‘Espejismos’, del grupo Calavera, elegido el mejor disco de 2021 de la música aragonesa

ZARAGOZA. El disco ‘Espejismos’ del grupo Calavera es el mejor disco aragonés del año de la música pop, folk y rock, según un jurado de diez especialistas convocado por HERALDO, que valoró en sus votaciones cuarenta álbumes de otros tantos grupos y solistas. ‘Espejismos’ fue votado por ocho de los integrantes con un primer puesto y dos segundos, y logró 50 puntos.

Jaime Oriz, fotógrafo musical y miembro del jurado, explica: «Con el paso de los años, Calavera ha ido mutando de sonido y de formación. Y casi como metáfora de su propio nombre, Alejandro Ortega, el alma de la banda, se ha despojado de cualquier artificio para centrarse en lo que es más importante, las canciones: alma y huesos». El crítico musical Pablo Ferrer, por su parte, señala: «Álex hace canciones sencillas y hermosas de un modo hermoso y sencillo. No es la letra, la melodía ni el arreglo; son los colores del aire que serpea entre todas esas variables».

La fuerza de un debut

‘Espejismos’ se impuso a Delacueva, con su disco homónimo, que logró 44 puntos, fue votado por siete jurados y conquistó un primer puesto y dos segundos. El crítico musical de HERALDO Gonzalo de la Figuera indica: «‘Delacueva’ contiene canciones con chispa y un marcado tono hedonista, que alegran el día e invitan al meneo, dentro de una línea disco-funk tropical que les conecta con bandas como Los Amigos Invisibles o Fundación Tony Manero». Pedro Zapater, periodista musical, agrega: «Es un grupo que se lo pasa bien haciendo música y tocando en directo y eso queda reflejado en el álbum de debut que presentaron el pasado mayo en el Principal».

En tercer lugar, con 37 puntos, ha quedado ‘Maleza’ de The Kleejoss Band, que logró dos primeros puestos y un tercero, y fue valorado en seis ocasiones. «Este disco supone un punto de inflexión en la trayectoria del cuarteto, tanto por pasar del inglés al castellano como por su voluntad de evolución, de buscar nuevas sonoridades y estructuras, dándole una vuelta de tuerca al rock americano», dice De la Figuera.

A muy poca distancia, con 36 puntos y en cuarto lugar, figura ‘Cierzo lento’ de Javier Idoipe, esa mezcla de folk, música electrónica y búsqueda de innovación. «Un ejemplo de ello es su versión de la jota ‘Las espigas de oro’, que hasta se ha convertido en la sintonía de uno de los programas de mayor audiencia de Aragón TV, ‘El campo es nuestro’», matiza Pedro Zapater.

Dos voces femeninas

La primera voz femenina, con 35 puntos y en quinta posición, con un primer puesto y un segundo, es la de ‘Incendio en el jardín’ de Erin Memento. Pablo Ferrer dice de ella: «Erin hace canciones envolventes, sedosas y recias al mismo tiempo, y, como joven de alma vieja, luce desprejuiciada a la hora de esquivar modismos o recostarse en ellos. Como Natalia Lafourcade recuerda a Mercedes Sosa, Erin evoca a Polly Jean Harvey». En sexto lugar, con 27 puntos, ha quedado ‘Las discotecas de la tarde’ de Tachenko. Así valora Pedro Zapater el álbum: «La banda zaragozana comandada por Sebas Puente y Sergio Vinadé reafirma su maestría con esta colección de diez canciones incluidas en su octavo disco».

‘Libre’ de Viki and The Wild, el nuevo proyecto de Viki Lafuente, ocupa la séptima posición con 26 puntos. David Chapín, de Aragón Musical, explica: «La fuerza y contundencia del sonido de Viki & The Wild se refleja en los ocho temas de este álbum en el que alterna grandes canciones de rock y soul, y en el que destaca la versátil voz de Viki». El puesto octavo, con 23 puntos, es para ‘Taste of Blood’ de My Expansive Awareness. Y el noveno y décimo lugares lo ocupan, con 17 puntos, ‘Delirium Klezmer’ de Trivium Klezmer y ‘El hombre bala’, el nuevo disco de Jesús Viñas.

Los diez integrantes del jurado también puntuaron a De Usted, Copiloto, Bigott, Ariadna Redondo, David Angulo, Blues Whale, Elem, Sharif, Nuei, Isabel Marco, In Materia, Toto Sobieski o Los Ases del Jiloca, entre otros.

Portada del disco de Calavera. 'Espejismos'. Heraldo.

LA CLASIFICACIÓN

1. Calavera. ‘Espejismos’. 50 puntos. Jaime Oriz: «Las letras son directas y sinceras, bellas, en una producción sobresaliente».

2. Delacueva. ‘Delacueva’. 44 puntos. David Chapín define así el álbum:«Un crucero con una gran fiesta funk a bordo».

3. The Kleejoss Band. ‘Maleza’. 37 puntos. Jaime Oriz: «Es quizá su disco más personal y el de más canciones redondas».

4. Javier Idoipe. ‘Cierzo lento’. 36 puntos. Dice Pablo Ferrer: «Si el resultado es brillante, pulcro, vitalista y emotivo, se le aplaude».

5. Erin Memento. ‘Incendio en el jardín’. 35 puntos. «La rabia sin estridencias», dice Sergio Falces de este álbum minimalista.

6. Tachenko. ‘Las discotecas de la tarde’. 27 puntos. De la Figuera: «Con varias joyitas pop. Siguen siendo imprescindibles».

7. Viki & the Wild. ‘Libre’. 26 puntos. Dice Sergio Falces: «Un álbum desgarrador que merece el mayor de los respetos».

8.My Expansive Awareness. ‘Taste of Blood’. 23 puntos. Un viaje al pop de los 90 y al presente de un grupo formado en 2013.

9.Trivium Klezmer. ‘Delirium Klezmer’. 17 puntos. Insiste en su repertorio de origen hebreo con energía, frescura y belleza.

10. Jesús Viñas. ‘El hombre bala’. 17 puntos. El segundo disco de este joven músico zaragozano supone un pequeño cambio de estilo y un salto creativo hacia un pop más cañero e intenso.

LA COMPOSICIÓN DEL JURADO

Diez son los expertos que han participado en la votación de los diez discos aragoneses del año. David Chapín y Sergio Falces pertenecen a Aragón Musical y ‘Mondosonoro’ y organizan los Premios de la Música Aragonesa. Alberto Guardiola y Geraldine Hill trabajan en Aragón Radio y conducen programas de música, entre ellos ‘Comunidad sonora’. Pablo Ferrer y Pedro Zapater son periodistas musicales de HERALDO, entre otras cosas, y Elena de la Riva es apasionada de la música y SEO editorial en HERALDO. Joaquín Pardinilla es profesor y músico; Gonzalo de la Figuera es crítico musical de HERALDO y Jaime Oriz ejerce de fotógrafo y periodista musical. Cada uno de ellos ha elegido diez discos y les han otorgado 10 puntos al primero, nueve al segundo, y así sucesivamente.