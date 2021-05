Carmen Posadas: "Me encanta Goya, pero se me atragantó su capítulo en mi novela"

Carmen Posadas fue este martes la protagonista de una nueva edición del ciclo ‘Martes de libros’ que organiza la Fundación Ibercaja. La autora hispano-uruguaya profundizó sobre su última novela, ‘La leyenda de la Peregrina’, en conversación con Beatriz Barrabés, directora del Centro Territorial de RTVE en Aragón.

En esta novela histórica, la escritora escoge como protagonista la perla la Peregrina, un objeto destinado a pasar de mano a mano y a tener una trayectoria azarosa y aventurera, inspirada en la novela ‘El escarabajo’, de Manuel Mújica Láinez, un clásico contemporáneo.

Francisco de Goya es el protagonista de uno de los capítulos de la obra. Curiosamente, Posadas relató la complicación que supuso su escritura. "Este es el capítulo que más me costó escribir, casi me mata. Me encanta Goya, pero se me atragantó. Yo escribo con el estómago, y si el estómago me dice que algo no funciona, no funciona. Hasta que me di cuenta de que el problema es que había escrito anteriormente la novela ‘La hija de Cayetana’, en la que Goya es uno de los protagonistas. Al volver a escribir sobre el tema pensaba que me estaba autoplagiando. Como por arte de magia se me acabaron los problemas y escribí el capítulo.", reveló.

Otra figura importante es la actriz Liz Taylor, presente en el inicio y el final de la novela. "Empecé a escribir la novela cronológicamente hasta llegar a Elizabeth Taylor. Tenía que recrear 500 años de historia y la documentación era tremenda, iba pasito a pasito. Me enteré de que Elizabeth quiso escribir un libro sobre su espectacular colección de joyas. Empezó a redactarlo pero lo dejó porque algunas joyas no tenían ninguna cosa que contar. Al enterarme, quise convertirme en la ‘negra’ de Elizabeth Taylor y por eso arranco y acabo el libro con ella", adujo.

Posadas también compartió cómo es su proceso de creación literario. "Hay dos tipos de escritores. Los cojos necesitan muletas y precisan esquemas antes de escribir, haciendo fichas con el argumento y los personajes. Los escritores ciegos no tienen idea de lo que va a pasar, cuando se ponen delante de la pantalla parpadeando no saben qué seguirá. Yo soy de los segundos", indicó.

Finalmente, ensalzó la labor de documentación que hay tras la obra: "Mi gran reto era que el lector mirara por la cerradura de la puerta. Por eso necesitaba una gran documentación. Eso es muy complicado porque, a veces, de un libro sacas una anécdota. Por suerte, tengo muchos amigos historiadores y a cada rato les pedía auxilio".