La compañía de danza LaMov celebra el Día de la Danza con un ensayo abierto de 'El Lago'

La compañía La Mov ha celebrado este jueves el Día Internacional de la Danza con un ensayo abierto al público de su última producción, ‘El lago’, en el Museo Pablo Serrano de Zaragoza.

Con aforo limitado, los afortunados espectadores han podido ver la producción 'El Lago', coreografiado por Víctor Jiménez, director artístico de la compañía. Se trata de una versión contemporánea de 'El Lago de los cisnes', en la que los bailarines plasman en movimiento el majestuoso, puro y bello silencio del cisne y lo enfrentan a su cara más salvaje. Con esta obra LaMov estará presente el próximo 7 de mayo en el prestigioso festival de Madrid en Danza y en junio volverá a las tablas del Teatro Principal de la capital aragonesa.

La danza ha festejado su día en un momento de "fragilidad" en el que las representaciones de esta disciplina no superan el 4% de las funciones de artes escénicas en España. Así, las representaciones de danza (2.160) apenas supusieron el 4% de las funciones de artes escénicas (50.866) realizadas en España en 2019, según los últimos datos previos a la pandemia de la covid recogidos por el Anuario SGAE.

Asimismo, en la actualidad, por ejemplo solo el 5% de las obras escénicas que se registran en la SGAE son coreográficas. "Estas cifras revelan la fragilidad de un sector que merece la atención y el impulso de nuestras instituciones públicas", ha reclamado la entidad de derechos de autor.

Por ello, la SGAE ha pedido una mayor programación de esta disciplina en los espacios públicos y la creación de recintos específicos para su promoción, formación y exhibición.

"La danza ya era la niña pobre de las artes escénicas y la pandemia la está rematando. Es responsabilidad de las instituciones el reequilibrio de la programación, sobre todo ahora que los mercados internacionales están cerrados y no se sabe hasta cuándo", ha alertado la coreógrafa y bailaora María Pagés, miembro de la junta directiva de la SGAE, quien considera "crítica" la actual situación.

"Muchos autores, si no están ya fuera de juego, están en peligro de extinción como proyectos creativos. Nuestra supervivencia está ligada al trabajo. Si no trabajamos, no existimos; ni nosotros, ni las personas que dependen de nosotros. Nuestra salvación depende de que los teatros, productores, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y gobierno central tomen conciencia del grado de debacle al que estamos enfrentados", ha añadido.

La SGAE ha reconocido el trabajo de los profesionales de la danza -en el caso de la entidad, 1.800 socios-. "La coreografía es una actividad artística de naturaleza autoral; por ello, el sector demanda para esta disciplina la misma relevancia que ya tienen expresiones como el teatro y la música", ha concluido.