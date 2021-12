Patricia Rodrigo Puyó: "Espero que la gente siga disfrutando de la cultura, que es para mí la fuente de la vida"

Su pasión por el arte le viene de familia. ¿Cuándo le entró el gusanillo?

Mis padres, que llevan desde los 18 años juntos, tenían como actividad de fin de semana ver exposiciones. Se fueron metiendo en el mundillo por trabajo, porque tenían esa vinculación con los artistas, y nuestros viajes al final siempre eran a ver galerías y museos de amigos suyos. A mí me gustaba mucho, me sentía cómoda en ese contexto y siempre quería ver más. Así que cuando tuve la oportunidad de elegir decidí hacer Historia del Arte porque, aunque lo tenía en casa, sentía que me faltaba esa base.

¿Se puede vivir solo del arte?

En nuestro caso, cuando programaba mi madre y empezaron con artistas de carrera media, pudieron vivir solo de la galería. Ahora mismo la programación que tenemos en nuestras salas es muy localista, y hace falta una internacionalización, si no es muy complicado. Hay que arriesgarse más y no tenerle miedo a ese público que piensas que no va a venir, pero también educarle el ojo, y ese ejercicio no se ha hecho.

¿Qué consecuencias tiene esto?

En Aragón se ha perdido el ver arte contemporáneo de nivel. Ahora la gente que viene a las salas se asusta porque le choca, y eso nos perjudica directamente a las galerías. ¿Cómo van a comprar cosas que no entienden porque no ven en sus espacios públicos? Una pequeña educación hace que entiendas lo que hay detrás de una imagen. Es lo que el arte a día de hoy quiere expresarnos.

¿Cuáles son las líneas maestras de la galería Antonia Puyó?

Apostamos por artistas de carrera media y emergentes. La línea de la galería se podría definir como arte conceptual y artistas que hablan de su contemporaneidad. Queremos un arte que nos haga pensar y volver a mirar esa pieza. Muchas veces son cosas figurativas que la gente puede entender a primera vista, pero lo interesante es que pueda entender lo que hay más allá del objeto, descontextualizado muchas veces. Dentro de eso, nos gusta tocar todos los soportes, pero lo que nos importa es lo que quiere contar el artista, cómo lo cuenta y también que haya una paridad entre hombres y mujeres.

¿La hay actualmente?

Las artistas siempre han estado ahí, lo que pasa que no mirábamos hacia ese lado. Por una serie de circunstancias, o bien a nivel social no estaba bien visto que la mujer estudiase arte, o bien por la condición de madre que a día de hoy le sigue afectando, quedaron relegadas a un segundo plano. Tengo artistas que han dejado de crear porque tenían la necesidad de estar con sus hijos. Esto una carrera la para y volver a incorporarse es difícil. Cuando una artista te dice que no puede hacer una exposición por temas de conciliación es duro.

"Tenemos un IVA de producto de lujo, y somos un producto cultural. Eso nos perjudica mucho"

¿Ha sido este último un mal año o ve indicios de recuperación?

Este ha sido un año para reflexionar y ver hacia dónde vamos. Mi madre siempre dice que las galerías, por una circunstancia o por otra, siempre estamos en crisis. Tenemos un IVA de producto de lujo, y somos un producto cultural. A un mismo artista lo ves en Francia y tiene un 8% de IVA. Eso nos perjudica mucho, porque no somos competitivos; y también el no tener una ley de mecenazgo. Hay una serie de cosas que deberían empezar a cambiar porque si no es muy difícil dar a conocer el arte español.

¿Qué le pediría al 2022?

Espero que la gente siga disfrutando del arte y que tenga interés por la cultura, porque al final es lo que nos llena un poquito más el día a día: que venga el artista que te gusta, el grupo de música que no pudo venir por la pandemia, la obra de teatro que te gustaría ver... En lo personal, disfrutar de mi gente y de la cultura en todos sus ámbitos. La cultura es para mí la fuente de la vida. Sin eso sería muy aburrido.

¿Quién es Patricia Rodrigo Puyó?

Galerista. Ha vivido cerca del arte desde muy niña gracias al oficio de sus padres, José Rodrigo y Antonia Puyó. Desde 2005 es la directora de la galería Antonia Puyó (c/ Madre Sacramento 31, Zaragoza), reconocida en 2010 por la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte como la mejor sala de exposiciones. Apuesta por artistas de carrera media y emergentes, y por favorecer la "internacionalización".

