Chema Peralta: "El año que viene me matricularé en laúd"

¿Cuándo y cómo se inició en el mundo de la música?

Llegué a la música a través de mi hermano Pedro. Yo empecé la carrera de Derecho y Pedro había dejado el Preu y se puso a tocar la batería. Vivíamos en un piso en la calle de Teniente Coronel Valenzuela que tenía una terraza muy grande y allí venía Javier Mas, que tocaba blues con mi hermano, un bajista y un violinista inglés. Los veía ensayar y poco a poco empecé yo también. Al final abandoné la carrera hacia el tercer curso y desde entonces me he dedicado a la música.

¿Empezó de forma autodidacta?

Sí, porque en aquel momento no había dónde estudiar géneros como jazz o bossa nova. Aprendía lo que me enseñaban otros músicos y como estaba la base americana también puede hacerme con algún método de guitarra, discos o cintas que me pasaban militares americanos que tocaban y que conocí en aquella época.

Y le dio por el jazz...

Vino de la mano de Luis Fatás. Él tocaba el saxo y formamos un grupo con Rafa Acedo a la batería y Fernando Marco a la guitarra, que era quien me enseñaba también muchas cosas: los acordes de bossa nova, de jazz... Primero ensayábamos por las tardes en el Mesón Fontazones y después, como Fernando estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras, nos cedieron los sótanos a cambio de limpiarlos y organizarlos. Creamos el Grupo de Jazz de Zaragoza, en los setenta.

¿En qué otros grupos estuvo?

Entonces tocábamos en la cafetería del hotel Corona de Aragón, en Pago Pago, Chal Chal… luego conocí a Mariano Conget y juntos estuvimos en el Festival de Jazz de San Sebastián. Estábamos actuando entonces en Pago Pago con otra banda y casualmente vino a tomar una copa el director del festival. Al acabar nos dijo que nos quería para el concurso amateur en la plaza de la Trinidad. Fue con el grupo Acme.

¡Menudo bombazo!

Luego ya vino Miki Maus, con mi hermano Pedro, con quien he compartido muchas cosas (Curroplastic, Puturrú de Fuá...), y paralelamente a toda mi trayectoria en la música moderna surgió el grupo Chicotén, también a través de Luis Fatás, que empezó a acompañar a José Antonio Labordeta. Fatás nos llamó, entre otros, a Pedro Sabirón, Ernesto Ángel, a mi hermano y a mí. Era la primera vez que se desempolvaba un tipo de música folclórica en Aragón hasta entonces casi olvidada. Así se recuperaron las gaitas de boto, las dulzainas, los paloteados o las albadas. Recorrimos muchos pueblos de Aragón junto a Labordeta.

Pronto también empezó a impartir clases...

Había un profesor, un guitarrista clásico, que venía a escucharnos tocar bossa nova y estándares de jazz y que tenía una academia en la calle de Italia. Me animó para que diera clases de guitarra (uno de mis alumnos entonces fue Joaquín Pardinilla). Un tiempo después monté mi propia academia en el palacio de Fuenclara. Por allí pasaron Jesús Trasobares, de Ferrobós (con quien luego monté el Taller de Rock en el centro cívico Delicias), Tito García y Mariano Chueca, de Distrito 14...

¿Cuándo llegó el Taller de Rock?

En 1988. Jesús Trasobares me comentó que en el centro cívico Delicias querían hacer cosas nuevas y propusimos crear una escuela de rock. Tenía preparado un proyecto con la Universidad Popular junto a Daniel Ríos. Fue todo un bum. Por allí pasaron alumnos como Juan Aguirre, del grupo Amaral, entre muchos otros. Unos años más tarde, en 1994, se convertiría en el departamento de Música Moderna de la Escuela Municipal de Música y Danza de Zaragoza.

Ahora que está a punto de jubilarse ¿cómo quiere comenzar el próximo compás de su vida?

Me matricularé en laúd el año que viene, porque en Chicotén lo tocaba, es algo que me gusta mucho y tengo de compañero y jefe de estudios a Alberto Artigas.