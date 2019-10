El músico aragonés, destacado en ‘Thanks for the dance’, a la venta el 22 de noviembre.

El próximo 22 de noviembre saldrá a la venta en todo el mundo el disco póstumo de Leonard Cohen, un álbum grabado con bocetos de canciones que dejó inéditas, en el que el aragonés Javier Mas tiene especial protagonismo. En las últimas horas se ha divulgado el primer ‘single’, ‘Happens to the hearth’, y en él puede escucharse a Javier Mas, inconfundible, a la guitarra. No es un instrumento cualquiera, sino la personal de Cohen, la que usaba en sus conciertos.

Mas, actualmente de gira con el músico irlandés Glen Hansard, recuerda: «Fue una impresión muy fuerte para mí. Volar a Los Ángeles, meterme en el estudio de grabación, ponerme los auriculares y oírle ahí, nítido, como si estuviera vivo. Su hijo me pasó su guitarra, y su sonido es el que acompaña todas las canciones del disco. La verdad es que estoy muy contento con el resultado final».

El álbum ha sido producido por el hijo del artista, Adam Cohen, y la grabación y la mezcla han corrido a cargo de Michael Chaves. Por lo que ha trascendido de quienes han participado en trabajo, sigue la estela de ‘You Want It Darker’, de 2016, el último disco que publicó el artista canadiense. En aquella época Cohen, consciente de que le quedaba poco de vida, grabó un buen número de bocetos de canciones y le dio a su hijo instrucciones de qué hacer con ellas. En los últimos dos años Adam Cohen ha trabajado según las directrices de su padre para completar el disco póstumo.

«Grabamos muchas de esas canciones, no van a caber todas en un disco», señala Mas. Según se ha adelantado, finalmente el álbum, que lleva por título ‘Thanks for the dance’ (‘Gracias por el baile’) y sale a la venta el próximo día 22, incluirá nueve de esos temas. «Es Leonard Cohen puro», asegura Mas, que ha colaborado en los temas tocando la guitarra, el laúd y el archilaúd.

La canción que se acaba de dar a conocer, ‘Happens to the hearth’ cuenta con el intérprete aragonés a la guitarra española y con Daniel Lanois al piano y Zac Rae, de Death Cab For Cutie, en piano de fieltro. Esta es una de las características del disco y es que la voz de Leonard Cohen está acompañada tanto de músicos con los que trabajó en los conciertos y álbumes de los últimos años como con distintas estrellas del panorama musical internacional. Se sabe que han colaborado artistas como Beck o algunos miembros de grupos como The National o Arcade Fire.

Además, el álbum incluirá una serie de vídeos que acompañan a las canciones y que han sido realizados por prestigiosos cineastas y artistas visuales. El que se ha divulgado junto a la canción ‘Happens to the hearth’ es obra de Daniel Askill, y en él puede verse una modelo andrógina que camina por un bosque solitario. Evoca el momento en que Cohen coqueteó con el budismo zen.

Javier Mas (Zaragoza, 1952) colaboró estrechamente con el poeta y cantautor en los últimos ocho años de su vida. Bandurrista desde los nueve años, Mas hizo unos arreglos para guitarra que encantaron al canadiense, y este le llamó para que se incorporara a su equipo en 2007. Entonces, cercado por los problemas económicos después de que su representante, Kelley Lynch, le dejara prácticamente en la ruina, Cohen se zambulló en los escenarios con entusiasmo juvenil. El 11 de mayo de 2008 Javier Mas acompañó por primera vez a Cohen en un concierto, y en los siguientes seis años casi sumó 400 con él. «Estuve ocho años ensayando y tocando junto a Leonard Cohen y fue una relación interesantísima en lo musical y en lo personal –resume ahora–. Era una persona extraordinaria, muy preocupada de su trabajo hasta en los más mínimos detalles, y enamorado de la música popular y del folclore en todas sus variantes».