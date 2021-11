Inés Plana ahonda en la corrupción en Valencia y las sombras de un héroe duro y enamorado

ZARAGOZA. Inés Plana (Barbastro, 1959) dice que se dedica al periodismo y a la literatura por pura vocación desde la adolescencia. Ha llegado, en apariencia, algo tarde a la ficción, pero ha llegado a tiempo: publica ahora ‘Lo que no cuentan los muertos’ (Espasa), que es su tercera novela negra –la presenta esta tarde, a las 19.00 en Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Zaragoza con Encarna Samitier, director del diario '20 Minutos'–, protagonizada de nuevo por Julián Tresser, que acaba de ascender de teniente a capitán. «Tras las dos primeras novelas, ‘Morir no es lo que más duele’ y ‘Antes mueren los que no aman’, he dejado el periódico que hacía y me centro solo en la creación literaria. Sé que es un ejercicio de riesgo, pero me apetecía mucho hacerlo», confiesa.

Inés Plana entra a saco en su novela. Cuenta un accidente de aviación en un viaje a Tailanda de la misteriosa Rita Marí con sus tres mejores amigas: Tere, Anabel y Mimi, que fallecerán. Rita y un militar zaragozano, Eduardo Molaro, que va de luna de miel, se salvan. La autora hace una elipsis y, un año después, Rita y Eduardo desaparecen. Ella, transformada tras el accidente, se había ido a vivir a una mansión en Almassar en Valencia, y él la fue a ver el día de su cumpleaños.

¿Serían amantes, pese a la gran diferencia de edad, por qué fue a verla precisamente desde Zaragoza en día tan señalado? Además ‘lo hizo’ en AVE. «Sé perfectamente que todavía no hay AVE a Valencia. Ni ahora ni entonces, 2012. Los escritores podemos imaginar el futuro y reivindicar lo que es necesario e imprescindible como el AVE. ‘Lo que no cuentan los muertos’ es una novela inquietante, y una novela de personajes, y una novela sobre la corrupción, y en ese sentido es una novela social, pero también es una novela sobre la España vacía, la España abandonada, esos lugares que no tienen buena comunicación ni llega bien internet ni hay cobertura», señala.

Se zambulle en sus personajes: «Rita y Eduardo, en el fondo, se sienten culpables de lo que pasó, y ese sentimiento les tortura. Y junto a esta investigación, que lleva a cabo Julián Tresser, con su compañera Amanda (forman un buen tándem), vemos más cosas: el carácter atormentado de mi protagonista y sus contradicciones. Es duro, expeditivo, no tiene sentido del humor y no tolera ni una broma, pero a la vez posee una gran humanidad y una gran ternura», dice. Alude Inés Plana a un hecho capital: Julián salvó a la niña Luba de la prostitución y la adoptó como hija, redimió a su mejor amiga Fanny y también la mima, cuidó a su amigo el anciano Raimundo, y a la vez –y esa es otra espiral de acción y aventura en la novela– sigue locamente enamorado de Adelaida.

La escritora dice que ha descubierto que hay muchos barbastrenses en Madrid y que se reúnen una vez cada dos meses en una fiesta de amor a la ciudad y a la cultura. Archivo Espasa.

«Adelaida es el amor de su vida. Se veía en la primera novela, en la segunda y ahora. Ha sucedido un hecho terrible que los ha alejado, pero él no se la ha podido sacar de la cabeza», indica. Y hay un momento en el que las dos tramas confluyen o al menos avanzan paralelas, y perturban la vida laboral y privada del capitán Tresser. "Adelaida es una gran mujer. Y está comprometida en un trabajo o en un plan para controlar el suicidio, este tema tabú en la prensa. En España se suicidan diez personas cada día y ella, muy interesada por la salud mental, da un paso que le condicionará su tranquilidad y que será clave en el libro", explica Inés Plana.

¿Por qué Valencia? «Porque me gusta mucho: es la ciudad de la luz y el mar. Y quería trasladar allí la acción. Por otra parte, es la ciudad que ha sido la segunda en el índice de corrupción de España. Esta novela habla de los sótanos sucios de la sociedad, de la oscuridad, del crimen, pero también hay luz, generosidad, bondad, y ambos polos conviven en mi novela alrededor de esa desaparición enigmática», explica Inés, y aún va un poco más allá: «Mi novela aborda la irrupción del mal, el misterio de las familias, la manipulación de las mentes jóvenes y el populismo, que no es tanto una doctrina política como el hecho de que digan lo que quieres oír», confiesa.

La escritora barbastrense, que siente un inmenso orgullo por su pueblo y su intensa política cultural, revela sus maestros: «Lo que me preocupa en mis novelas es que sean ante todo novelas y que funcionen como tal. Si nos vamos al género negro, mi debilidad es Patricia Highsmith, por sus atmósferas y sus personajes, me atraen mucho. Son inquietantes, incómodos, pero nos atrapan y a mí me atraen especialmente. Y también Henning Mankell. Y Dashiell Hammett, que firmó con ‘Cosecha roja’ una obra maestra, y Vázquez Montalbán y sus crónicas de España», dice.

LA FICHA

'Lo que no cuentan los muertos'. Inés Plana. Espasa: Colección Espasa Narrativa. Madrid, 2021. 512 páginas.