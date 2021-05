Las nuevas condiciones sanitarias devuelven los conciertos a las salas de Aragón

La publicación en el BOA del decreto-ley con el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia deparó ayer una buena noticia –largamente esperada– para los responsables de las salas de conciertos de Aragón. Según el texto gubernamental, "podrán desarrollar su actividad con asientos preasignados, respetando medidas de seguridad y con límite del 50% del aforo, con sujeción a los límites horarios fijados para establecimientos de hostelería y restauración». Con una condición: «no se permitirá el consumo de alimentos ni bebidas durante la sesión o actuación".

La consecuencia directa es que, a partir de la próxima semana, regresarán los conciertos a dichos establecimientos. "Estamos satisfechos. No es lo ideal para nosotros, ya que no podemos servir bebidas, pero al menos nos pone de nuevo en la lucha para volver a abrir. Llevábamos mucho tiempo reclamando poder ejercer nuestra actividad cultural, hemos mantenido desde diciembre un contacto fluido y cordial con el Gobierno de Aragón. Por algo se empieza", explica Pablo Cano ‘Patxi’, presidente de Aragón en Vivo, la asociación que aglutina a 19 establecimientos –el 95% de las existentes en Aragón–, y propietario del Rock & Blues.

En su caso, poco después de conocer la buena nueva, hizo público su primera actuación desde marzo de 2020. Será el próximo viernes 14 de mayo con la banda cántabra Los Deltonos. En apenas unas horas ya se habían prácticamente agotado las 50 entradas disponibles (el aforo de la sala antes de la pandemia era de 250 personas) y se antojaba muy factible la realización de una segunda sesión ese mismo día. "Se nota que la gente tiene ganas de conciertos. Ynosotros también, aunque no salgan los números. De hecho, estamos cerrando ya la programación de junio y, entre otros, vendrán Sex Museum y O’funk’illo. Las bandas también están siendo muy comprensivas con la nueva situación", relata Cano.

Viabilidad cuestionable

La imposibilidad de servir bebidas durante los recitales, la principal fuente de ingresos, complica la viabilidad para la organización de las actividades musicales. Los rectores de cada sala están valorando si les resulta positivo subir la persiana.

Como en el caso de La Casa del Loco, que la próxima semana tomará una decisión al respecto. "Es un primer paso positivo, pero insuficiente. No sé qué vamos a hacer porque el hecho de no tener servicio de hostelería lo dificulta todo. Todo el mundo sabe que un concierto en sala per se es deficitario. La recaudación de la barra es la que lo arregla. Creemos que hay poca ciencia en esa prohibición. ¿Por qué se puede consumir bebida en un bar y no en una sala de conciertos cuando los asistentes estarán sentados y con una mascarilla?", proclama Chema Fernández, responsable artístico del recinto de la calle Mayor.

Un razonamiento muy parecido al que arguyen en la sala El Veintiuno de Huesca. "Seguimos y seguiremos cerrados hasta que las condiciones permitan que nuestra actividad sea sostenible económicamente. No abriremos al menos hasta después del verano. Para las salas pequeñas es inviable hacer conciertos con esta normativa. Es incomprensible que no se nos permita servir. Si puedes ver un partido de fútbol en un bar mientras bebes un refresco, ¿por qué no sucede lo mismo con nosotros?", pregunta Luis Costa, el propietario.

Entre la ilusión y el escepticismo transita Javier Benito, dueño de La Lata de Bombillas, otro de los escenarios más activos de la geografía aragonesa. Reabrirá sus puertas a finales de este mes como servicio de hostelería y en junio acogerá un concierto vespertino de Sex Museum. "Los gastos que supone una actuación en directo no se cubren con la recaudación de las entradas. Económicamente es ruinoso programar sin barra, pero tenemos tantas ganas de reencontrarnos con nuestro público...", concluye Benito.