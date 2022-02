Travis Birds, esta noche en Zaragoza: "Mi disco 'La Costa de los mosquitos' es un viaje al subconsciente"

La cantante Travis Birds pisa esta noche por primera vez Zaragoza (la Sala López) para presentar su segundo disco, 'La Costa de los Mosquitos', con el que realiza un viaje al subconsciente y las obsesiones a través de una metáfora que plantea un escenario “en el que estamos nosotros solos y tenemos que lidiar con esa delgada línea que separa la cordura y la locura”.

Esta artista, que versionó la famosa canción de Joaquín Sabina ’19 días y 500 noches’ y entendió lo que “venía acumulando” con su canción ‘Claroscuro’, apuesta por la libre interpretación de sus temas, pero invita a autoreflexionar sobre ese pensamiento de creer que “la roca que vemos firme bajo nuestros pies siempre se va a quedar así”.

El pasado mes de marzo lanzaste tu segundo disco, “La costa de los mosquitos”. ¿Cuándo comenzó a sembrar la semilla de este álbum?

Hay canciones que comenzaron hace bastante tiempo, pero quedaron ahí como cosas que tenía claro que quería publicar y antes contextualizar. El concepto me vino después, cuando escribí Claroscuro y entendí un poco lo que venía acumulando. Se habla de las obsesiones como vehículo hacia la locura. Decidí sacarlo ahora porque, además de que no tenía mucha prisa porque quería sentir que era un buen momento para él, es un disco que necesita una escucha un poco entregada.

Me apetecía armar algo bien hecho y de lo que estuviera segura en todo momento. Tampoco hay que olvidar las dificultades que se han ido presentando con temas de discográficas, la pandemia… Un poco todo.

¿Por qué lleva este nombre y se eligió este concepto?

Hace referencia a un lugar en la cabeza del personaje principal. Es como una especie de isla desierta en donde estamos nosotros solos, con nuestra propia naturaleza y con las criaturas que tenemos ahí dentro. Desde ahí tenemos que lidiar con esa delgada línea que separa lacordura y la locura. Es el resultado de todas esas cosas que tenemos más ocultas y que estén en nuestro universo. Me parecía un nombre muy sugerente para alejarte de lo que hay en nuestra cabeza y el sonido del mosquito siempre está presente.

En él se fusionan distintas personalidades sonoras, ¿ve necesario empaparse de todas ellas para encontrar el mejor sonido y esencia de cada uno?

Para mí sí, pero es algo muy personal. Cada uno estamos aquí de una manera distinta. Mi forma de escuchar música en general es nutrirme de muchas cosas diferentes. Hay influencias de jazz, que es algo a lo que no me había acercado hasta hace unos años. Otro músico de cabecera que me ha resultado muy inspirador es Morente, pero también hay cosas de Extremoduro o Jorge Drexler. Hay de todo, pero me cuesta hablar de referencias porque seguro que me dejo alguna fuera porque, aunque no se hayan quedado de cabecera, han estado ahí de una manera u otra.

Con este álbum somos capaces de entrar en su mundo interior, ¿qué podemos ver en él de usted y viceversa, una vez que se ha publicado y que lo ha recibido tanta gente?

Ha quedado plasmado una forma de sentir cercana. Con este álbum intento ver de cerca esa línea que separa la cordura y la locura, que era algo a lo que yo no me había acercado hasta esta etapa de mi vida. Los extremos han quedado mucho más difuminados ahora a raíz de ciertas experiencias y, en cierto modo, estoy intentando mantenerme en la tierra.

Es una reflexión que rechaza la idea de que la roca que vemos firme bajo nuestros pies siempre se va a quedar así. Puede moverse y que empieces a ver una realidad distinta dentro de ti. Esto es lo que yo he plasmado de una forma metafórica, algo que lleva a cada uno a elaborar la suya propia. No todo tiene un significado cerrado, sino que cada cosa tiene su interpretación.

¿Ha descubierto algo de sí misma que no conocía en este proceso?

Esto es una invitación a saber cosas de ti que te asustan o no conocías, que tenías que hacer. Me parece una bonita forma de autoconocimiento que es súper interesante. Es importante no llegar a esa pérdida de contacto con todo lo que se tiene firme. A través de metáforas intentoconectarme a ese momento de intimidad que me gusta.

Hablo de esa parte poco conocida, con más drama. Quizás la más animal, pero manteniendo los pies en la tierra. Este disco me ha dado una libertad que yo no sabía que podía tener.

¿Cree que el mundo está preparado para este tipo de reflexiones?

No lo sé. Quiero pensar que sí, aunque prefiero quedarme con el viaje individual de cada uno y con la certeza de que está siendo una gira muy bonita. Es necesario pensar en nosotros mismos, pero siempre hacerlo con los pies en el suelo. Vivimos muy rápido y con muchas prisas.

¿Cómo ha sido el viaje desde ‘Año X’ hasta este álbum?

Estoy super agradecida de todo el proceso porque voy notando la evolución de lo que estoy haciendo. Cada cosa tiene su tiempo y estoy aprendiendo con ello desde que cogí mi primera guitarra con 19 años. He podido tocar en muchísimos sitios que pensaba que no lo haría y, enestos encuentros, juego con la interpretación, el contexto y la música. Está siendo un camino muy bonito, de verdad.

¿Cómo afronta este concierto y que va a hacer vibrar a Zaragoza hoy, sábado 19 de febrero?

Me apetece mucho enfocarlo muy al directo, con mucha introspección. Es la primera vez que actuamos en Zaragoza, bueno, en Aragón. Nunca habíamos venido y me parece un buen momento para ir con todo el equipo y sacar ahí todo lo que llevamos guardando durante mucho tiempo. Vamos a darlo todo y, sobre todo, a pasarlo bien con la gente.