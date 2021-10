El pasaporte covid se instaura en los congresos, pero no en las discotecas

El pasaporte covid sigue generando división en Aragón. Mientras el ocio nocturno insiste en que no lo pedirá a partir del sábado argumentando que "solo traería problemas", en los grandes congresos que acogerá la Comunidad en este último trimestre se ha convertido en una herramienta de seguridad más. Tampoco se lo plantean en los gimnasios, donde se quiere evitar cualquier limitación a toda costa.

El hecho de que por ahora sea una recomendación y no una obligación hace que no entre en los planes de estos u otros sectores. El problema, incidieron ayer los empresarios de pubs y discotecas, es que, aunque se quisiera pedir, no hay "herramientas ni seguridad jurídica", de ahí que esperen que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) aclare pronto cómo se ha de proceder. "Cae por su propio peso. ¿Qué ocurriría si alguien presentase uno falso? Es una recomendación ilegal. De las comunidades de alrededor, solo Cataluña lo pide y del resto, solo se ha implantado en Galicia y Baleares", justificó el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza, Alberto Campuzano.

Lo cierto es que aquellos que se planteen solicitarlo tendrían que hacerlo de forma manual, sin posibilidad de verificar los datos del usuario más allá de los que aparecen en su DNI. Hasta ahora se estaba haciendo así en las bodas, los banquetes y las comuniones más numerosas, y durante la semana cultural del Pilar hubo un amago de hacerlo en la Fiesta de la Cerveza del Parque de Atracciones.

Para los congresos, en cambio, el certificado digital es ya prácticamente una obligación. Juntar en una misma sala a cientos de personas hace que se tengan que extremar las medidas sanitarias, de ahí que tanto el 43º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria como el 33º Congreso de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica hayan optado por esta fórmula. En este último, la propia sociedad ha habilitado un apartado en su página web para subir el documento en cuestión, mientras que en el de Atención Primaria se optó por pedirlo ‘en mano’ junto al DNI.

Lo mismo ocurre con el congreso de salud cardiovascular que se celebrará del día 28 al 30 en Zaragoza. En este caso, se establece que para acceder "será necesario mostrar el certificado digital de la Unión Europea". "Alternativamente, se podrá hacer un test de antígenos o una PCR con 48 horas de antelación y firmar una declaración responsable que se facilitará de obtener resultado negativo. Dispondrá también gratuitamente de test de antígenos en la secretaría del congreso", expone.

Los responsables los ‘grandes escenarios’ de Zaragoza coinciden en que pedir el pasaporte covid "entra dentro de la normalidad en estos momentos" y no descartan que esta siga siendo la tónica en 2022, ya que, aunque en menor proporción, "seguirá habiendo casos". La parte positiva, aseguraron, es que los de mayor tamaño son congresos médicos, por lo que se presupone que la práctica totalidad de los asistentes tienen las dos dosis.