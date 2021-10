La Chaminera estudia y toca la música y los instrumentos que emocionaron a Goya

Francisco de Goya y Lucientes (Fuendetodos, 1746-Burdeos, 1828) tampoco fue ajeno a la música. Ya en 1780, en sus famosas cartas a su amigo Martín Zapater, que tantos ríos de conjeturas han hecho correr, decía en 1780: “Para mi casa no necesito de muchos muebles pues me parece que con una estampa de Nuestra Señora del Pilar, una mesa, cinco sillas, una sartén, una bota y un tiple y un asador y un candil, todo lo demás es superfluo”. A los integrantes de La Chaminera, Ángel Vergara y Toche Menal, no les pasó inadvertida la referencia.

Acababan de encargarles un trabajo el último cabrero de Fuendetodos, José Gracia, y el pastor los llevó hacia Goya, en concreto hacia la música popular que oyó el artista; como se sabe la culta y cortesana es más conocida, sobre todo con nombres como Boccherini. Si uno visita la RAE y busca la palabra tiple, halla dos acepciones: “1. m. Guitarra pequeña de voces muy agudas. 2. m. Especie de oboe soprano, más pequeño que la tenora, empleado en la cobla de las sardanas”.

Parece claro que el tiple que deseaba Goya por compañía era la guitarrica de voces muy agudas, pero él también fue sensible a otros instrumentos que podemos hallar en sus cuadros. Y esa investigación ha cristalizado en un ambicioso espectáculo que está presentando en cinco centros cívicos y en cinco colegios -Andrés Oliván, Gustavo Adolfo Bécquer, Ángel Escoriaza, Ricardo Mur y Antonio Martínez Garay-, y también en el colegio Parque Goya.

Retrato de María Rosario Fernández, La Tirana. Fundación Goya en Aragón.

Con un extenso bagaje musical a sus espaldas, tanto en la investigación y en la actuación, en el comisariado de exposiciones y en la grabación de discos, Ángel Vergara y Toche Menal trabajan en tres direcciones en este homenaje musical a Goya: ofrecen talleres para los escolares, que copian e reinterpretan cuadros en los que aparecen distintos instrumentos. Vergara y Menal, entre otras piezas, han documentado ‘El majo de la guitarra’, ‘Baile a orillas del Manzanares’, ‘Los zancos’, ‘Pastor con dulzaina’, ‘El ciego de la guitarra’, etc.

Hay más cosas. Escribe el dúo de La Chaminera: “Goya pintó a María Manzón, natural de Jorcas (Teruel). Una de las mudanzas de su dance es adaptación popular de las 'Variaciones para un minueto afandangado' de Felix Máximo López. El retrato de María Rosario Fernández, conocida como ‘La Tirana’, nos lleva a interpretar la canción homónima, que surge con la tonadilla escénica y pasa a la música popular y nos lleva a recordar al célebre dulzainero de Torrijo del Campo (Teruel), que era conocido como el Tío Tirana, dada su predilección por esa pieza”.

A los talleres artísticos se suman los conciertos didácticos con los instrumentos que recoge Goya: tiple, guitarra, dulzaina, gaitas de odre o de boto. Y la tercera parte serían los conciertos, a la manera de La Chaminera, en los Centros Cívicos de los barrios rurales de carácter gratuito. Tras haber actuado en Garrapinillos, San Juan de Mozarrifar y Juslibol, les restan dos conciertos: en el Refectorio de la Cartuja (el 6 de noviembre, a las 18.00) y en Casetas (el 20 de noviembre, a las 18.00).

Goya soñaba con tener una guitarra. La obra 'Majo de la guitarra'. Fundación Goya en Aragón.

En los conciertos se pueden oír “obras propias del barroco que han permanecido en adaptaciones populares en dances aragoneses hasta la actualidad, piezas de baile habituales en la época de Goya: seguidillas, boleros y fandangos; piezas directamente relacionadas con escenas pintadas por Goya: ‘Tornaboda’, ‘Corrida de zancos’, ‘Vuelta de romería’ o con los instrumentos allí representados. Y también suele haber toques específicos con algunos instrumentos que aparecen en la obra pictórica o literaria de Goya: tiple, guitarros, dulzaina, gaita, tamboril, chirimía...”, dice el dúo.

Es, sin duda, otro modo de festejar los 275 años del nacimiento de Goya: con una investigación sólida de la música popular aragonesa.

