The New Tones, del patio del instituto al escenario del Rock & Blues

Hay días que adquieren la categoría de acontecimiento en una trayectoria vital. Citas marcadas y remarcadas en rojo por la ilusión que generan en sus protagonistas. Este sábado es ese día para los cinco integrantes de The New Tones, la joven banda zaragozana que este mediodía (12.00) se estrenará en una sala de conciertos. El Rock & Blues acogerá su auténtico bautismo musical, tras anteriores incursiones en improvisados escenarios.

"Estamos con muchos nervios por tocar en un local donde hemos visto a muchos grandes artistas estadounidenses que admiramos", sintetiza Mario Angás, el batería. Le acompañan en este envite Pedro Chaves (bajo), Juan Guerrero (teclado), Jorge Martínez (guitarra) y Mario Bielsa (cantante).

Son insultantemente jóvenes. A sus 19 años, combinan su pasión por el rock’n’roll, el pop y el punk con los estudios universitarios: dos cursan Matemáticas, uno Físicas, otro Ingeniería Informática y, por último, Fisioterapia.

El inicio de esta apasionante aventura nació hace seis años, cuando cursaban segundo de ESO en el instituto Tiempo Modernos de la capital aragonesa y apenas se adentraban en la adolescencia. Literalmente, la idea fue concebida en el patio del colegio. "Se nos ocurrió en el recreo. Quedamos en juntarnos e iniciar una pequeña banda. Coincidimos personas con gustos musicales bastante amplios, influenciados principalmente por el rock’n’roll y el pop español. Empezamos haciendo versiones desde Jerry Lee Lewis hasta del Canto del Loco pasando por Los Ramones. Con el paso de los años el estilo de The New Tones ha quedado más condensado", rememora Angás. En aquellos primeros escarceos abordaron las versiones de ‘Great balls of fire’ de Jerry Lee Lewis, ‘We will rock you’ de Queen y ‘Boulevard of broken dreams’ de Green Day.

Un tiempo excitante de camaradería y descubrimiento. Imposible olvidar la primera actuación. "Fue un concierto benéfico en Juslibol, compartiendo cartel con el coro del colegio Hermanos Marx. Tenemos muy buenos recuerdos de esos primeros conciertos en los que nos sentimos muy apoyados tanto por el instituto como por la Casa de Juventud del Arrabal, nuestro local de ensayo", prosigue. Las fiestas de barrio, los actos benéficos, el Pequepop, la programación del Pilar Joven o una ‘minigira’ pirenaica por Boltaña y Hoz de Jaca les curtieron en directo.

El parón forzado por la pandemia ha enfatizado su compromiso con la banda y han apostado por subir un escalón más. Así llega este primer concierto ‘de verdad’, en el que abordarán un repertorio con temas propios y ajenos. El siguiente paso será entrar este mismo año en el estudio de grabación para dejar constancia de su evolución. "Nos encantaría poder sacar alguna de las canciones en formato físico", concluye Angás.