Eva Amaral: "Empezaremos a preparar nuevas canciones a principios de año"

De aquella presentación de su primer disco en la sala Morrissey, en 1998, al concierto de hoy en el Príncipe Felipe ¿siguen sintiendo lo mismo cuando suben al escenario?

La verdad es que las dos cosas tienen su encanto. Cuando estás en un gran escenario, esa sensación de comunión con una masa de gente, porque ves un montón de cabecitas, es especial, pero luego en las salas pequeñas la impresión es que estás mirando a los ojos muy de cerca a las personas, y eso también provoca un impacto muy grande mientras estás cantando. Sin embargo, he de decir que incluso en los grandes auditorios, aunque parezca que no, sí que se ve al público, sus miradas, sus reacciones, y todas esas muestras de ilusión, de felicidad, todo ese tipo de cosas sí que se transmiten hacia el escenario y es una energía que te hace levitar. Es una pasada. Da igual si es un lugar grande o pequeño. Lo que importa es que exista esa comunión con el público.

En marzo de 2020 anunciaron que el último ‘show’ de su gira sería en Zaragoza y, amén de la pandemia, ese momento llega hoy por fin. Con permiso de Fray Luis de León, esto es un «como decíamos ayer» en toda regla...

Hemos vivido dos años curiosos, terribles para todos, por un lado, por supuesto, y luego, por otro lado, hemos tenido que afrontar el día a día e intentar lidiar con distintas situaciones a la hora de planificar conciertos y adoptar medidas de seguridad para el público, la banda y nuestro equipo técnico. La verdad es que el gremio de la música, en especial los técnicos y los organizadores, están muy acostumbrados a tener que improvisar y enfrentarse a imprevistos de todo tipo. Para nosotros ha sido un aprendizaje y un viaje que nos ha llevado hasta este momento, y que comenzamos justo después del confinamiento con actuaciones en formato acústico. Que el concierto de esta noche se pueda celebrar del modo más parecido a lo que era la vida antes de la pandemia, la verdad es que es una alegría.

«En los grandes auditorios, aunque parezca que no, sí que se ve al público, sus miradas, sus reacciones... todo ese tipo de cosas sí que se transmiten hacia el escenario y es una energía que te hace levitar»

¿Qué importancia cree que ha tenido la cultura durante este tiempo?

Personalmente, la música me ha salvado tantas veces, en momentos buenos y malos, que para mí ha sido muy importante también en este tiempo. En realidad no es solo la música sino que nos sintamos acompañados. Es una forma de expresión y una forma de comunicación entre nosotros. En ese sentido, en una canción encuentras cosas que has vivido aunque las haya compuesto otra persona. Y eso te hace sentir más acompañado porque sientes que no estás solo en tus derivas. La cultura es algo muy importante, y más en momentos difíciles como los que estamos pasando.

Sus seguidores han aguardado impacientes a que llegaran los conciertos que tuvieron que posponer...

Ha sido de verdad impresionante. Por ejemplo, con este concierto en Zaragoza. Desde el primer momento, cuando vimos que no se iba a poder hacer en la fecha en que estaba inicialmente programado –7 de noviembre de 2020- ofrecimos el reintegro del importe de las entradas pensando que se iban a devolver todas. Para nuestra sorpresa, solo ocurrió con un número muy pequeño de ellas. Fue una gran muestra de amor de nuestro público y de esperanza en que se iba a celebrar en algún momento. A nosotros también nos dio mucho ánimo y un respaldo que nunca olvidaremos.

«En una canción encuentras cosas que has vivido aunque las haya compuesto otra persona. Y eso te hace sentir más acompañado porque sientes que no estás solo en tus derivas»

Hoy actúa otra Eva en el Príncipe Felipe, Eva McBel…

La verdad es que nos encantó desde el primer momento que la escuchamos y para nosotros es un honor compartir escenario con ella. Además en Zaragoza. Siempre nos ha gustado que cuando tocamos aquí haya algún compañero de nuestra ciudad que esté con nosotros y también poder mostrárselo a nuestro público.

El próximo lunes Amaral recibirá el Premio ‘Artes & Letras’, ¿qué supone para usted este reconocimiento?

Ha sido una gran sorpresa. En este momento es un gran empujón para nosotros, algo que nos ayuda a continuar y a encarar las nuevas canciones que prepararemos a partir de principios de año con muchísima ilusión. La verdad es que un premio que viene de tu tierra y de tus raíces, de donde está tu familia, tus amigos, tus inicios, es todavía más ilusionante, por inesperado y por todo lo que supone ha sido una gran alegría.

¿Habrá nuevo disco en 2022?

Bueno, empezaremos a prepararlo. No somos de ponernos fechas porque sabemos que no las cumplimos nunca (ríe). Comenzaremos a dar forma a las canciones que hemos ido componiendo en los últimos meses. Queremos divertirnos y disfrutar de este proceso.

La zaragozana Eva McBel, artista invitada

La cantante aragonesa Eva McBel (Zaragoza, 1999) es la artista invitada esta noche por el dúo Amaral para abrir su concierto. La joven artista lanzó el pasado año ‘Some kind of portrait’, su primer epé, producido junto a David Adkinson y Pablo Estrella en Madrid. Este trabajo fue elegido mejor álbum de 2020 en Aragón por 12 profesionales especialistas en música convocados por HERALDO. El disco de McBel fue escogido por delante del de figuras de talla nacional e internacional como Cuti Vericad, Joaquín Carbonell, Bunbury o Santiago Auserón.

«Tengo mucha suerte porque en Aragón no se me puede tratar mejor», confesaba hace unos meses en este diario.

El pasado marzo, McBel presentó su álbum en directo en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza, una puesta de largo en la que estuvo arropada por su banda –David Adkinson (teclados), Carlos Bueno (bajo), Nino Bagnoli (batería) y Samu Gamallo (guitarra)–, el coro Amici Musicae y por artistas como María de la Flor, Ede y Yoly Saa y la zaragozana Erin Memento.

McBel canta la mayor parte de sus canciones en inglés, aunque también compone en español. En 2018, decidió dar un giro de 180 grados y apostar decididamente por volcarse en su carrera musical tras una visita a Madrid, donde reside actualmente. Desde entonces sigue desarrollando allí sus proyectos.