez no intenta salvar al mundo, al contrario, vive en él y se pone en marcha cuando el problema le afecta, a él o a los suyos.

¿Qué le pareció la adaptación al cine de Superlópez?

Creo que Javier Ruiz Caldera y Dani Rovira hicieron muy buen trabajo, captaron la esencia del personaje, aunque la influencia de los gustos de la gente por las películas de superhéroes americanos se nota. Dicho esto, me gustó mucho.

Hay un bum de adaptaciones del cómic a la pantalla, ¿no le han tanteado con ‘Pulgarcito’?

No, creo que no hay interés. Y no creo que se pareciera a mis cómics. Se tiende a retorcer muchísimo los guiones de ese tipo porque, de lo contrario, no llenas el metraje y pierdes espectadores adultos. No lo veo.

¿Quizás encajaría más con el cine de animación?

Pues sí, así me parece, pero quizás solo serviría para series de televisión en horario infantil, no para salas de cine...

¿La propia vida sigue siendo una buena fuente de aspiración?

No hay otra, se trata de la vida misma. Fuera de eso, no hay nada, solo «entropías carambanales».

¿Qué le recomendaría a alguien que quiere ganarse la vida dibujando?

Puede intentarlo si cuenta con otro trabajo, pero es que hoy es muy diferente a mi época, los lejanos años 50. Ahora no sabría cómo empezar otra vez. En todo caso, actualmente se hace mucho mejor. Lo que implica saber más. Yo siempre he estado dispuesto a aprender cosas nuevas.