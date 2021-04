Guillermo Pérez Villalta: "Goya pintó el cuadro más 'gore' de la historia del arte"

El artista gaditano Guillermo Pérez Villalta (Tarifa, 1943) mantiene una relación dual con la obra de Francisco de Goya. De hecho, para él existen dos 'goyas': "Hay artistas con los que mantengo una especie de lucha y Goya es uno de ellos. A mí no me gustan los expresionismos, las manifestaciones artísticas que son la expresión de los dolores interiores de los artistas. Siempre he intentado que mi obra suba la moral de quien la contempla. Por eso tengo dos goyas, el de la primera época, el de los tapices, los retratos femeninos tan llenos de delicadeza y el de los retratos de niños, para los que tenía una habilidad especial, como puede apreciarse en 'La familia del duque de Osuna'. Pero luego hay otro Goya, el oscuro... Cuando entro en la sala de las Pinturas Negras del Prado me da miedo. Porque Goya pintó el cuadro más terrible que se haya pintado nunca, el de 'Saturno devorando a sus hijos'. Es el cuadro más 'gore' de la historia del arte, el más 'gore' que se pueda imaginar".

El artista andaluz se ha sumado a la conmemoración del 275 aniversario del nacimiento de Goya con un nuevo 'Disparate de Fuendetodos'. La iniciativa, puesta en marcha por la Diputación de Zaragoza, de quien depende el Consorcio Goya Fuendetodos, ya constituye en sí casi un pequeño museo. Como recordaba este jueves Ros Cihuelo, diputada delegada de Cultura de la institución provincial, "los 'Disparates de Fuendetodos' son una iniciativa de la Diputación de Zaragoza del año 2010, con la que se quiso rendir homenaje a esta serie de grabados. A las 22 piezas de la serie goyesca se han unido ya otras 48 de los mejores artistas contemporáneos españoles". La estampa de Pérez Villalta y su exposición, según revelaba el alcalde de Fuendetodos, Enrique Salueña, es una de las actividades previstas por el 275 aniversario del nacimiento de Goya y puede contemplarse a partir de este viernes en el Museo del Grabado de Goya en Fuendetodos.

Pérez Villalta ve a Goya como un hombre al que le tocó una de las mayores encrucijadas de la historia. "Vivió uno de esos momentos en los que la Humanidad cambia. Él era un ilustrado y los ilustrados aspiraban a cambiar muchas cosas y a revolucionar el mundo".

Y, ¿cómo rendirle homenaje en un grabado? "Las obras de arte son un ovillo que se va liando con miles de cosas -confiesa el artista-. Cuando me encargaron el 'disparate' yo estaba en un momento de intenso trabajo, ultimando una exposición en Madrid. Y, de repente, me encontré delante de la plancha. ¿Qué hacer? Se me ocurrió una especie de figura del alto Renacimiento, me imaginé a Goya, con una pequeña jarra en la mano, que simboliza el conocimiento que adquirió en Fuendetodos. Quise crear una imagen que pudiera ser interpretada, que no se agotase en ella misma y que quedara abierta". La pieza tiene el fondo oscuro y sobre ella está perfilada la figura en color plata.

Pérez Villalta, que hizo noche el miércoles en Fuendetodos, ya ha sido víctima de su hechizo. "Ese paisaje es muy especial -evocaba-. Hubo lluvias, una tormenta áspera, pero luego se quedó una noche maravillosa". Tenía que haber estado el día 29 de marzo en el acto presidido por los Reyes de España pero no pudo ser. Aunque en cierta medida sí 'estuvo'. Como recordaba Ricardo Centellas, presidente del Consorcio Goya Fuendetodos, en la casa natal de Goya, cuyo interior se está renovando, se presenta, aunque de forma provisional, una de las creaciones del artista gaditano, un ejemplar de su famosa 'silla esfinge', de la que solo existen 99 unidades en todo el mundo, y que se muestra en la alcoba donde nació el pintor de Fuendetodos. La relación entre DPZ y Pérez Villalta se prolongará en el tiempo, ya que la institución provincial, según anunciaba este jueves Germán Borrachero, director del Museo del Grabado Español Contemporáneo de Marbella, se está trabajando ya en una exposición que recorrerá toda la obra gráfica del artista y que se celebrará en Fuendetodos. Eso será en junio.