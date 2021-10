La sala Coliseum de Almudévar regresará con tres fines de semana seguidos

La Coliseum de Almudévar, una de las discotecas más emblemáticas de Aragón con más de 28 años de historia, descuenta ya los días para su regreso después de la última fiesta que celebró el 29 de febrero de 2020.

Su vuelta será por partida triple ya que ha anunciado tres fechas en fines de semana consecutivos (6, 13 y 20 de noviembre) con el aforo al 100% (más de 1.000 personas). El ritmo de venta de las entradas (30 euros más gastos de gestión) es muy alto y Luis Aguirre, propietario de la sala, espera vivir un gran ambiente en este ‘renacer’. "Tenemos muy buenas sensaciones porque se nota que el público tiene muchas ganas de volver a bailar", afirma. Habrá servicio de autobuses desde Zaragoza y Huesca y, como novedad, se eliminará el dinero físico en la sala con una pulsera de ‘cash less’.

"Tenemos muy buenas sensaciones porque se nota que el público tiene muchas ganas de volver a bailar"

NOTICIAS RELACIONADAS Casi 6.000 personas llenarán la doble reapertura de la discoteca Florida 135 tras 20 meses cerrada

Sus planes son volver a la normalidad anterior a la pandemia, es decir, celebrar uno o dos eventos al mes en la discoteca, además de seguir organizando fiestas en Zaragoza. No obstante, para este regreso han querido programar tres sábados seguidos -algo que no hacían desde hace 11 años- "para intentar que el público se reparta entre los fines de semana y que no vengan todos el mismo día para evitar aglomeraciones y colas". Cada una de las sesiones las llevará uno de sus tres DJ residentes: Frank, Ricardo y Javi Aznar.

De su público, un 30% aproximadamente procede de la provincia de Zaragoza, un 25% de Huesca y el resto de unos 300 kilómetros a la redonda como Barcelona, País Vasco, Valencia...

Pese al cierre, Coliseum no ha parado de trabajar en estos veinte meses y se ha "reinventado" con otras actividades relacionadas con la música. Entre otras acciones, fue la primera discoteca de España en ofrecer sesiones en ‘streaming’ de pago, impartió cursos de DJ y ha lanzado a través de su propio sello discográfico más de 80 referencias y cuatro vinilos. "Ni mucho menos cubrimos todos los gastos que hemos tenido, pero nos ha ayudado a que el golpe no haya sido tan importante", reconoce Luis Aguirre.

La discoteca se regirá por las normas que dicte la DGA en el momento de realizar cada evento. Así, por el momento no será necesario presentar certificado o pasaporte covid. Si lo llegaran a imponer, esperan también que les faciliten una aplicación para verificar su autenticidad y evitar así falsificaciones "porque no somos detectives privados", recalcan.