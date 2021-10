Veinte meses sin bailar en la mítica sala Florida 135: "No hemos cobrado aún ni una ayuda, es insoportable"

La mítica sala 135 de Fraga, un templo mundial de la música electrónica y primera discoteca que se abrió en España en 1942, lleva ya más de año y medio cerrada por culpa de la pandemia y especialmente por la prohibición de usar las pistas de baile que sigue rigiendo en Aragón. Su última gran fiesta fue el Carnaval de 2020 con Kobosil, Tommy Four Seven, Ancient Methods y Victor Fernandez, y desde entonces esta catedral del techo que recrea en su interior la calle 135 del Bronx de Nueva York sigue esperando volver a llenar su aforo cercano a las 4.000 personas.

"Una vergüenza, una injusticia y un escándalo". Así de contundente define Juan Arnau, propietario de la sala, la situación por la que atraviesa la Florida 135 y el resto de discotecas de Aragón ya que denuncia al agravio comparativo respecto a otras comunidades donde hace tiempo que se permite bailar en los locales de ocio nocturno y han pagado ayudas económicas a estos negocios. "Nosotros llevamos ya 20 meses cerrados y no hemos cobrado aún ni un euro pese a que nos han 'expropiado' las licencias. Esto es insoportable", se queja.

En Aragón, el ocio nocturno puede abrir ahora hasta las 4.00 de la madrugada con un 50% de aforo en el interior del local y 100% en las terrazas, pero no está permitido el servicio en barra y las mesas tienen un máximo de 10 personas dentro y 15 fuera.. Tampoco se deja usar las pistas de baile y esta es la principal pega que ha impedido hasta ahora reabrir a la Florida 135 "porque una discoteca sin pista de baila no es nada, es como una librería sin libros, un restaurante sin comidas o un cine sin películas; son sitios para bailar, no para alternar", recalca Arnau.

En este sentido, critica la dureza de estas restricciones "que hacen que nuestros jóvenes de Fraga se estén yendo desde hace tiempo a bailar a la vecina Lérida, que está a poco más de 30 kilómetros". Y asegura que es la primera vez en sus casi 80 años de trayectoria que han tenido que cerrar, "ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial".

La Florida 135 puede llegar a las 70 personas trabajando un fin de semana y todas ellas han tenido que ir al ERTE o al paro. Y a pesar de las graves pérdidas económicas acumuladas en este más de año y medio, Juan Arnau recalca que su situación particular no es lo importante, "sino que a fecha de hoy somos la última región de España en abrir las pistas de baile y en recibir ayudas por parte del Gobierno". Su familia dirige también Elrow, una marca a nivel mundial con la que han seguido organizando eventos en muchas comunidades españolas y en países como EE .UU., Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, China... "En todos los sitios, menos en Aragón", critica.

Insiste en que estos establecimientos "no tenemos la culpa de la pandemia", pero también añade que "si alguien lo piensa, perfecto, que nos cierren, pero que nos indemnicen por ello porque hoteles y restaurantes han podido ir tirando más mal que bien, pero nosotros seguimos cerrados y pagando nuestros impuestos ya que no nos han perdonado nada". Y compara esta demora con Cataluña, donde también tienen una discoteca en Barcelona que ya ha recibido cuatro ayudas de la Generalitat "y vamos ahora por la quinta convocatoria".

De hecho, reconoce que solo mantienen abierta la Florida 135 "por romanticismo". "Si viviéramos solo de Fraga ya habríamos cerrado porque esto es una injusticia muy grande y vemos que nos maltratan porque que nadie te llama para preguntar cómo estás o qué necesitas. Solo que cerréis y que os lo arregléis. Y creo que no nos lo merecemos. Llevamos 80 años siendo pioneros y merecemos un respeto como entidad cultural", subraya.

Juan Arnau, a la derecha, con el famoso dj y productor francés David Guetta. J. A.

Tampoco entiende la decisión de la DGA de retrasar el levantamiento de las restricciones hasta después de las 'no fiestas' del Pilar "porque el resto de Aragón, ¿qué culpa tenemos de eso? Porque no dejamos que la gente pueda bailar en nuestros locales pero vemos normal que haya botellones multitudinarios o que se junten 20 o 30 personas en una casa", denuncia.

Pasaporte covid

Arnau deja claro que es "favorable" al pasaporte covid pero teme que la medida pueda retrasarse tras la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Además, espera que la DGA haya desarrollado ya la aplicación informática necesaria para hacer que funcione "porque son capaces de obligar a usarlo sin tener el soporte técnico", afirma.

A este respecto, hace hincapié en que es partidario de medidas preventivas como el control nominal de entradas e incluso de la vacunación obligatoria. "Lo que no acepto es que se prohíba por prohibir simplemente porque tomar medidas de la Edad Media es lo más fácil. Hay que gestionar", reclama.

Juan Arnau defiende el "bien social" de los locales de ocio nocturno. "Ellos nos ven solo como expendedores de alcohol y de música, cuando en realidad estamos haciendo una labor social. Y si no, que pregunten a la gente cuándo han sido más felices en sus vidas, cuando iban a los locales de fiesta a bailar y a divertirse", señala. Y advierte de que el cierre a cal y canto durante tantos meses tendrá consecuencias a nivel psicológico para los más jóvenes especialmente. "Las discotecas son lugares de socialización donde hablar, pasarlo bien, tomar copas y desinhibirse del trabajo o de los estudios. Solo hay que ver lo que está pasando con los botellones, donde hay un exceso de violencia, y eso creo que ha sido por ser demasiado restrictivos", opina.