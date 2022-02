Ale Acosta (Fuel Fandango): "La música es investigar, jugar e intentar abrir nuevos caminos"

A la tercera va la vencida. Tras dos intentos, Fuel Fandango, dúo compuesto por el productor y músico canario Ale Acosta y la cantante cordobesa Nita, actúa por fin en la capital aragonesa. Ale Acosta (Lanzarote, 1980) conversa con HERALDO sobre el grupo y sobre conciertos como el que este sábado por la noche ofrecen en Zaragoza.

Desde que formaron Fuel Fandango su éxito ha sido imparable. ¿Se imaginaban llegar a este momento cuando empezaron?

La verdad es que no. Si cuando empezamos este proyecto, hace 14 años, nos hubiesen dicho que estaríamos haciendo giras y sacando discos, no nos lo habríamos creído. Desde el comienzo Fuel Fandango ha sido una propuesta arriesgada y diferente, que a lo mejor ahora puede ser más común, pero en aquel entonces mezclar flamenco con electrónica y otras músicas no era tan habitual. Sigue siendo una sorpresa para nosotros que el grupo siga ahí, generando interés.

¿Les han criticado en alguna ocasión los puristas por fusionar el flamenco con la electrónica?

La verdad es que no hemos tenido esa sensación nunca. Es más, nuestro círculo de compañeros y amigos del flamenco siempre nos ha animado a desarrollar esta fusión y creo que siempre hemos tenido ese respaldo. Aunque por supuesto habrá a quien no le parezca bien. Al final, la música es jugar, investigar e intentar abrir nuevos caminos.

Vuelven a Zaragoza tras dos aplazamientos por culpa de la pandemia...

Es un concierto que se resiste, y hoy podremos por fin actuar en el Auditorio de Zaragoza. Tengo muchas ganas de tocar en la sala Mozart porque varios compañeros que han estado allí me han dicho que es una pasada.

Defender una propuesta como la suya en directo no es tarea fácil. ¿Cómo viven y cómo recibe el público sus conciertos?

Pienso que el secreto es que para nosotros cada concierto es muy especial y donde realmente Fuel Fandango adquiere la dimensión que nosotros habíamos pensado en nuestras cabezas cuando empezamos esto. Esa fuerza, esa energía que tiene Nita con toda la instrumentación que llevo yo, ese juego, esa química que hay entre los dos, creo que el público la ha percibido desde el principio. El público siempre ha estado ahí como un elemento muy importante para Fuel Fandango. El escenario es donde más a gusto estamos y donde más se desarrolla el proyecto. Es algo que está muy vivo. Los temas van mutando y las puestas en escena van cambiando en cada concierto.

¿Cómo se percibe su música fuera de nuestro país?

Muy bien. La verdad es que desde el principio el grupo ha generado mucho interés fuera, tal vez por esa parte flamenca que tenemos y, sobre todo, también por la estética y la puesta en escena mezclada con música anglosajona. La propuesta ha generado mucho interés y la verdad es que ha sido siempre una experiencia buenísima. Te das cuenta de que en la música da un poco igual la lengua en la que cantes, que en realidad es universal y transmite lo mismo, toques aquí o en Pekín. Para nosotros, poder mover nuestras canciones por otras culturas y otros países es un regalo.

Definen su último elepé, ‘Origen’, como un canto a la vida...

Es nuestro último álbum completo publicado como tal, en 2020. Pero llevamos todo 2021 y ahora 2022 desvelando un epé que hemos grabado y que se llama ‘Romances’, que cuenta con varias colaboraciones de artistas que admiramos y que ya hemos ido desvelando poco a poco, como María José Llergo, Mala Rodríguez o Amadou & Mariam. El más reciente es ‘Un sonido’, con Iván Ferreiro, que acaba de salir, y nos queda el quinto tema que verá la luz dentro de unos meses.

El próximo verano también les veremos en el festival Pirineos Sur. ¿Son seguidores de esta cita musical en Aragón?

Lo conozco de hace muchísimos años y nos hace una ilusión tremenda porque conocemos el festival, lo que se hace, y sobre todo es muy especial porque compartiremos escenario con Amadou & Mariam, dúo maliense con el que hemos hecho la canción ‘Ruido’. Tenemos muchas ganas de que llegue esa noche.

¿Por qué eligieron Aragón para rodar dos de sus videoclips?

El de ‘Salvaje’ (2016) fue dirigido por José Mellado. Él es de Zaragoza y nos propuso ir al desierto de Monegros a rodarlo. Fueron dos días muy intensos de grabación. Y el de ‘Iballa’ (2021) se filmó en Burbáguena y Calamocha. Allí estuvimos con Mala Rodríguez, en unas localizaciones muy chulas y estamos encantados con el resultado.

¿Cómo será su concierto de esta noche en Zaragoza?

Es el último en formato dúo de los que hemos hecho durante todo 2021 y que tan buenos resultados nos ha dado. Va a ser especial, más electrónico, con Nita y conmigo solos en el escenario.