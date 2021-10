Casi 6.000 personas llenarán la doble reapertura de la discoteca Florida 135 tras 20 meses cerrada

Hay ganas de volver a bailar en las pistas después de más de 20 meses sin poder hacerlo por las restricciones impuestas por la pandemia. Y la prueba de ello es que la histórica Florida 135 de Fraga agotó en apenas 10 minutos las cerca de 2.800 entradas que sacó a la venta para su esperada reapertura para la noche del 30 al 31 de octubre. Tal ha sido la avalancha que la sala abrió una segunda fecha la noche del 30 de octubre al 1 de noviembre aprovechando el puente festivo y está a punto de colgar también el ‘sold out’.

Así, cerca de 6.000 personas disfrutarán este próximo fin de semana del regreso de la música a la catedral del tecno llenando sus características calles que recrean el barrio neoyorquino del Bronx. Juan Arnau, alma máter de Florida 135, agradece la respuesta del público a esta "noche histórica". "Ha sido increíble porque nunca habíamos vendido tan rápido tantas entradas. En estos meses hemos intentado cuidar la marca para seguir siendo el centro de la música electrónica de este país y la gente no se ha olvidado de nosotros", valora.

Florida 135 ha encargado a su DJ residente, el oscense Andrés Campo, que conduzca las dos sesiones en solitario y presente toda la nueva producción que ha ido creando en este año y medio largo de pandemia. "Lleva muchos años con nosotros y ha compartido cabina con grandes DJ de la electrónica internacional", destaca. Ambas comenzarán a las 0.00 y se prolongarán hasta las 7.00. Las pocas entradas disponibles están a la venta por 30 euros más gastos de gestión.

Arnau admite que será una noche de "nostalgia y sentimiento" por poder reabrir 616 días después de la última fiesta de Carnaval de 2020. "Nunca antes habíamos estado tanto tiempo cerrados y nunca había estado prohibido bailar, así que esperamos que sea algo irrepetible", desea.

Un 50% de los asistentes llegarán desde Cataluña, fundamentalmente de la provincia de Barcelona. Le siguen en número Zaragoza, Huesca y Tarragona, aunque también viajará gente desde Madrid o el País Vasco. "Habrá muchos jóvenes que al inicio de la pandemia tenían 16 o 17 años y que nunca han pisado una discoteca", resalta.

Pese a este largo paréntesis, la familia Arnau sigue empeñada en acercar a Aragón, a Huesca y a Fraga lo mejor del panorama electrónico internacional y, de hecho, ya tiene cerradas programaciones hasta el verano de 2022. Esperan contar con el danés Kölsch, los franceses Vitalic y Laurent Garnier o el español Paco Osuna. "Vendrán muchos nuevos artistas que han oído hablar de Florida y que nos ven como una oportunidad para sus carreras, y luego los clásicos de siempre que quieren volver a la casa que les ha visto nacer y promocionarse desde que empezó en los 90 el ‘boom’ de la electrónica", anuncia.

Su idea inicial no pasa por abrir todos los fines de semana, sino de forma alterna. "Abrir por abrir no nos gusta, siempre tiene que haber un motivo. Aunque al final, dependerá de la respuesta del público y de la calidad de las sesiones que podamos ofrecer porque competimos con las grandes salas del mundo a nivel de contratación de artistas", recalca.

Florida 135 no pedirá por ahora el pasaporte covid porque en Aragón no se exige para entrar en los locales de ocio nocturno, a diferencia de otras comunidades. No obstante, Juan Arnau asegura ser partidario de que se imponga como medida obligatoria. "Es una cuestión de tiempo que los ciudadanos comprendan que debe ser así por respeto hacia los demás", opina. Además, aprovecha para agradecer la colaboración de la Guardia Civil y de la Policía Local para garantizar la seguridad en los accesos.