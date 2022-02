Sergio Marqueta-Siibert: "Trabajar tres años en ‘La llamada’ ha sido increíble"

¿A quién atribuye su pasión por la música y, por ende, haber hecho de la vocación su profesión?

Empecé a estudiar piano con 10 años junto a mi hermano mayor, Gustavo, que también se dedicó un tiempo a la música y ahora trabaja en Inglaterra. En la adolescencia empecé a tocar con grupos locales y estudié con el desaparecido Coco Fernández, la persona que revolucionó la escena musical en Zaragoza; determinó un poco los pasos de todos aquellos que pasamos por sus manos. Con 18 años ya empecé con las orquestas, a recorrer los pueblos en verano; me encantaba el escenario y era una forma fantástica de ganar dinero para mejorar mi equipo.

Durante un tiempo también se aventuró en otro campo.

Me licencié en Psicología Clínica, pero acto seguido amplié estudios musicales en el Conservatorio del Liceo de Barcelona, y finalmente son los estudios que he aplicado a mi día a día. De vuelta a Zaragoza comencé a tocar allá donde había oportunidad; en hoteles, alguna banda, ‘jam sessions’ en el Cantor de Jazz y el Zorro… mi hermano Gustavo estuvo en la banda del Polaco, Eduardo Zubiaur, y siempre me ha descubierto mucha música.

También suma mucho tiempo a la vera de María José Hernández.

Sí, seguimos trabajando juntos, es una artista estupenda y una amiga, por encima de todo.

¿Cuándo se decidió a emigrar?

En 2010 empezó a trabajar regularmente fuera de Aragón, y también a salir con giras fuera de España; viajar con Huecco por el mundo fue otra escuela. Progresar en esto es cuestión de ética de trabajo, por supuesto, pero también de contactos y suerte. En Madrid se mueve todo, y aunque primero iba y venía, acabé tomando la decisión de mudarme. Además, prefería un pueblo al centro, y aquí estoy, a 30 minutos de la Gran Vía, con el estudio montado en casa, y feliz.

Sofía Ellar va a protagonizar su 2022.

Ya había trabajado con ella en 2019. Es una artista valiente, trabajadora y con mucho talento; su música es comercial, pero se maneja al margen de la industria. Se autoedita, tiene oficina propia y se las arregla muy bien en redes, conecta bien con la gente. Ahora llevo un tiempo con ella; además del teclista, soy el director musical de la banda.

Aunque ahora sea Sofía Ellar su principal cometido, ¿está usted abocado a diversificar esfuerzo para cuadrar las cuentas, como si fuera un inversor bursátil?

Es lo que hacemos todos los que vivimos de esto ahora mismo, sí. Veremos que pasa cuando la situación mejore. El verano pasado compaginé a Sofía con ‘La llamada’, una gira con Taburete, Dani Fernández, María Parrado... hay que hacer varias cosas para que los números salgan; eso sí, tengo mucha confianza en el espectáculo que preparamos ahora con Sofía. Sigo aprendiendo en el terreno de la producción, me apasiona esta parte del trabajo. Además, estoy con Musical Thinkers como responsable de identidad sonora y ‘audiobranding’, un campo interesantísimo.

Usted ha trabajado con artistas que mueven masas. ¿Tenemos pervertido el concepto de la música comercial?

A mí me va la música bien hecha, y trato de que así sea la que hago yo;desde luego, me gusta que tenga eco. Lo que pase después depende de muchos factores. Me ha tocado compartir escenarios con gente como David de María, Malú, Nena Daconte, Melendi o Carlos Rivera. Y bueno, he estado en ‘La llamada’, de Los Javis, una gran experiencia.

Uno de los musicales más exitosos en la historia de España, y la historia sigue.

Trabajar tres años en ‘La llamada’ ha sido increíble para mí, giras por teatros fantásticos de toda España. Me contactó Víctor Elías, el pianista que ya trabajaba con ellos; necesitaba alguien que le permitiera hacer turnos, para que hubiese dos músicos por instrumento en el montaje. El pasado mes noviembre cerré mi etapa allá en el mejor lugar posible, el Teatro Principal de Zaragoza, con llenos diarios. Busco nuevos retos, y el futuro pinta bien.