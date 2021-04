"En realidad, sigo pintando como lo hacían los hombres de Altamira". La confesión la hacía ayer el artista José Manuel Broto (Zaragoza, 1949) mientras recorría acompañado del presidente aragonés, Javier Lambán, la exposición que inauguraron ambos en el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano. Una exposición de obras de gran formato que el pintor ha donado a Aragón, algunas de ellas elaboradas con instrumentos digitales de los que carecían nuestros antepasados del Paleolítico. Pero lo que define es el concepto, no el instrumental.

La muestra lleva por título ‘D Broto (Donación)’ y podrá visitarse hasta el 6 de junio. Está integrada única y exclusivamente por las diez obras donadas que, como el propio artista explicaba, responden a dos líneas de trabajo. Por un lado están seis acrílicos sobre lienzo y por otro cuatro impresiones digitales correspondientes a su serie ‘Botánica’, en la que trabajó entre 2005 y 2009. El conjunto, en cualquier caso, es coherente, y es que todas las obras están hermanadas por el uso del color.

En su recorrido por la muestra acompañado por Lambán; los consejeros de Hacienda y Cultura, Carlos Pérez Anadón y Felipe Faci, respectivamente; el director general de Cultura, Víctor Lucea; y la comisaria de exposiciones Dolores Durán, Broto aseguraba: "El color ha sido siempre la luz, y en las pantallas de ordenador se trabaja básicamente con luz, por eso las he incorporado a mi trabajo.. El color es la materia con la que construyo mis cuadros". Y, después de defender el arte abstracto, añadía: "Siempre he buscado que mi pintura fuera la síntesis entre el caos orgánico y el orden".

En esa tesis abundó luego Dolores Durán, para quien las obras de la exposición "intentan, por un lado, sintetizar el orden geométrico y el caos orgánico; y, por otro (en referencia a las impresiones digitales) mostrar al espectador el mundo interior del artista, su propio jardín".

Lambán agradeció la donación del pintor destacando la trayectora artística de Broto y, también, "que nunca haya olvidado sus orígenes aragoneses". Subrayó el presidente además que la vocación del Pablo Serrano de ser el museo referente en arte contemporáneo en Aragón no podía satisfacerse sin contar con un importante conjunto de obras de Broto. Y tuvo también palabras para la cultura aragonesa, "que es una imagen de marca formidable de la Comunidad, gracias al talento de creadores en todos los ámbitos del arte que están despuntando en este año en el que precisamente se celebra el 275 aniversario de Goya, ya sea en el ámbito de las letras, como Irene Vallejo, o en el del cine, como Pilar Palomero". Y volvió a Broto: "No hay precedentes de una generosidad como la suya –destacó–, y la verdad es que para nosotros son obras de un valor incalculable". A lo que el artista respondió: "Zaragoza ha sido siempre muy amable y cariñosa conmigo y he querido compensarla por ello con esta donación".